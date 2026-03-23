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[포토] 새로운 파리 시장

입력:2026-03-23 18:49
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사회당 소속의 프랑스 파리 시장 후보인 에마뉘엘 그레구아르가 22일(현지시간) 2차 결선투표에서 승리를 확정한 후 지지자들에게 장미와 주먹을 들어 보이고 있다. EPA연합뉴스

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