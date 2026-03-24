경북 영덕 풍력발전기서 화재… 내부 작업자 3명 숨져

20년 넘은 노후 발전기 작업 중 참변

날개 3개 중 2개 추락… 도로 통제

지난달 단지 내 다른 발전기 사고

경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기의 날개가 23일 불이 붙은 채 떨어져 나가고 있다. 이 화재로 풍력발전기 안에서 설비 점검 등의 작업을 하던 협력업체 직원 3명이 숨졌다. 연합뉴스

경북 영덕군 풍력발전기에서 23일 화재가 발생해 발전기 안에서 작업하던 3명이 숨졌다.



화재는 이날 오후 1시11분쯤 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 발생했다. 불은 발전기의 블레이드(날개) 부분에서 발생한 것으로 파악됐다. 이 화재로 작업 중이던 김모(42)씨, 문모(58)씨, 전모(45)씨 등 3명이 사망했다. 이들은 풍력발전기 터빈을 유지·보수하는 업체 소속으로 확인됐다.



경찰은 이들이 풍력발전기 상단에서 작업하고 있어 불길을 피하지 못한 것으로 추정했다. 이들은 이날 오전 9시쯤부터 발전기 설비 점검과 부품 해체 작업을 진행했던 것으로 알려졌다. 풍력발전기 날개의 균열을 수리하던 중 불이 난 것으로 보인다.



발전기 날개 3개 중 2개가 불이 붙은 채 주변 야산에 떨어져 산불로 번졌다. 소방과 경찰은 사고 우려로 인근 도로를 통제했다. 진화 작업에는 헬기 14대와 소방차 등 장비 49대, 253명이 투입됐다. 소방당국은 오후 6시15분쯤 번진 산불을 진화했다.



영덕풍력발전단지에는 총 24기의 풍력발전기가 있다. 이번에 불이 난 풍력발전기는 24기 중 19호기다. 가동한 지 20년 이상 된 것이다. 최근 발전설비 용량을 늘리는 리파워링 공사를 위한 해체 작업과 가동 재개를 위한 준비가 진행된 것으로 전해졌다.



앞서 지난달 2일에는 영덕풍력발전단지 내 발전기 1기의 기둥이 부러지며 도로를 덮치는 사고가 발생했다. 이번 불이 난 발전기와는 1㎞ 정도 떨어진 곳에서 일어난 사고였다. 경찰 관계자는 “발전기 업체 관계자 등을 상대로 안전 수칙 준수 및 과실 여부 등을 조사할 것”이라고 말했다.



지난달 10일에는 경남 양산시 에덴밸리 인근 야산의 풍력발전기에서 불이 났다.



지역에서는 정부의 안전 점검이 부실했던 것 아니냐는 지적도 나온다. 풍력발전기 사고가 잇따르자 기후에너지환경부는 가동된 지 20년 이상 된 노후 풍력발전기와 화재 발생 발전기와 같은 제조사 발전기를 대상으로 긴급 안전 점검을 최근 진행했다.



영덕군은 한국수력원자력(한수원)에 신규 원전 건설 후보 부지 유치를 이날 신청하려던 계획을 연기했다. 군은 풍력발전기 화재 상황을 수습한 뒤 유치 신청 절차를 재개할 예정이다. 군 관계자는 “군수와 다수 직원이 화재 현장에 가 있다. 화재 발생 때문에 유치 신청을 연기한 것”이라고 말했다.



영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 안창한 기자 changhan@kmib.co.kr 37 응원 하기 경북 동해안의 소식을 전합니다. 경북 영덕군 풍력발전기에서 23일 화재가 발생해 발전기 안에서 작업하던 3명이 숨졌다.화재는 이날 오후 1시11분쯤 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 발생했다. 불은 발전기의 블레이드(날개) 부분에서 발생한 것으로 파악됐다. 이 화재로 작업 중이던 김모(42)씨, 문모(58)씨, 전모(45)씨 등 3명이 사망했다. 이들은 풍력발전기 터빈을 유지·보수하는 업체 소속으로 확인됐다.경찰은 이들이 풍력발전기 상단에서 작업하고 있어 불길을 피하지 못한 것으로 추정했다. 이들은 이날 오전 9시쯤부터 발전기 설비 점검과 부품 해체 작업을 진행했던 것으로 알려졌다. 풍력발전기 날개의 균열을 수리하던 중 불이 난 것으로 보인다.발전기 날개 3개 중 2개가 불이 붙은 채 주변 야산에 떨어져 산불로 번졌다. 소방과 경찰은 사고 우려로 인근 도로를 통제했다. 진화 작업에는 헬기 14대와 소방차 등 장비 49대, 253명이 투입됐다. 소방당국은 오후 6시15분쯤 번진 산불을 진화했다.영덕풍력발전단지에는 총 24기의 풍력발전기가 있다. 이번에 불이 난 풍력발전기는 24기 중 19호기다. 가동한 지 20년 이상 된 것이다. 최근 발전설비 용량을 늘리는 리파워링 공사를 위한 해체 작업과 가동 재개를 위한 준비가 진행된 것으로 전해졌다.앞서 지난달 2일에는 영덕풍력발전단지 내 발전기 1기의 기둥이 부러지며 도로를 덮치는 사고가 발생했다. 이번 불이 난 발전기와는 1㎞ 정도 떨어진 곳에서 일어난 사고였다. 경찰 관계자는 “발전기 업체 관계자 등을 상대로 안전 수칙 준수 및 과실 여부 등을 조사할 것”이라고 말했다.지난달 10일에는 경남 양산시 에덴밸리 인근 야산의 풍력발전기에서 불이 났다.지역에서는 정부의 안전 점검이 부실했던 것 아니냐는 지적도 나온다. 풍력발전기 사고가 잇따르자 기후에너지환경부는 가동된 지 20년 이상 된 노후 풍력발전기와 화재 발생 발전기와 같은 제조사 발전기를 대상으로 긴급 안전 점검을 최근 진행했다.영덕군은 한국수력원자력(한수원)에 신규 원전 건설 후보 부지 유치를 이날 신청하려던 계획을 연기했다. 군은 풍력발전기 화재 상황을 수습한 뒤 유치 신청 절차를 재개할 예정이다. 군 관계자는 “군수와 다수 직원이 화재 현장에 가 있다. 화재 발생 때문에 유치 신청을 연기한 것”이라고 말했다.영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지