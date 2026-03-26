경북, 저출생과 전쟁 시즌3… 중복과제 정비하고 예산 늘려

[로컬&이슈]



지자체 첫 총력전 선포 등 대응 앞장

합계출산율 9년 만에 반등에 기여

시즌3선 청년·외국인 정책 등 결합

다가올 미래 인구 변화 대비할 방침

경북도가 2024년 2월 20일 연 저출생과의 전쟁 선포식에서 참석자들이 팻말을 들고 퍼포먼스를 하고 있다. 경북도 제공

경북도가 시작한 ‘저출생과 전쟁’이 시즌3에 들어간다. 2년간 시즌1·2를 통해 정책의 관심을 집중시키고 속도를 높였다면, 시즌3은 장기적이고 지속적인 대응에 초점을 맞춰 진행한다. 효과가 검증된 과제에 집중하고 관련 예산도 늘리기로 했다.



도는 저출생 과제를 압축·결합해 기존 150대 과제를 120대 과제로 재편하고 전년 대비 400억원 증가한 총 4000억원 규모의 저출생 대응 예산을 투입하기로 했다. 저출생에 고령화, 청년, 외국인 정책도 결합해 미래 인구 변화에 대비할 방침이다. 인구 구조 변화에 대응하는 총괄 조직을 신설하고 연구 기관과 전문가, 대학 등과 함께 저출생을 대비하는 ‘인구 대응 경북 협의체’도 출범한다.



경북도는 ‘목마른 자가 물을 찾고 샘을 판다’는 절박함으로 2024년 1월 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 저출생과의 전쟁을 선포했다. 경북도의 출산·결혼·육아 관련 적극 행정은 그해 6월 정부의 ‘인구 국가비상사태 선언’을 견인했다. ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’에선 아태지역 국가들의 지지 속에 ‘인구구조 변화 대응 공동 프레임워크’ 채택으로 이어졌다.



경북도의 절박함은 다른 지자체로도 확산돼 결혼과 출산에 대한 국민 인식도 점차 개선되기 시작했다. 그 결과 끝없이 추락하던 합계출산율은 2024년을 기점으로 9년 만에 반등하는 등 긍정적인 신호가 이어지고 있다. 경북도가 “저출생 극복에 모든 것을 걸자”는 각오로 저출생 전주기 대응에 총력을 다한 성과다.



경북도의 저출생 대응은 실제 전쟁 같았다. 2024년 1월 TF 구성과 전쟁 선포, 3~4월 중앙 부처 건의와 1100억원 저출생 원포인트 추경예산 확보에 이어 5월 저출생 전주기를 다룬 100대 실행과제를 발표하며 속도전을 펼쳤다. 7월 1일에는 전국 최초의 국 단위 ‘저출생과 전쟁본부’까지 출범했다. 저출생 대응을 도정 최우선에 두고 행정력을 집중시켰다.



이철우 경북지사가 2024년 3월 5일 경북도청 신도시에 있는 예천군복합커뮤니센터를 찾아 아이들과 함께 기념촬영을 하는 모습. 경북도 제공

이철우 경북지사는 2025년 3월 저출생과 전쟁 시즌2 ‘저출생 대전환 프로젝트’를 발표하고 경북이 앞장서 대한민국을 ‘아이 천국’으로 만들겠다는 각오를 밝혔다. 기존 100대 실행 과제를 150개 규모로 확대하고 투입되는 예산도 3600억원 규모로 전년보다 배가량 늘리며 지원을 대폭 강화했다. 저출생의 근본 원인인 수도권 집중을 완화하는 ‘국가 구조 개혁과 의식 대전환’을 강조했다. ‘저출생 부담 타파 4대 문화 운동’도 전개했다.



경북도의 저출생 대책은 전국의 이목을 집중시켰다. 여러 대책 중 공동체 돌봄 브랜드 ‘K보듬 6000’은 도민들의 큰 호응을 끌어냈다. 아파트 1층에 신규 돌봄시설을 설치하거나 공동육아나눔터·다함께돌봄센터·어린이집 등 기존 시설을 활용해 영유아부터 초등학생까지를 대상으로 시간과 요일의 제약 없이 무료로 돌봄을 제공하는 프로젝트다. 평일 오전 7시30분부터 자정까지 운영되며 주말과 공휴일에도 전문교사가 아이를 돌본다. 의용소방대·자율방범대가 안전을 지원하고 자원봉사자가 함께 참여하는 지역 공동체 돌봄 체계를 구축했다.



