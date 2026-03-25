중수청 신설법 등 국무회의 통과… 10월 2일 시행
“하위법령 등 후속 절차 신속 추진”
200명 수사심의위 등 보완 장치도
중대범죄수사청(중수청)을 신설하는 법안이 국무회의에서 통과됐다. 이에 따라 검찰청의 수사와 기소 기능이 78년 만에 분리된다.
행정안전부는 24일 ‘중수청 조직 및 운영에 관한 법률 공포안’이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다. 중수청법은 오는 10월 2일 시행된다. 중수청은 검찰청의 수사 기능을 넘겨받는 중앙행정기관으로 부패, 경제, 방위산업, 마약, 내란·외환, 사이버 범죄 등 6대 범죄를 수사하게 된다. 검찰청은 중수청법 시행일에 공식적으로 문을 닫는다.
중수청은 중수청법에 규정된 직무와 조직에 따라 독립된 수사기관의 지위를 갖는다. 소속 수사관은 기소를 담당하는 공소청에 파견될 수 없다. 또 정치적 중립을 지켜야 한다. 정치 관여 금지 등 일반직 공무원보다 높은 수준의 원칙을 적용받는다.
중수청장은 사건 이첩권, 이첩 요청권을 보유한다. 다른 수사기관과 수사 중복을 막기 위한 것이다.
중수청의 과도한 수사나 봐주기 수사를 통제할 방안도 마련됐다. 최대 200명의 전문가로 구성된 수사심의위원회가 수사 적정성을 심사할 수 있다. 행안부 장관은 중수청장과 소속 직원들을 감독한다. 구체적인 사건에 대해선 중수청장을 지휘할 수 있다.
행안부는 중수청 출범을 위한 후속 절차를 신속히 추진할 방침이다. 수사 준칙, 중수청 직제 등을 담은 하위법령을 올해 상반기 내 마련한다. 형사사법시스템도 구축한다.
공소청법 공포안도 이날 국무회의에서 의결됐다. 공소청은 검찰청의 기소 기능만 남긴 조직이다. 공소청, 광역공소청, 지방공소청 3단 체계로 운영된다. 공소청법도 오는 10월 2일 시행된다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사