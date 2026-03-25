60년대 경북 영천 풍경 담은 컬러사진 기증

미국인 선교사가 촬영한 70점

“가족과 고향의 추억 담겨 있어”

경북 영천시에 기증된 1960년대 사진 70점 중 기증자 이정호씨(앞줄 왼쪽)와 아버지 이명길씨, 어머니 조분조씨, 형 이대호씨, 미국인 선교사(한국명 계선덕)를 담은 컬러 사진. 영천시 제공

경북 영천시는 신녕면 출신 이정호씨로부터 1960년대 영천의 생활상이 생생하게 담긴 인화 사진 70점을 기증받고 감사패를 전달했다고 24일 밝혔다.



기증된 사진은 1968년부터 2년간 신녕면 신덕리 일대를 배경으로 촬영된 것이다. 당시 평화봉사단 일원으로 입국한 미국인 선교사가 약 3년간 신덕리 농촌에 머무르면서 기록한 원본 사진이다.



사진에는 기증자 가족과 선교사 사이의 특별한 인연이 기록돼 있다. 기증자의 부친 이명길씨는 당시 마을을 찾은 이방인 선교사들을 위해 자택 인근의 거처를 무상으로 제공했다. 통역사조차 없던 시절 손짓과 발짓을 동원한 이씨 가족의 진심 어린 소통은 국경을 넘은 인연으로 이어졌다.



선교사들은 미국으로 돌아간 뒤에도 한국과의 연락을 끊지 않았다. 고마움을 담아 직접 촬영한 사진들을 이씨 가족에게 보냈다. 가족들은 이를 60년 가까이 소중히 간직했다.



이들 사진은 흑백사진이 주를 이루던 1960년대 후반에 찍은 ‘컬러 인화사진’이라는 점에서 사료적 희소성이 높다. 국가 주도의 근대화가 본격화되기 전 영천 농촌의 풍경과 전통적인 가옥 구조, 사람들의 복식, 마을 전경, 농사짓는 모습 등 시민들의 소박한 일상이 생생한 색채로 고스란히 기록돼 있다.



기증자 가족들의 개인적인 추억을 넘어 당시 풍속과 공동체 삶의 양식을 엿볼 수 있어 학술적 가치가 높다는 평가다. 이정호씨는 “집안의 소중한 추억이 담긴 사진”이라며 “고향 영천의 역사를 기록하고 보존하는 데 쓰이는 것이 더 의미 있겠다고 생각해 기증을 결심했다”고 말했다.



영천시는 기증받은 사진 70점을 영천시립박물관 아카이브에 등록·보존하고 향후 전시 및 교육자료로 활용할 예정이다.



영천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북 영천시는 신녕면 출신 이정호씨로부터 1960년대 영천의 생활상이 생생하게 담긴 인화 사진 70점을 기증받고 감사패를 전달했다고 24일 밝혔다.기증된 사진은 1968년부터 2년간 신녕면 신덕리 일대를 배경으로 촬영된 것이다. 당시 평화봉사단 일원으로 입국한 미국인 선교사가 약 3년간 신덕리 농촌에 머무르면서 기록한 원본 사진이다.사진에는 기증자 가족과 선교사 사이의 특별한 인연이 기록돼 있다. 기증자의 부친 이명길씨는 당시 마을을 찾은 이방인 선교사들을 위해 자택 인근의 거처를 무상으로 제공했다. 통역사조차 없던 시절 손짓과 발짓을 동원한 이씨 가족의 진심 어린 소통은 국경을 넘은 인연으로 이어졌다.선교사들은 미국으로 돌아간 뒤에도 한국과의 연락을 끊지 않았다. 고마움을 담아 직접 촬영한 사진들을 이씨 가족에게 보냈다. 가족들은 이를 60년 가까이 소중히 간직했다.이들 사진은 흑백사진이 주를 이루던 1960년대 후반에 찍은 ‘컬러 인화사진’이라는 점에서 사료적 희소성이 높다. 국가 주도의 근대화가 본격화되기 전 영천 농촌의 풍경과 전통적인 가옥 구조, 사람들의 복식, 마을 전경, 농사짓는 모습 등 시민들의 소박한 일상이 생생한 색채로 고스란히 기록돼 있다.기증자 가족들의 개인적인 추억을 넘어 당시 풍속과 공동체 삶의 양식을 엿볼 수 있어 학술적 가치가 높다는 평가다. 이정호씨는 “집안의 소중한 추억이 담긴 사진”이라며 “고향 영천의 역사를 기록하고 보존하는 데 쓰이는 것이 더 의미 있겠다고 생각해 기증을 결심했다”고 말했다.영천시는 기증받은 사진 70점을 영천시립박물관 아카이브에 등록·보존하고 향후 전시 및 교육자료로 활용할 예정이다.영천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지