지난해 전국 최초로 시작해 영아 돌봄 사각지대 해소에 나서고 있는 ‘0세 특화반’도 눈길을 끌었다. 출산 직후부터 첫돌까지는 부모의 돌봄 부담이 가장 큰 시기이지만, 그동안 ‘0세’ 아이들은 공공 돌봄 서비스 사각지대에 놓여 있었다. 도는 시·군과 협력해 아파트 1층 생활밀착형 공간에 ‘0세 전용 돌봄 공간’을 조성했다. 여기서는 부모와 아이가 함께 방문해 돌봄과 놀이를 경험하고 또래 부모들과의 경험을 나눌 수 있다. 또 전담 간호사를 상시 배치해 영아 건강 상담과 육아 상담을 제공하며 돌봄교사가 아기를 돌봐주는 틈새 돌봄서비스도 운영한다.



저출생은 극적인 반전을 기대하기 어려운 장기 과제다. 하지만 전쟁을 치르듯 대책을 추진한 경북도의 절박한 노력은 국회·정부로부터 인정받으며 4차례 수상 등의 성과로도 나타났다. 2024년 9월 국회 행정안전위원회 주관 대한민국 지방지킴 공모에서 종합대상을 수상하고 10월엔 보건복지부 주관 인구정책 유공 대통령 기관표창을 수상했다.



12월엔 행정안전부 지자체 인구감소 대응 대통령 기관 표창과 보건복지부 생애초기 건강관리사업 우수기관으로 선정됐다. 정부의 저출생 사업 공모도 계속 유치하면서 특별교부세 90억원도 확보했다.



다른 지자체와 공공기관들도 지속적으로 경북도청을 들러 추진 방법과 효과 등을 배웠으며, 경북도와 협업 방안에 대해 논의했다.



무엇보다 가장 큰 성과는 끊임없이 추락 중이던 사회 전반의 저출생에 대한 인식을 긍정적 분위기로 조금이나마 전환하는 데 기여했다는 점이다. 2025년 저출산고령사회위원회가 발표한 결혼·출산·양육 인식 조사 결과에 따르면 결혼에 대한 긍정적 인식은 2024년 70.9%에서 2025년 74.5%로 3.6% 포인트 증가했다. 자녀의 필요성은 2024년 61.1%에서 2025년 70.8%로 9.7% 포인트 증가한 것으로 나타났다.



이에 정부는 지난 1월 경제성장전략 발표에서 저출산·고령사회위원회를 확대 개편하고 기본계획 수립 및 기본법 개정 등을 통해 저출생 등 인구정책 전반에 대한 대응을 강화하겠다고 발표했다.



