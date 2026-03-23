시사 전체기사 [포토] 활짝 핀 매화 입력:2026-03-23 21:10 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 완연한 봄 날씨를 보인 23일 서울 성동구 하동매실거리에 매화가 활짝 피어 있다. 기온이 오르면서 대기도 건조해 화재 위험이 큰 날씨가 이어질 전망이다.권현구 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 “다주택 유리한 제도 만든 공직자들이 문제” 2 “전재수만 아이면 돼”… “박형준 주진우도 깜이 아이야” 3 “노짱님, 죄송했고 감사했습니다”…盧 묘역서 눈물 쏟은 정청래 4 국회에서 삭발한 부산시장…“부산서 얼굴 들고 다닐 수 없다” 5 국민의힘, 진통 끝에 대구 주호영·이진숙 컷오프 결정 해당분야별 기사 더보기 1 BTS 온다고 왕창 발주했더니…편의점 ‘재고 수백개’ 땡처리 2 코스피 5500선 붕괴, 환율 1500원 돌파…시장 ‘패닉’ 3 고조되는 ‘4월 위기설’… 정부, 비중동산 원유 도입 등 총력 4 “BTS 컴백했는데…” 하이브 주가, 장 초반부터 급락 5 [단독] 미국인은 송파·용산, 중국인은 평택… 외국인도 ‘똘똘한 한채’ 해당분야별 기사 더보기 1 ‘26만명은 무슨, 과잉 통제’… BTS 광화문 공연 후폭풍 2 외국인이 가장 좋아하는 식당은 BHC…2위는 ‘닭한마리’ 3 “못 나갈 것 같아… 부모님께 사랑한다 전해줘” 마지막 통화 4 ‘중고나라’에도 캄보디아 조직…1400여명에 67억원 사기 5 유통기한 이게 맞아요?… 수상한 천원빵, 전수 조사중 해당분야별 기사 더보기 1 “이게 한국인 수준”… 태국女 대한항공 퇴사글에 한글 악플 2 “히틀러 벙커처럼 죽을 것” VS “망상에서 나온 협박”…미·이란 최후통첩 시한 앞두고 강대강 대치 3 트럼프의 최후통첩 “48시간 안에 호르무즈 개방 않으면 이란 발전소 초토화” 4 BTS 새 앨범 티저, 인종차별 논란… “흑인 대학을 백인화” 5 트럼프 ‘초토화’ 발언… 이란 “눈에는 눈” 초강경 맞불 해당분야별 기사 더보기 1 아이유+변우석 ‘21세기 대군부인’… 20년 전 ‘궁’ 신드롬 재현할까 2 ‘왕사남’ 역대 흥행 3위 등극…매출액은 ‘명량’도 제치고 1위 3 삼겹살에 소주로 힐링, 날것의 BTS를 만나다…‘BTS: 더 리턴’ 4 홍명보호 합류 앞둔 옌스, 멀티골 폭발…손흥민은 또 침묵 5 0.009초 차 대역전극… 쇼트트랙 김길리, 세계선수권 金 해당분야별 기사 더보기 1 BTS “광화문공연 도와주신 분들 감사하고 죄송” 연신 언급 2 ‘이것’ 먹었더니 치매 위험 55%↓…인지기능 저하 완화 3 “韓에 러브레터” “왕좌로 컴백”…BTS ‘아리랑’에 외신 호평 4 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 5 파도처럼 번진 아미봉…광화문에서 시작된 BTS 2.0 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] 화재 키운 유증기… 배기장치 검사는 허술 [단독] “원고 판례는 AI가 만든 가짜”… AI 환각 대응 나선 법원 ‘확전 포비아’ 덮친 금융시장… 장기화 땐 실물 경제까지 ‘휘청’ [단독] ‘유가 담합’ 칼 뽑은 검찰…‘전량구매계약’ 정유사 갑질도 겨냥 백종원 더본코리아 대표, 작년 연봉 8억2000만원 받아 BTS 새 앨범 티저, 인종차별 논란… “흑인 대학을 백인화” 유통기한 이게 맞아요?… 수상한 천원빵, 전수 조사중 “이게 한국인 수준”… 태국女 대한항공 퇴사글에 한글 악플 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요