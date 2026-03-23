사망자 14명 중 13명 신원 확인… 추가 수색 중 시신 일부 수습도
수사당국 합동감식·강제수사 착수
임직원 전화 압수·헬스장 자료 확보
대전 안전공업 화재 사고 사망자 14명 중 13명의 신원이 확인됐다. 수사당국은 공장 건물 1층을 중심으로 합동감식을 실시하며 화재 원인 등을 조사했다. 안전공업에 대한 강제수사에도 착수했다.
행정안전부 등 관계기관 7곳은 23일 대전시청 브리핑에서 “사망자 14명 중 13명의 신원을 확인했다”고 밝혔다. 국립과학수사연구원 감식 결과 13명의 신원은 확인됐지만 나머지 시신 1구는 훼손 정도가 심해 유전자(DNA) 검출이 되지 않는 상태다.
경찰은 신원이 확인된 사망자 12명의 시신을 가족들에게 인계할 계획이다. 신원이 확인되지 않은 1명과 또 다른 사망자 1명의 시신은 추가 감정이 끝나는 대로 가족들에게 인계할 방침이다.
경찰과 소방당국은 이날 추가 수색을 통해 사망자들의 시신 일부도 발견했다. 당국은 시신을 수습해 병원으로 이송한 뒤 국과수에 정밀 감식을 의뢰할 예정이다.
화재 원인 규명을 위한 수사에도 속도가 붙고 있다. 대전경찰청과 대전지방고용노동청은 안전공업 본사와 대화동 공장을 대상으로 압수수색을 진행했다. 수색에 투입된 경찰과 노동청 직원 등 60여명은 화재 예방과 안전 관리 등 사고 방지 관련 조치가 제대로 됐는지 조사했다. 임직원 10명의 휴대전화와 관련 자료, 컴퓨터 등을 압수해 분석 중이다. 이들은 업무상과실치사상 등의 혐의를 받고 있다.
불법 증축 문제도 수사 대상이다. 수사 당국은 사망자 14명 중 9명이 발견된 건물 2층 헬스장(탈의실) 관련 자료를 확보, 구조 변경 과정을 확인한다는 방침이다. 노동 당국은 안전조치 의무 책임 소재를 따져 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부를 밝히는 데 수사력을 집중할 계획이다. 조대현 대전경찰청 형사기동대장은 “압수수색 후 화재 발생 원인과 급격히 연소된 이유, 피해자들이 대피하지 못한 원인 등에 대해 살펴볼 것”이라고 말했다.
경찰과 소방, 국과수 등 관계 기관의 합동감식도 유족 대표 2명이 참관한 가운데 이뤄졌다. 경찰은 관계자 진술 등을 토대로 공장 1층 발화 추정 지역을 중심으로 감식 범위를 늘려갈 방침이다.
감식팀은 급격한 화재 확산 요인으로 지목된 절삭유와 가공 공정에서 발생한 기름때, 배관에 낀 슬러지(찌꺼기) 등을 중심으로 감식을 진행했다. 앞서 경찰은 조사를 통해 “1층 가공라인 천장 부근에서 불꽃이 튀는 것을 봤다”는 공장 관계자 진술을 확보한 것으로 알려졌다.
대전=글·사진 김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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