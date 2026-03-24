비싼데 매물도 없고 이사 안가고 살래요

서울 아파트 전월세 절반이 갱신계약



작년 35%서 11%p 이상 늘어나

토허제·대출규제에 재계약 증가

10·15 부동산 대책 이후 더 심화

서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 강남3구 아파트 모습. 연합뉴스

올해 서울에서 이뤄진 아파트 전월세 계약 가운데 갱신계약 비중이 절반가량을 차지한 것으로 나타났다. 지난해 서울 전역 토지거래허가구역 지정으로 실거주 의무가 강화되면서 전세 공급이 줄어든 영향이 크다. 꾸준한 임대차 수요 대비 공급이 늘어날 유인은 많지 않아 한동안 전월세 가격 상승세가 이어질 전망이다.



23일 국토교통부 실거래가 공개시스템 수치를 분석한 결과, 올해 1월부터 지난 20일까지 서울에서 계약된 아파트 전월세 계약 4만9883건 가운데 갱신계약이 46.9%(2만3393건)인 것으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 전월세 갱신계약 비중이 35.0%였던 것과 비교하면 11% 포인트 이상 늘어난 것이다. 특히 올해 3월 들어선 갱신계약 비중이 50.8%로 절반을 넘겼다.





서울 아파트 전월세 갱신계약 비중은 서울 전역이 토허구역으로 지정된 지난해 10·15 대책 이후 11월을 제외하곤 계속 높아졌다. 지난해 평균 전월세 갱신계약 비중은 37.7%였으나 올해 들어선 그 비중이 꾸준히 높아져 50%에 가까워진 것이다.



이는 신규 공급 감소와 토허제 지정에 따라 실거주 요건이 생기며 신규 전월세 물건이 줄어든 영향이 큰 것으로 풀이된다. 이날 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트의 전월세 매물은 올해 1월 1일 대비 26.9% 감소했다. 전월세를 합쳐 3만2512건에 불과하다. 최근 3년간 가장 적은 수준이다.



지난 1월부터 정부가 다주택자 매물 출회 압력을 높이면서 전세 낀 매물이 시장에 나오기 시작했지만 그 여파로 전월세는 자취를 감췄다. 3003가구의 대단지인 노원구 월계동 한진한화그랑빌아파트는 전세 0건, 월세 2건이 전부다. 3830가구에 달하는 강북구 미아동 SK북한산시티도 전세 3건, 월세 1건에 그쳤다. 두 단지에 나와 있는 매매 매물은 60여건 수준인 것과 대비된다.



결혼, 교육 등의 이유로 임대차를 원하는 수요는 꾸준한 반면 공급이 줄면서 임대차 가격은 상승세다. 한국부동산원이 발표한 3월 셋째 주 주간아파트가격동향(16일 기준)에 따르면 현재까지 누적된 서울 아파트의 전세 가격 상승률은 1.30%로, 작년 동기(0.21%)의 6배를 웃돌았다. 이런 상황에 지난해 전세 대출 보증 비율 축소(90→80%), 정책대출 한도 축소 등으로 대출 여력도 줄어들면서 집을 옮겨 새로 계약하기보다 눌러앉기를 택한 것으로 보인다.



우병탁 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “전세 가격은 오르고, 임대차 물건을 찾기는 어려워지니 계약갱신권을 쓰지 않았다면 무조건 쓰고, 2년 전에 쓴 사람도 이사를 하기보다 전세 가격을 높여 갱신계약을 택하고 있는 것”이라며 “서울로 유입되는 전월세 수요는 계속 이어지고, 신규로 공급되는 물량은 적으니 단기적으론 임대차 가격이 오르고 갱신계약 비중도 높아질 수밖에 없다고 본다”고 말했다.



