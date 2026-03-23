美 최후통첩 D-1… 이란 결사항전 결의
트럼프 “힘을 통한 평화” 군사력 시사
이란, 걸프 10개 발전소 타격 위협
금융시장 요동… 코스피 6.49% 하락
도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 개방을 요구하며 이란에 경고한 ‘48시간 최후통첩’이 23일 오후 7시44분(현지시간·한국시간 24일 오전 8시44분) 완료된다. 미국의 경고를 받은 이란은 한국의 첫 수출 원전인 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 등 걸프 지역 10개 발전소를 타격 목록에 올리고, 페르시아만에 기뢰를 설치하겠다고 위협했다.
트럼프는 통보 시한 하루 전인 22일 트루스소셜에 “힘을 통한 평화, 완곡하게 말해서 그렇다는 것”이라는 짧은 글을 올렸다. 부가 설명이 없긴 하지만 필요한 경우 더욱 강력한 군사력을 사용할 수 있다는 취지로 해석된다. 트럼프는 이날 백악관으로 복귀하지 않고 플로리다주 마러라고 자택에 머물렀다. 통상 일요일 오후 백악관으로 돌아오던 것과 차이가 있다.
행정부 고위 인사들도 “모든 옵션이 테이블에 있다”며 최후통첩을 거들었다. 마이크 왈츠 주유엔 미국대사는 이날 폭스뉴스에 “대통령은 장난치는 것이 아니다”고 경고했다. 트럼프의 최측근 린지 그레이엄 상원의원도 같은 방송에 자신이 트럼프에게 “(전쟁을) 몇 주 더 계속하라. 그들이 석유를 생산하는 모든 자원이 있는 하르그섬을 장악하라. 이란 정권이 스스로 쇠퇴하도록 두라”고 조언할 것이라고 말했다.
트럼프는 전날 오후 7시44분 트루스소셜에 이란이 호르무즈 해협을 48시간 안에 개방하지 않으면 가장 큰 발전소부터 초토화시킬 것이라고 경고했다. 미국이 그간 이란의 공군과 해군, 미사일 시설을 공습한 것과 달리 민간 발전 시설로 공격을 확대할 수 있다고 경고한 것이다. 미 국무부도 이날 “전 세계, 특히 중동 지역에 있는 미국인들에게 각별한 주의를 기울일 것을 권고한다”고 공지했다.
이란도 경고 수위를 높이며 맞대응했다. 23일 이란 매체들에 따르면 바라카 원전을 포함해 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트 등 이란이 보복 대상으로 지목한 걸프 지역 10개 발전소 위치, 발전 형태·용량을 표시한 이미지가 텔레그램 채널 등에 게시됐다. ‘전기에 작별을 고하라’는 제목의 이미지엔 “이란의 전력 인프라를 조금이라도 공격한다면 중동 전체가 암흑으로 빠져들 것”이라는 메시지가 담겼다. 이란 국방위원회도 이날 성명에서 “이란의 해안이나 섬을 공격하려는 어떠한 시도도 페르시아만과 해안의 모든 접근 경로와 통신망에 대한 기뢰를 부설하는 결과를 초래할 것”이라고 경고했다.
최후통첩에 따른 확전 우려에 원·달러 환율은 17년 만에 최고치를 기록했다. 이날 원·달러 환율은 전장 주간 종가보다 16.7원 오른 1517.3원에 마감했다. 2009년 2월 26일(1517.5원) 이후 가장 높다. 국내 증시도 흘러내렸다. 코스피는 이날 전장보다 375.45포인트(6.49%) 하락한 5405.75로 장을 마쳤다. 장중 5397.94까지 떨어졌으나 장 마감 직전 소폭 오르며 5400선을 지켰다. 코스닥도 이날 전장보다 64.63포인트(5.56%) 급락한 1096.89로 마감했다.
워싱턴=임성수 특파원, 권중혁 기자 joylss@kmib.co.kr
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