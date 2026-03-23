與 50일간 국조·특검 투트랙… 李 공소취소 드라이브 건다

[이슈 분석]

檢조작기소 국조 열차 출발



尹정부 편파성·법리문제 정조준

李사건 흠결 밝혀내 여론전 활용

공소취소와 추가 특검 명분으로

권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보가 23일 경기도 과천 특검사무실에서 수사 관련 사항을 브리핑하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 2차 종합특검과 국정조사를 동시에 가동하며 50일간의 ‘공소 취소’ 드라이브에 나선다. 특검으로는 윤석열정부 검찰 수사의 편파성과 법리적 문제를 밝혀내 궁극적으로 이재명 대통령 관련 사건의 공소 취소 기반을 쌓겠다는 구상이다. 국정조사로는 6·3 지방선거 전 내란심판 프레임을 굳히고 추가 특검 도입의 명분을 쌓아갈 전망이다.



민주당은 22일 국회 본회의에서 이 대통령의 대장동·위례신도시·대북송금 사건 등 7개 사건의 공소 취소를 위한 국정조사 계획서를 처리하고 50일간의 조사 일정에 돌입했다. 검찰 수사의 절차적 흠결을 밝혀 여론전에 활용하고 이를 발판으로 공소 취소까지 끌어내겠다는 계획이다. 2차 종합특별검사팀은 23일 도이치모터스 주가조작 사건 불기소 처분 등과 관련해 출범 이후 처음으로 대검찰청과 서울중앙지검에 대한 강제수사에 착수했다. 민주당은 특검 수사에서 검찰의 편파성·불법성이 드러나면 국정조사와 연계해 검찰 압박 수위를 최대로 끌어올릴 계획이다. 민주당 한 중진 의원은 “특검 수사에서 중대 사실이 밝혀질 경우 국정조사에서 다루겠다. 두 사안이 충분히 연계될 수 있다”고 말했다.



민주당은 국정조사 이후 공소 취소를 직접 겨냥하는 ‘조작기소 특검’(가칭) 도입도 검토 중이다. 검찰 수사의 위법성을 드러내 쐐기를 박는 용도의 별도 특검이다. 민주당 한 재선 의원은 “국정조사에서 검찰의 내부자 폭로 등 새로운 정황이 나오면 추가 특검을 도입할 충분한 명분이 된다”며 “해당 특검이 공소 취소에 결정적인 역할을 하게 될 것”이라고 설명했다.



권력에 의한 공소 취소 사례는 박태준 전 포항제철 회장 건이 유일하다. 김영삼 대통령은 광복 50주년인 1995년 8·15 사면 당시 1심 재판을 받고 있던 박 전 회장의 공소를 취소했다. 사실상 대통령의 사면권 행사였고, 검찰의 자발적인 공소 취소로 보기는 어려운 데다 야당 반발도 없었다. 민주당은 이보다 훨씬 까다로운 조건에서 공소 취소를 끌어내기 위해 총공세를 펴는 셈이다.



형사소송법은 검사가 기소 이후 중대한 흠결을 발견해 공소를 유지하기 어려우면 공소를 취소토록 한다. 현재 이 대통령과 관련해 1심에서 멈춰있는 사건은 ‘대장동·백현동·위례 개발비리 및 성남FC 의혹’ ‘쌍방울 대북송금 의혹’ ‘경기도 법인카드 유용 의혹’ 등이다.



국민의힘은 2차 특검과 국정조사가 전 정권에서 행한 모든 수사의 정당성을 흔들려는 시도라며 반발하고 있다. 한 중진의원은 “특검을 통해 도이치모터스 주가조작 등 사건에서 검찰이 김 여사한테 우호적으로 수사했다고 주장한 뒤 이 대통령 수사가 편파적이었다는 그림을 얻어내려는 속내”라고 비판했다. 이어 “국정조사와 투트랙으로 진행하며 새로운 혐의점이 발견될 경우 여론의 힘을 빌려 별도 특검을 또 추진하면서 민주당이 원하는 구도를 끊임없이 만들어낼 것”이라고 말했다.



