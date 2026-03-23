“자주국방이 통합방위 핵심”… 李, 민·관 방위회의 첫 주재
의장인 국무총리 대신 직접 주재
사이버 공격 등에도 대응 주문
이재명 대통령은 “자주국방이 통합방위의 가장 중요한 핵심”이라며 “통합방위 역량과 태세를 획기적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다. 또 중동 전쟁에 따른 안보 위기 속 세계 5위권의 군사력과 세계 최고 수준의 방위산업 역량을 강조하며 국방력을 지속 강화하겠다는 뜻을 강조했다.
이 대통령은 23일 정부 출범 후 처음 주재한 중앙통합방위회의에서 “국제정세가 매우 복잡하고 유동적이다. 이럴 때일수록 국가 단위의 통합된 방위체제가 중요하다”며 이같이 말했다. 그러면서 “국가안보의 가장 중요한 부분은 결국 국민의 통합방위 능력인데, 그중 가장 중요한 것은 역시 국방”이라고 강조했다.
이 대통령은 특히 “국방은 누구에게도 맡겨서는 안 될, 우리 스스로 완벽하게 최종적으로 책임져야 할 핵심”이라며 “얼마든지 그렇게 할 수 있는 역량이 있다. 자신감을 확고하게 가져야 할 때”라고 말했다. 이어 “우리 연간 방위비 지출 절대 액수는 북한의 연간 국내총생산(GDP)의 1.4배로, 엄청난 격차”라며 “군사력 평가에서 세계 5위로 평가받고 있다. 방위산업 역시 세계가 부러워할 만큼 막강하다”고 강조했다.
이 대통령은 “오늘날 안보 정세가 복잡해지며 군사적 위협뿐 아니라 사이버 공격, 테러, 기후위기, 재난 등 비군사적 위협에 대해서도 비상하게 대응해야 하는 상황”이라며 “민·관·군·경·소방 등 모든 방위 요소가 일사불란하게 대응해야 국가와 국민을 지킬 수 있다”고 당부했다. 또 각 기관 지휘자들을 ‘작은 신’에 비유하며 국민 생명이 이들의 대비태세에 달려 있음을 강조했다.
중앙통합방위회 의장은 국무총리지만 최근 중동 전쟁 여파로 안보 우려가 높아진 것을 고려해 이 대통령이 직접 첫 회의를 주재한 것으로 알려졌다. 회의에선 최근 중동전쟁에서 있었던 가스 정유 기지에 대한 미사일 공격 등이 한국에서 벌어질 경우 각 안보 주체의 대응 시나리오 등이 검토됐다. 이 대통령은 지난해 방위태세 우수 성과를 거둔 전라남도, 육군 36사단 등에 대통령 표창도 수여했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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