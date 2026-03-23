전쟁 4주, 죽어나가는 민간인들… 레바논서도 1000명 숨져

이란 민간인 사망자 1400명 넘어

치솟는 물가에 식량 못 구해 고통

집중 공격 받은 레바논도 피해 심각

22일(현지시간) 레바논 남부 리타니강에 있는 전략적 요충지인 카스미예 교량이 이스라엘의 공습을 받아 폭파되고 있다. 신화연합뉴스

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 4주째 이어지면서 민간인 피해가 늘고 있다. 전쟁 당사국인 이란의 민간인 사망자는 1000명을 넘은 것으로 나타났고 중동 내 이란 최대 대리세력인 헤즈볼라가 있는 레바논의 사망자 수도 1000명을 넘은 것으로 추산된다.



22일(현지시간) 가디언은 미국·이스라엘의 이란 공습으로 지난달 28일 시작된 전쟁에서 이란과 주변국의 민간인 사망자가 수천명대에 이른다고 보도했다. 전날 미국에 본부를 둔 이란 인권단체 인권운동가통신(HRANA)은 민간인 사망자는 어린이 213명 포함 1406명이라고 밝혔다. 추가로 군인 1명을 포함해 군인·민간인 신분이 확인되지 않은 피해자 657명까지 합하면 사망자는 총 2064명에 달한다고 HRANA는 덧붙였다.



인명 피해뿐만 아니라 경제난과 문화재 파괴, 환경오염도 심각한 상황이다. 전쟁 첫째주에는 유네스코 세계문화유산이자 이란 수도 테헤란에 위치한 골레스탄 궁전과 유서 깊은 시장 그랜드 바자르 등 테헤란 곳곳의 유적지가 큰 피해를 입었다. 둘째주에는 유류시설 공격으로 심각한 대기오염이 발생했고, 셋째주에는 전력 공급과 물자 부족으로 이란의 물가 상승이 제2차 세계대전 이후 최고 수준으로 치솟았다. 많은 사람들이 기본 식량조차 구하지 못해 고통받고 있다고 가디언은 전했다.



이란의 핵심 대리세력 헤즈볼라가 활동하는 레바논도 집중 공격을 받아 피해가 커지고 있다. 이날 레바논 보건부에 따르면 지난 2일 이후 이스라엘의 공격으로 최소 1000명이 숨졌으며 이 가운데 어린이 사망자는 118명으로 집계됐다. 이재민도 100만명에 달한다.



레바논 국영통신(NNA)은 이스라엘군이 4차례에 걸쳐 레바논 남부 리타니강을 가로지르는 카스미예 다리 등 인근 다리들을 공격해 통행이 차단됐다고 전했다. 레바논 남부와 중부를 잇는 주요 통로를 차단해 레바논 남부를 사실상 고립시켜 향후 지상 작전에 유리한 환경을 조성하려는 의도로 풀이된다. 앞서 이스라엘의 이스라엘 카츠 국방장관은 “헤즈볼라가 남쪽으로 이동하는 것을 막기 위해 리타니강에 있는 모든 다리를 즉시 파괴하겠다”고 경고했다.



피해가 커지면서 레바논 내 갈등도 깊어지고 있다. 조셉 아운 레바논 대통령은 “위험한 확전이자 레바논 주권에 대한 명백한 침해이자 지상 침공의 전조”라고 반발했다. 나와프 살람 총리는 헤즈볼라를 정면으로 비판하며 “이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 레바논에 들어와 작전을 지휘하고 있다. 레바논이 전쟁을 강요당하고 있다”고 반발했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 4주째 이어지면서 민간인 피해가 늘고 있다. 전쟁 당사국인 이란의 민간인 사망자는 1000명을 넘은 것으로 나타났고 중동 내 이란 최대 대리세력인 헤즈볼라가 있는 레바논의 사망자 수도 1000명을 넘은 것으로 추산된다.22일(현지시간) 가디언은 미국·이스라엘의 이란 공습으로 지난달 28일 시작된 전쟁에서 이란과 주변국의 민간인 사망자가 수천명대에 이른다고 보도했다. 전날 미국에 본부를 둔 이란 인권단체 인권운동가통신(HRANA)은 민간인 사망자는 어린이 213명 포함 1406명이라고 밝혔다. 추가로 군인 1명을 포함해 군인·민간인 신분이 확인되지 않은 피해자 657명까지 합하면 사망자는 총 2064명에 달한다고 HRANA는 덧붙였다.인명 피해뿐만 아니라 경제난과 문화재 파괴, 환경오염도 심각한 상황이다. 전쟁 첫째주에는 유네스코 세계문화유산이자 이란 수도 테헤란에 위치한 골레스탄 궁전과 유서 깊은 시장 그랜드 바자르 등 테헤란 곳곳의 유적지가 큰 피해를 입었다. 둘째주에는 유류시설 공격으로 심각한 대기오염이 발생했고, 셋째주에는 전력 공급과 물자 부족으로 이란의 물가 상승이 제2차 세계대전 이후 최고 수준으로 치솟았다. 많은 사람들이 기본 식량조차 구하지 못해 고통받고 있다고 가디언은 전했다.이란의 핵심 대리세력 헤즈볼라가 활동하는 레바논도 집중 공격을 받아 피해가 커지고 있다. 이날 레바논 보건부에 따르면 지난 2일 이후 이스라엘의 공격으로 최소 1000명이 숨졌으며 이 가운데 어린이 사망자는 118명으로 집계됐다. 이재민도 100만명에 달한다.레바논 국영통신(NNA)은 이스라엘군이 4차례에 걸쳐 레바논 남부 리타니강을 가로지르는 카스미예 다리 등 인근 다리들을 공격해 통행이 차단됐다고 전했다. 레바논 남부와 중부를 잇는 주요 통로를 차단해 레바논 남부를 사실상 고립시켜 향후 지상 작전에 유리한 환경을 조성하려는 의도로 풀이된다. 앞서 이스라엘의 이스라엘 카츠 국방장관은 “헤즈볼라가 남쪽으로 이동하는 것을 막기 위해 리타니강에 있는 모든 다리를 즉시 파괴하겠다”고 경고했다.피해가 커지면서 레바논 내 갈등도 깊어지고 있다. 조셉 아운 레바논 대통령은 “위험한 확전이자 레바논 주권에 대한 명백한 침해이자 지상 침공의 전조”라고 반발했다. 나와프 살람 총리는 헤즈볼라를 정면으로 비판하며 “이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 레바논에 들어와 작전을 지휘하고 있다. 레바논이 전쟁을 강요당하고 있다”고 반발했다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지