오주환 윤예솔 한웅희 이형민 기자



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 658 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 더불어민주당이 2차 종합특검과 국정조사를 동시에 가동하며 50일간의 ‘공소 취소’ 드라이브에 나선다. 특검으로는 윤석열정부 검찰 수사의 편파성과 법리적 문제를 밝혀내 궁극적으로 이재명 대통령 관련 사건의 공소 취소 기반을 쌓겠다는 구상이다. 국정조사로는 6·3 지방선거 전 내란심판 프레임을 굳히고 추가 특검 도입의 명분을 쌓아갈 전망이다.민주당은 22일 국회 본회의에서 이 대통령의 대장동·위례신도시·대북송금 사건 등 7개 사건의 공소 취소를 위한 국정조사 계획서를 처리하고 50일간의 조사 일정에 돌입했다. 검찰 수사의 절차적 흠결을 밝혀 여론전에 활용하고 이를 발판으로 공소 취소까지 끌어내겠다는 계획이다. 2차 종합특별검사팀은 23일 도이치모터스 주가조작 사건 불기소 처분 등과 관련해 출범 이후 처음으로 대검찰청과 서울중앙지검에 대한 강제수사에 착수했다. 민주당은 특검 수사에서 검찰의 편파성·불법성이 드러나면 국정조사와 연계해 검찰 압박 수위를 최대로 끌어올릴 계획이다. 민주당 한 중진 의원은 “특검 수사에서 중대 사실이 밝혀질 경우 국정조사에서 다루겠다. 두 사안이 충분히 연계될 수 있다”고 말했다.민주당은 국정조사 이후 공소 취소를 직접 겨냥하는 ‘조작기소 특검’(가칭) 도입도 검토 중이다. 검찰 수사의 위법성을 드러내 쐐기를 박는 용도의 별도 특검이다. 민주당 한 재선 의원은 “국정조사에서 검찰의 내부자 폭로 등 새로운 정황이 나오면 추가 특검을 도입할 충분한 명분이 된다”며 “해당 특검이 공소 취소에 결정적인 역할을 하게 될 것”이라고 설명했다.권력에 의한 공소 취소 사례는 박태준 전 포항제철 회장 건이 유일하다. 김영삼 대통령은 광복 50주년인 1995년 8·15 사면 당시 1심 재판을 받고 있던 박 전 회장의 공소를 취소했다. 사실상 대통령의 사면권 행사였고, 검찰의 자발적인 공소 취소로 보기는 어려운 데다 야당 반발도 없었다. 민주당은 이보다 훨씬 까다로운 조건에서 공소 취소를 끌어내기 위해 총공세를 펴는 셈이다.형사소송법은 검사가 기소 이후 중대한 흠결을 발견해 공소를 유지하기 어려우면 공소를 취소토록 한다. 현재 이 대통령과 관련해 1심에서 멈춰있는 사건은 ‘대장동·백현동·위례 개발비리 및 성남FC 의혹’ ‘쌍방울 대북송금 의혹’ ‘경기도 법인카드 유용 의혹’ 등이다.국민의힘은 2차 특검과 국정조사가 전 정권에서 행한 모든 수사의 정당성을 흔들려는 시도라며 반발하고 있다. 한 중진의원은 “특검을 통해 도이치모터스 주가조작 등 사건에서 검찰이 김 여사한테 우호적으로 수사했다고 주장한 뒤 이 대통령 수사가 편파적이었다는 그림을 얻어내려는 속내”라고 비판했다. 이어 “국정조사와 투트랙으로 진행하며 새로운 혐의점이 발견될 경우 여론의 힘을 빌려 별도 특검을 또 추진하면서 민주당이 원하는 구도를 끊임없이 만들어낼 것”이라고 말했다.오주환 윤예솔 한웅희 이형민 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지