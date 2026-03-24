가동률 50% 밑돈 K배터리 3사… 그래도 R&D는 늘린다
전기차 시장 본격화 이후 처음
3사 R&G 투자는 첫 3조원 돌파
전고체배터리 등 미래먹거리 절박
지난해 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 국내 배터리 3사의 공장 가동률이 모두 50%를 밑돈 것으로 나타났다. 전기차 시장이 본격적으로 열린 2020년 이후 처음 있는 일이다. 배터리 3사는 연구개발(R&D) 투자를 늘리면서 반등의 기회를 모색하고 있다.
23일 각 사의 사업보고서에 따르면 지난해 배터리 공장 평균 가동률은 LG에너지솔루션 47.6%, 삼성SDI 50%, SK온 48.7%로 집계됐다.
3사의 가동률은 최근 몇 년 간 하락을 거듭해왔다. LG에너지솔루션은 2022년 73.6%였던 가동률이 2023년 69.3%, 2024년 57.8%로 떨어졌다. 삼성SDI는 2022년 84%에서 지난해 50%까지 감소했다. SK온은 2024년 43.8%에서 지난해 4.9% 포인트 반등하긴 했지만, 여전히 절반에 미치지 못했다.
가동률이 급감한 건 우선 글로벌 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이 장기화 국면에 접어든 데다 중국 기업들의 공세가 겹쳐서다. 여기에 미국 정부가 지난해 9월부터 전기차 신차 구입 보조금 혜택을 줄이면서 현지 완성차 업체들이 전기차 생산 규모를 하향 조정한 것도 영향을 끼쳤다.
이런 어려움 속에서도 배터리 3사는 R&D 투자를 늘리고 있다. 지난해 3사의 R&D 투자액 합계는 3조606억원으로 전년 2조6626억원보다 약 15% 증가했다. 합산 투자액이 3조원을 넘어선 건 처음으로 역대 최대 규모다. 회사별로 보면 LG에너지솔루션이 전년 대비 22% 증가한 1조3275억원을 투자했다. 삼성SDI와 SK온은 1조4209억원, 3122억원으로 각각 9.5%, 12.7% 늘렸다.
3사가 일제히 R&D 투자를 확대한 건 기술 경쟁력 확보가 절박하기 때문이다. 세계 1위 배터리 기업인 중국 CATL의 지난해 R&D 비용은 221억 위안(약 4조7700억 원)에 달한다.
국내 배터리 업체들은 이에 맞서 리튬이온배터리보다 안전하고 에너지 밀도가 높아 ‘꿈의 배터리’로 불리는 전고체 배터리 개발에 열을 올리고 있다. 삼성SDI는 내년, LG에너지솔루션과 SK온은 2029년 상용화를 목표로 하고 있다.
에너지저장장치(ESS), 로봇, 도심항공교통(UAM) 분야 등 미래 먹거리 시장을 공략하기 위한 움직임도 활발하다. 주용락 삼성SDI 연구소장(부사장)은 최근 열린 ‘인터배터리 2026’에서 “배터리는 이제 전기차를 넘어 ESS, 로봇, UAM의 미래를 이끄는 핵심 성장 동력이 되고 있다”며 “시장 변화에 대응하기 위한 전략으로 다양한 차세대 배터리를 준비하고 있다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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