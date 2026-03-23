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[포토] 활짝 핀 매화

입력:2026-03-23 21:10
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완연한 봄 날씨를 보인 23일 서울 성동구 하동매실거리에 매화가 활짝 피어 있다. 기온이 오르면서 대기도 건조해 화재 위험이 큰 날씨가 이어질 전망이다.

권현구 기자

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