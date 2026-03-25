‘SNL 코리아’ 새 시즌… 이번엔 누가 스타로 뜰까
1회 호스트 탁재훈, 2회는 고아성
신입 크루 4인의 판 흔들기 주목
성역 없는 풍자와 패러디로 사랑받아온 ‘SNL 코리아’(포스터)가 오는 28일 여덟 번째 시즌의 화려한 막을 올린다. 이번 시즌은 베테랑 크루들의 관록 위에 신입 크루들의 패기가 더해지며 한층 강력해진 웃음을 예고한다.
첫 회 호스트부터 화력이 남다르다. 독보적인 순발력으로 ‘악마의 재능’이라 불리는 탁재훈이 낙점됐다. 예능계의 대부 신동엽과 탁재훈이 펼칠 ‘노필터’ 입담 대결이 벌써부터 시청자들의 기대를 모으고 있다. 이어지는 2회에는 배우 고아성이 출연을 확정하며 ‘1000만 배우’의 파격적인 변신을 선보일 예정이다.
이번 시즌의 최대 관전 포인트는 신·구 크루의 시너지다. 신동엽을 중심으로 정상훈, 안영미, 이수지 등 ‘SNL 고인물’들이 중심을 잡는 가운데, 안주미·이아라·정창환·정희수 등 신입 크루 4인이 새롭게 합류해 판을 흔든다. ‘SNL 코리아’가 주현영, 김아영, 윤가이, 지예은 등을 배출하며 ‘스타 등용문’으로 자리 잡은 만큼 이번 신예들의 활약에도 이목이 쏠린다.
아역 배우 출신의 탄탄한 내공으로 즉흥 연기의 끝판왕을 보여줄 안주미, 한국예술종합학교 출신에 영어 랩과 탭댄스라는 반전 무기를 장착한 이아라, 한국영화아카데미 액터스를 졸업하고 ‘경성크리처’ 등에서 연기력을 뽐낸 실력파 정창환, 그리고 유튜브 밈 ‘희수형’으로 화제를 모았던 정희수까지. 역대급 ‘미친 끼’로 무장한 이들이 기존 크루들과 부딪치며 어떤 폭발력을 보여줄지가 이번 시즌의 핵심이다.
‘SNL 코리아’ 시즌 8은 28일부터 매주 토요일 저녁 8시에 공개된다. 쿠팡 회원이면 누구나 무료로 시청할 수 있다.
이다연 기자
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