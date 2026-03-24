[단독] 안전공업 대표 중처법 입건… 아리셀 판결 때도 대피 체계 지적

불법 증축이 피해 키웠다면 연관

“평소 안전관리 부실” 진술도 근거

업체 작년 대기 배출 위반 적발도

김영훈 고용노동부 장관이 23일 대전시청 2층에 마련된 대전 안전공업 화재 희생자 유가족 대기실을 찾아 유족의 말을 듣고 있다. 김 장관은 “철저히 조사하고 재발방지 대책을 마련해 고인의 희생이 헛되지 않게 하겠다”고 말했다. 연합뉴스

14명이 숨지고 60명이 다친 대전 자동차 부품 업체 안전공업 화재에 대해 정부가 원인과 책임 규명에 나섰다. 노동당국은 23일 안전공업 대표를 중대재해처벌법(중처법) 위반 등의 혐의로 입건했다. 공장 내 무허가 증축이 피해를 키웠고 평소 안전 관리와 교육이 부실했다는 증언도 잇따르고 있다.



법조계에 따르면 중처법 위반은 회사 측의 안전조치 의무 불이행과 사고와의 인과관계가 중요한 판단 기준이다. 이를 확인하기 위해 정부 및 수사당국은 손주환 안전공업 대표를 비롯해 업체 주요 관계자들을 상대로 강도 높은 조사를 벌일 방침이다. 이날 대전고용노동청은 손 대표와 임직원을 중처법 및 산업안전보건법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.



중처법에 따르면 사업주 또는 경영 책임자는 ‘재해 예방에 필요한 안전보건 관리 체계 구축’과 ‘안전보건 관계 법령에 따른 관리상 조치’를 취해야 한다. 관련 시행령은 중대 산업재해 위험에 대비해 근로자 대피 및 위험 요인 제거 등에 대한 매뉴얼을 만들고, 이 매뉴얼이 지켜지는지 반기 1회 이상 점검하라고 규정한다.



수사 과정에서는 먼저 불법 증축이 도마 위에 오를 전망이다. 사망자 9명은 직원 휴게 공간이던 2.5층 헬스장에서, 1명은 근처 계단에서 발견됐다. 구청 허가 없이 복층으로 만들어진 곳이다. 불법 증축 자체는 건축법 위반이지만 이 때문에 화재 시 대피가 어려워 피해가 커졌다면 중처법 혐의를 뒷받침하는 정황이 될 것이라는 분석이다. 정재욱 서울과기대 안전공학과 교수는 “증축 공간에 경보·대피 체계나 소방·제연 설비가 미비했다면 기본적인 안전 확보 의무를 다하지 않은 것”이라고 말했다.



화재 생존자의 진술도 핵심 근거가 될 것으로 보인다. 이들은 공장에서 안전 관리가 제대로 이뤄지지 않았다고 주장했다. 이전에도 생산 라인에서 불이 난 적 있었고, 화재경보기는 오작동이 잦았다는 것이다. 유증기 배출을 위한 환풍기 추가 설치를 요구했지만 회사 측은 들어주지 않았다고 한다. 조재민 법률사무소 조안전 대표변호사는 “안전 관리 의무가 지켜지지 않았다는 점이 확인되면 실질적인 경영 책임자가 중처법 위반 등으로 처벌될 가능성이 높아진다”고 말했다.



2년 전 경기도 화성 리튬배터리 제조 업체 아리셀 참사 판결문에서도 대피 체계와 교육의 중요성이 강조됐다. 1심 재판부는 양형 이유에서 “평소 리튬전지의 위험성과 대피 관련 제대로 된 교육을 받았다면 생존할 수 있었을 것”이라고 지적했다. 박순관 아리셀 대표와 아들 박중언 총괄본부장은 지난해 9월 1심에서 징역 15년을 선고받았다.



한편 안전공업 공장은 지난해 6월 환경 점검에서도 대기 배출 시설과 폐수 처리 관련 위반 사항 2건이 적발된 것으로 파악됐다. 이에 따라 공장은 ‘우수 관리 사업장’에서 ‘일반 관리 사업장’으로 강등됐다.



조민아 이찬희 기자 minajo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 14명이 숨지고 60명이 다친 대전 자동차 부품 업체 안전공업 화재에 대해 정부가 원인과 책임 규명에 나섰다. 노동당국은 23일 안전공업 대표를 중대재해처벌법(중처법) 위반 등의 혐의로 입건했다. 공장 내 무허가 증축이 피해를 키웠고 평소 안전 관리와 교육이 부실했다는 증언도 잇따르고 있다.법조계에 따르면 중처법 위반은 회사 측의 안전조치 의무 불이행과 사고와의 인과관계가 중요한 판단 기준이다. 이를 확인하기 위해 정부 및 수사당국은 손주환 안전공업 대표를 비롯해 업체 주요 관계자들을 상대로 강도 높은 조사를 벌일 방침이다. 이날 대전고용노동청은 손 대표와 임직원을 중처법 및 산업안전보건법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.중처법에 따르면 사업주 또는 경영 책임자는 ‘재해 예방에 필요한 안전보건 관리 체계 구축’과 ‘안전보건 관계 법령에 따른 관리상 조치’를 취해야 한다. 관련 시행령은 중대 산업재해 위험에 대비해 근로자 대피 및 위험 요인 제거 등에 대한 매뉴얼을 만들고, 이 매뉴얼이 지켜지는지 반기 1회 이상 점검하라고 규정한다.수사 과정에서는 먼저 불법 증축이 도마 위에 오를 전망이다. 사망자 9명은 직원 휴게 공간이던 2.5층 헬스장에서, 1명은 근처 계단에서 발견됐다. 구청 허가 없이 복층으로 만들어진 곳이다. 불법 증축 자체는 건축법 위반이지만 이 때문에 화재 시 대피가 어려워 피해가 커졌다면 중처법 혐의를 뒷받침하는 정황이 될 것이라는 분석이다. 정재욱 서울과기대 안전공학과 교수는 “증축 공간에 경보·대피 체계나 소방·제연 설비가 미비했다면 기본적인 안전 확보 의무를 다하지 않은 것”이라고 말했다.화재 생존자의 진술도 핵심 근거가 될 것으로 보인다. 이들은 공장에서 안전 관리가 제대로 이뤄지지 않았다고 주장했다. 이전에도 생산 라인에서 불이 난 적 있었고, 화재경보기는 오작동이 잦았다는 것이다. 유증기 배출을 위한 환풍기 추가 설치를 요구했지만 회사 측은 들어주지 않았다고 한다. 조재민 법률사무소 조안전 대표변호사는 “안전 관리 의무가 지켜지지 않았다는 점이 확인되면 실질적인 경영 책임자가 중처법 위반 등으로 처벌될 가능성이 높아진다”고 말했다.2년 전 경기도 화성 리튬배터리 제조 업체 아리셀 참사 판결문에서도 대피 체계와 교육의 중요성이 강조됐다. 1심 재판부는 양형 이유에서 “평소 리튬전지의 위험성과 대피 관련 제대로 된 교육을 받았다면 생존할 수 있었을 것”이라고 지적했다. 박순관 아리셀 대표와 아들 박중언 총괄본부장은 지난해 9월 1심에서 징역 15년을 선고받았다.한편 안전공업 공장은 지난해 6월 환경 점검에서도 대기 배출 시설과 폐수 처리 관련 위반 사항 2건이 적발된 것으로 파악됐다. 이에 따라 공장은 ‘우수 관리 사업장’에서 ‘일반 관리 사업장’으로 강등됐다.조민아 이찬희 기자 minajo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지