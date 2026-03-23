“최근 11년, 1850년 세계 관측 이래 가장 더운 해”
세계기상기구 ‘전 지구 기후 보고서’
지구 에너지 불균형 작년 최고 기록
2015년부터 지난해까지 11년이 1850년 이후 전 세계 관측 이래 가장 더웠던 11개의 해로 기록된 것으로 나타났다. 온실가스 농도 증가로 지구의 에너지 불균형도 심화해 지난해 65년 관측 이래 최고 기록을 경신했다.
세계기상기구(WMO)는 23일 ‘2025년 전 지구 기후 현황 보고서’를 발간하고 “지구 기후의 불균형이 심화하고 있다”고 밝혔다.
보고서에 따르면 지난해 전 지구 평균기온은 산업화 이전(1850~1900년) 대비 1.43도 높아 역대 2~3위(국제 데이터별 기록 상이)를 기록했다. 최근 11년은 1850년 관측이 시작된 이후 가장 더운 시기로 나타났다.
지구 에너지 불균형도 확대됐다. 이는 지구 시스템으로 유입되는 에너지와 방출되는 에너지 간 차이를 의미하는데, 지난 20년간 이산화탄소 등 온실가스 농도가 증가하면서 1960년 관측 이후 크게 확대됐고 지난해 최고 수준에 도달했다.
해양 온난화 속도 역시 빨라졌다. 최근 20년간 연간 약 11.0~12.2제타줄(ZJ) 수준으로, 1960~2005년보다 2배 이상 증가했다. 이는 연간 인류 에너지 사용량의 약 18배에 해당한다.
극한 기후 현상과 그 영향도 심화했다. 지난해 폭염, 산불, 가뭄, 홍수 등으로 수천명이 사망하고 수백만명이 피해를 입었다. 해수면은 역대 최고 수준에 근접했고, 해양 산성화도 심화해 생물 다양성에 악영향을 미친 것으로 분석됐다.
안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 “모든 주요 기후지표가 위험 신호를 보내고 있다”고 경고했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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