이 지사는 25일 “사회 구성원 모두의 노력으로 어렵게 만들어진 긍정적 분위기인 만큼, 이를 구조적으로 이어가는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도가 시작한 ‘저출생과 전쟁’이 시즌3에 들어간다. 2년간 시즌1·2를 통해 정책의 관심을 집중시키고 속도를 높였다면, 시즌3은 장기적이고 지속적인 대응에 초점을 맞춰 진행한다. 효과가 검증된 과제에 집중하고 관련 예산도 늘리기로 했다.도는 저출생 과제를 압축·결합해 기존 150대 과제를 120대 과제로 재편하고 전년 대비 400억원 증가한 총 4000억원 규모의 저출생 대응 예산을 투입하기로 했다. 저출생에 고령화, 청년, 외국인 정책도 결합해 미래 인구 변화에 대비할 방침이다. 인구 구조 변화에 대응하는 총괄 조직을 신설하고 연구 기관과 전문가, 대학 등과 함께 저출생을 대비하는 ‘인구 대응 경북 협의체’도 출범한다.경북도는 ‘목마른 자가 물을 찾고 샘을 판다’는 절박함으로 2024년 1월 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 저출생과의 전쟁을 선포했다. 경북도의 출산·결혼·육아 관련 적극 행정은 그해 6월 정부의 ‘인구 국가비상사태 선언’을 견인했다. ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’에선 아태지역 국가들의 지지 속에 ‘인구구조 변화 대응 공동 프레임워크’ 채택으로 이어졌다.경북도의 절박함은 다른 지자체로도 확산돼 결혼과 출산에 대한 국민 인식도 점차 개선되기 시작했다. 그 결과 끝없이 추락하던 합계출산율은 2024년을 기점으로 9년 만에 반등하는 등 긍정적인 신호가 이어지고 있다. 경북도가 “저출생 극복에 모든 것을 걸자”는 각오로 저출생 전주기 대응에 총력을 다한 성과다.경북도의 저출생 대응은 실제 전쟁 같았다. 2024년 1월 TF 구성과 전쟁 선포, 3~4월 중앙 부처 건의와 1100억원 저출생 원포인트 추경예산 확보에 이어 5월 저출생 전주기를 다룬 100대 실행과제를 발표하며 속도전을 펼쳤다. 7월 1일에는 전국 최초의 국 단위 ‘저출생과 전쟁본부’까지 출범했다. 저출생 대응을 도정 최우선에 두고 행정력을 집중시켰다.이철우 경북지사는 2025년 3월 저출생과 전쟁 시즌2 ‘저출생 대전환 프로젝트’를 발표하고 경북이 앞장서 대한민국을 ‘아이 천국’으로 만들겠다는 각오를 밝혔다. 기존 100대 실행 과제를 150개 규모로 확대하고 투입되는 예산도 3600억원 규모로 전년보다 배가량 늘리며 지원을 대폭 강화했다. 저출생의 근본 원인인 수도권 집중을 완화하는 ‘국가 구조 개혁과 의식 대전환’을 강조했다. ‘저출생 부담 타파 4대 문화 운동’도 전개했다.경북도의 저출생 대책은 전국의 이목을 집중시켰다. 여러 대책 중 공동체 돌봄 브랜드 ‘K보듬 6000’은 도민들의 큰 호응을 끌어냈다. 아파트 1층에 신규 돌봄시설을 설치하거나 공동육아나눔터·다함께돌봄센터·어린이집 등 기존 시설을 활용해 영유아부터 초등학생까지를 대상으로 시간과 요일의 제약 없이 무료로 돌봄을 제공하는 프로젝트다. 평일 오전 7시30분부터 자정까지 운영되며 주말과 공휴일에도 전문교사가 아이를 돌본다. 의용소방대·자율방범대가 안전을 지원하고 자원봉사자가 함께 참여하는 지역 공동체 돌봄 체계를 구축했다.지난해 전국 최초로 시작해 영아 돌봄 사각지대 해소에 나서고 있는 ‘0세 특화반’도 눈길을 끌었다. 출산 직후부터 첫돌까지는 부모의 돌봄 부담이 가장 큰 시기이지만, 그동안 ‘0세’ 아이들은 공공 돌봄 서비스 사각지대에 놓여 있었다. 도는 시·군과 협력해 아파트 1층 생활밀착형 공간에 ‘0세 전용 돌봄 공간’을 조성했다. 여기서는 부모와 아이가 함께 방문해 돌봄과 놀이를 경험하고 또래 부모들과의 경험을 나눌 수 있다. 또 전담 간호사를 상시 배치해 영아 건강 상담과 육아 상담을 제공하며 돌봄교사가 아기를 돌봐주는 틈새 돌봄서비스도 운영한다.저출생은 극적인 반전을 기대하기 어려운 장기 과제다. 하지만 전쟁을 치르듯 대책을 추진한 경북도의 절박한 노력은 국회·정부로부터 인정받으며 4차례 수상 등의 성과로도 나타났다. 2024년 9월 국회 행정안전위원회 주관 대한민국 지방지킴 공모에서 종합대상을 수상하고 10월엔 보건복지부 주관 인구정책 유공 대통령 기관표창을 수상했다.12월엔 행정안전부 지자체 인구감소 대응 대통령 기관 표창과 보건복지부 생애초기 건강관리사업 우수기관으로 선정됐다. 정부의 저출생 사업 공모도 계속 유치하면서 특별교부세 90억원도 확보했다.다른 지자체와 공공기관들도 지속적으로 경북도청을 들러 추진 방법과 효과 등을 배웠으며, 경북도와 협업 방안에 대해 논의했다.무엇보다 가장 큰 성과는 끊임없이 추락 중이던 사회 전반의 저출생에 대한 인식을 긍정적 분위기로 조금이나마 전환하는 데 기여했다는 점이다. 2025년 저출산고령사회위원회가 발표한 결혼·출산·양육 인식 조사 결과에 따르면 결혼에 대한 긍정적 인식은 2024년 70.9%에서 2025년 74.5%로 3.6% 포인트 증가했다. 자녀의 필요성은 2024년 61.1%에서 2025년 70.8%로 9.7% 포인트 증가한 것으로 나타났다.이에 정부는 지난 1월 경제성장전략 발표에서 저출산·고령사회위원회를 확대 개편하고 기본계획 수립 및 기본법 개정 등을 통해 저출생 등 인구정책 전반에 대한 대응을 강화하겠다고 발표했다.이 지사는 25일 “사회 구성원 모두의 노력으로 어렵게 만들어진 긍정적 분위기인 만큼, 이를 구조적으로 이어가는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지