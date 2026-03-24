시사 전체기사

25조 추경 앞두고… 나라 빚 6500조 넘어섰다

입력:2026-03-24 02:09
공유하기
글자 크기 조정

[이슈 분석] 빚더미 대한민국

게티이미지뱅크

정부·가계·기업부채를 모두 더한 한국의 총부채가 사상 최초로 6500조원을 넘어섰다. 이런 가운데 정부가 25조원 규모의 추가경정예산(추경) 편성을 공식화하면서 재정 확대에 따른 부채·물가 부담이 동시에 커질 수 있다는 우려가 제기된다. 국채 발행 없이 초과세수로 마련하는 추경이라지만, 급증한 부채에 확장 재정 기조까지 더해져 불안 요인이 커지고 있다는 평가다.


23일 국제결제은행(BIS)에 따르면 지난해 3분기 말 기준 한국의 비금융부문 신용은 6500조5843억원으로 집계됐다. 1년 전보다 약 280조원(4.5%) 증가한 수치로, 총부채가 6500조원을 넘은 건 이번이 처음이다. 국내총생산(GDP) 대비 총부채 비율도 248.0%로 경제 규모의 약 2.5배 수준까지 상승했다. 전년보다 1.5% 포인트 오르며 레버리지 확대 흐름이 이어지고 있다.

정부부채가 1250조7746억원으로 전년 대비 9.8% 증가하며 가장 빠른 증가세를 기록했다. 같은 기간 가계부채(2342조6728억원)가 3.0%, 기업부채(2907조1369억원)가 3.6% 늘어난 것과 대비된다.


국제금융협회(IIF) 기준으로도 정부부채 비율은 지난해 4분기 말 48.6%로 1년 전보다 5.0% 포인트 상승하며 역대 최고치를 기록했다. 미국(122.8%) 일본(199.3%) 프랑스(110.4%) 영국(81.1%) 독일(62.5%) 등 주요국과 대비해 절대 수준은 낮은 편이다. 하지만 증가 속도가 이례적으로 빠르다는 점이 부담 요인으로 지목된다. 정부부채 비율은 2024년 40%대 초중반에서 하락 흐름을 보이다가 지난해 들어 다시 상승세로 전환해 단기간에 50%에 근접했다.

정부부채만큼 속도가 빠르지는 않지만 가계부채 비율도 우려되는 부분이다. 89.4%로 소폭 낮아졌지만 여전히 주요국 가운데에서는 최상위권을 유지하고 있다. 캐나다에 이어 두 번째로 높은 수준이다. 정부와 가계 등 주요 경제 주체들이 빚에 의존하는 구조가 심화했다는 평가다.

국가 전체적으로 부채 부담이 커지는 상황에서 정부는 25조원 규모 추가경정예산 편성에 속도를 내고 있다. 당·정은 ‘취약계층 집중 지원’을 위해 당초 예상보다 편성액을 5조원 더 늘렸다. 배경을 감안할 때 민생 회복 소비쿠폰 등 현금성 지원 재등장 가능성이 커졌다는 관측이 나온다. 여당은 다음 달 10일 본회의 통과를 목표로 하고 있다.

추경 자체는 고유가 국면에서 피해가 큰 계층을 선별 지원하는 데 초점을 맞출 전망이다. 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인·국가유공자 등 기존 복지 대상자를 중심으로 하되, 화물·운송 종사자 등 유가 상승에 직접 영향을 받는 계층까지 일부 확대하는 방안이 거론된다.

문제는 선별 지원을 위한 재정 확대가 전체적인 물가를 자극할 수 있다는 점이다. 한국은행은 최근 통화신용정책보고서에서 “확장적 재정 기조는 성장세를 뒷받침하는 동시에 기대 인플레이션 경로를 통해 물가 상승 압력을 확대할 수 있다”고 지적했다. 특히 지난해와 달리 현재는 원유가격 상승에 따른 ‘비용 인상형 인플레이션’ 국면이라는 점에서 단순 소비 진작 정책의 효과에 의문도 제기되고 있다. 경기 침체와 물가 상승이 동반되는 스태그플레이션이 올 수 있다는 것이다. 우석진 명지대 경상·통계학부 교수는 “지금은 사실상 스태그플레이션 초입 상황”이라며 “타깃이 없는 현금성 지원은 총수요를 자극해 물가 상승 압력을 키울 수 있다”고 지적했다.

고물가에 생계 타격이 큰 계층을 선별 지원하되 지원 방식 역시 실질소득을 보전하는 방향이 적절하다는 진단이 나온다. 교통비 지원이나 대중교통 요금 완화 등 특정 지출을 낮추는 방식, 혹은 에너지·유가 연동 보조금 등 비용 부담을 직접 줄이는 정책이 대안으로 제시되는 이유다.

전쟁이 장기화할 수록 확장적 재정 필요성은 더 커진다. 그만큼 단기 충격 보완에 여력을 소비할 경우 추후 국가 부채 증가와 물가 상승, 그리고 이 상황이 야기하는 스태그플레이션은 더 심화할 수 있다. 우 교수는 “전쟁 장기화로 경제 타격이 커지면 추가 결단이 필요할 것”이라며 “신중한 정책 결정이 요구된다”고 말했다.

세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이누리 기자
경제부
이누리 기자
292
국민일보 경제부 이누리입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
고양 일산동부서 유치장서 마약 발견…감찰 착수
백종원 더본코리아 대표, 작년 연봉 8억2000만원 받아
BTS 온다고 왕창 발주했더니…편의점 ‘재고 수백개’ 땡처리
유통기한 이게 맞아요?… 수상한 천원빵, 전수 조사중
고조되는 ‘4월 위기설’… 정부, 비중동산 원유 도입 등 총력
[단독] 판결문에 “존재하지 않는 사건번호”… AI 양산 가짜 지식이 쌓인다
서울 아파트 올해 평균 매매가 11억… 작년보다 3억 내렸다
“노짱님, 죄송했고 감사했습니다”…盧 묘역서 눈물 쏟은 정청래
국민일보 신문구독