‘확전 포비아’ 덮친 금융시장… 장기화 땐 실물 경제까지 ‘휘청’

충격 여파 어디까지 미칠까

불확실성에 외국인·기관 시장 떠나

환율도 심리적 저항선 1500원 돌파

충격 쌓여 스태그플레이션 올 수도

원·달러 환율이 23일 서울외환시장에서 전거래일 대비 16.7원 오른 1517.3원에 주간 거래를 마감했다. 17년 전 글로벌 금융위기 당시 수준으로 환율이 치솟았다. 이날 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 권현구 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 이란에 보낸 최후 통첩이 한국 금융시장을 뒤흔들었다. 메시지 공개 이후 첫 거래일인 23일 원·달러 환율은 1520원에 육박하고 증시는 폭락했다. 이 충격이 단기 결전으로 끝나지 않을 가능성이 가장 우려되는 대목이다. 전문가들은 전쟁이 길어질수록 한국 경제에 상흔이 깊게 남을 수 있다고 평가한다.



이날 금융시장의 충격이 컸던 가장 큰 이유로는 ‘48시간’이라는 시한부 불확실성이 꼽힌다. 외국인과 기관투자가는 전쟁 확전 직전이라는 공포감에 시장을 급히 떠났다. 외국인은 약 3조6984억원, 기관이 약 3조8127억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 이날 코스피지수는 개인투자자가 역대 최대인 약 6조9984억원을 순매수했음에도 5500선이 무너졌다. 이후 상황에 따라서는 추가 폭락 우려도 남아 있다.





원·달러 환율이 심리적 저항선으로 꼽히는 1500원을 돌파한 점도 문제다. 환율 상승은 실물 경제에 미치는 영향이 지대하다. 불과 한 달 전만 해도 배럴당 70달러 선에서 오르내렸던 두바이유 가격은 최근 160달러를 넘보고 있다. 그 영향으로 항공과 해운, 석유화학 업종이 직격탄을 맞은 상태다. 수입품 가격이 급등하면 내수소비 업종에도 악영향이다. 원자재 가격 상승 압박을 받는 제조업도 마찬가지다.



전쟁 장기화로 충격이 쌓이면 한국 경제는 성장 둔화 속 물가 상승이라는 껄끄러운 국면에 접어든다. 금융 당국이 가장 우려하는 스태그플레이션이다. 금융연구원에 따르면 유가가 20% 상승한 채로 1년간 유지될 경우 한국의 연간 국내총생산(GDP)은 0.4% 감소할 수 있다. 주요 기관의 올해 GDP 성장률 전망치가 간신히 2%에 턱걸이한 상황인데 다시 1%대로 고꾸라질 수 있다는 뜻이다.



마뜩한 해법이 없다는 게 문제다. 한국은행은 올해 물가 경로가 유가와 환율 움직임에 크게 좌우된다고 밝힌 바 있다. 한은 입장에서는 경기가 나빠지는데 물가도 잡아야 하니 기준금리를 내릴 수도, 올릴 수도 없는 딜레마에 빠지게 된다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “이란전이 길어지면 정부와 한은은 경기 부양과 물가 안정 중 하나를 택해야 하는 갈림길에 설 것”이라고 말했다.



그나마 다행인 점은 수급 자체는 당분간 버틸 수 있다는 것이다. 정부는 비축유를 방출하고 원유 수입선을 다변화하는 방식으로 원유 수급 위기에 대처할 수 있다고 보고 있다. 당·정은 중동 사태의 불길이 경제 위기로 번지지 않도록 하기 위해 25조원 규모의 추가경정예산(추경) 편성을 추진 중이다.



다만 이는 어디까지나 궁여지책일 뿐이다. 박상현 iM증권 이코노미스트는 “중동 갈등이 다음 달까지도 해소되지 않는다면 한국 경제에 강한 하방 위험으로 작용할 것”이라고 말했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 김진욱 기자 reality@kmib.co.kr 805 응원 하기 온 세상 소식을 전합니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 이란에 보낸 최후 통첩이 한국 금융시장을 뒤흔들었다. 메시지 공개 이후 첫 거래일인 23일 원·달러 환율은 1520원에 육박하고 증시는 폭락했다. 이 충격이 단기 결전으로 끝나지 않을 가능성이 가장 우려되는 대목이다. 전문가들은 전쟁이 길어질수록 한국 경제에 상흔이 깊게 남을 수 있다고 평가한다.이날 금융시장의 충격이 컸던 가장 큰 이유로는 ‘48시간’이라는 시한부 불확실성이 꼽힌다. 외국인과 기관투자가는 전쟁 확전 직전이라는 공포감에 시장을 급히 떠났다. 외국인은 약 3조6984억원, 기관이 약 3조8127억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 이날 코스피지수는 개인투자자가 역대 최대인 약 6조9984억원을 순매수했음에도 5500선이 무너졌다. 이후 상황에 따라서는 추가 폭락 우려도 남아 있다.원·달러 환율이 심리적 저항선으로 꼽히는 1500원을 돌파한 점도 문제다. 환율 상승은 실물 경제에 미치는 영향이 지대하다. 불과 한 달 전만 해도 배럴당 70달러 선에서 오르내렸던 두바이유 가격은 최근 160달러를 넘보고 있다. 그 영향으로 항공과 해운, 석유화학 업종이 직격탄을 맞은 상태다. 수입품 가격이 급등하면 내수소비 업종에도 악영향이다. 원자재 가격 상승 압박을 받는 제조업도 마찬가지다.전쟁 장기화로 충격이 쌓이면 한국 경제는 성장 둔화 속 물가 상승이라는 껄끄러운 국면에 접어든다. 금융 당국이 가장 우려하는 스태그플레이션이다. 금융연구원에 따르면 유가가 20% 상승한 채로 1년간 유지될 경우 한국의 연간 국내총생산(GDP)은 0.4% 감소할 수 있다. 주요 기관의 올해 GDP 성장률 전망치가 간신히 2%에 턱걸이한 상황인데 다시 1%대로 고꾸라질 수 있다는 뜻이다.마뜩한 해법이 없다는 게 문제다. 한국은행은 올해 물가 경로가 유가와 환율 움직임에 크게 좌우된다고 밝힌 바 있다. 한은 입장에서는 경기가 나빠지는데 물가도 잡아야 하니 기준금리를 내릴 수도, 올릴 수도 없는 딜레마에 빠지게 된다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “이란전이 길어지면 정부와 한은은 경기 부양과 물가 안정 중 하나를 택해야 하는 갈림길에 설 것”이라고 말했다.그나마 다행인 점은 수급 자체는 당분간 버틸 수 있다는 것이다. 정부는 비축유를 방출하고 원유 수입선을 다변화하는 방식으로 원유 수급 위기에 대처할 수 있다고 보고 있다. 당·정은 중동 사태의 불길이 경제 위기로 번지지 않도록 하기 위해 25조원 규모의 추가경정예산(추경) 편성을 추진 중이다.다만 이는 어디까지나 궁여지책일 뿐이다. 박상현 iM증권 이코노미스트는 “중동 갈등이 다음 달까지도 해소되지 않는다면 한국 경제에 강한 하방 위험으로 작용할 것”이라고 말했다.김진욱 기자 reality@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지