신규 공급물량도 적다. 부동산R114에 따르면 올해 수도권 입주 예정 물량은 총 10만6305가구로, 2014년(10만3705가구) 이후 12년 만에 가장 적은 양이다. 특히 서울은 전년 대비 9988가구(36.8%) 줄어든 2만7115가구가 입주할 예정이다. 이날 직방이 집계한 다음 달 전국 입주 물량은 1만6311가구로, 전년 동기(1만4763가구) 대비 10.5% 증가했다. 다만 지방이 증가세를 이끌었고, 서울은 전월보다 소폭 늘어난 1121가구가 공급될 예정이다.



정진영 기자 young@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 서울에서 이뤄진 아파트 전월세 계약 가운데 갱신계약 비중이 절반가량을 차지한 것으로 나타났다. 지난해 서울 전역 토지거래허가구역 지정으로 실거주 의무가 강화되면서 전세 공급이 줄어든 영향이 크다. 꾸준한 임대차 수요 대비 공급이 늘어날 유인은 많지 않아 한동안 전월세 가격 상승세가 이어질 전망이다.23일 국토교통부 실거래가 공개시스템 수치를 분석한 결과, 올해 1월부터 지난 20일까지 서울에서 계약된 아파트 전월세 계약 4만9883건 가운데 갱신계약이 46.9%(2만3393건)인 것으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 전월세 갱신계약 비중이 35.0%였던 것과 비교하면 11% 포인트 이상 늘어난 것이다. 특히 올해 3월 들어선 갱신계약 비중이 50.8%로 절반을 넘겼다.서울 아파트 전월세 갱신계약 비중은 서울 전역이 토허구역으로 지정된 지난해 10·15 대책 이후 11월을 제외하곤 계속 높아졌다. 지난해 평균 전월세 갱신계약 비중은 37.7%였으나 올해 들어선 그 비중이 꾸준히 높아져 50%에 가까워진 것이다.이는 신규 공급 감소와 토허제 지정에 따라 실거주 요건이 생기며 신규 전월세 물건이 줄어든 영향이 큰 것으로 풀이된다. 이날 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트의 전월세 매물은 올해 1월 1일 대비 26.9% 감소했다. 전월세를 합쳐 3만2512건에 불과하다. 최근 3년간 가장 적은 수준이다.지난 1월부터 정부가 다주택자 매물 출회 압력을 높이면서 전세 낀 매물이 시장에 나오기 시작했지만 그 여파로 전월세는 자취를 감췄다. 3003가구의 대단지인 노원구 월계동 한진한화그랑빌아파트는 전세 0건, 월세 2건이 전부다. 3830가구에 달하는 강북구 미아동 SK북한산시티도 전세 3건, 월세 1건에 그쳤다. 두 단지에 나와 있는 매매 매물은 60여건 수준인 것과 대비된다.결혼, 교육 등의 이유로 임대차를 원하는 수요는 꾸준한 반면 공급이 줄면서 임대차 가격은 상승세다. 한국부동산원이 발표한 3월 셋째 주 주간아파트가격동향(16일 기준)에 따르면 현재까지 누적된 서울 아파트의 전세 가격 상승률은 1.30%로, 작년 동기(0.21%)의 6배를 웃돌았다. 이런 상황에 지난해 전세 대출 보증 비율 축소(90→80%), 정책대출 한도 축소 등으로 대출 여력도 줄어들면서 집을 옮겨 새로 계약하기보다 눌러앉기를 택한 것으로 보인다.우병탁 신한 프리미어 패스파인더 전문위원은 “전세 가격은 오르고, 임대차 물건을 찾기는 어려워지니 계약갱신권을 쓰지 않았다면 무조건 쓰고, 2년 전에 쓴 사람도 이사를 하기보다 전세 가격을 높여 갱신계약을 택하고 있는 것”이라며 “서울로 유입되는 전월세 수요는 계속 이어지고, 신규로 공급되는 물량은 적으니 단기적으론 임대차 가격이 오르고 갱신계약 비중도 높아질 수밖에 없다고 본다”고 말했다.신규 공급물량도 적다. 부동산R114에 따르면 올해 수도권 입주 예정 물량은 총 10만6305가구로, 2014년(10만3705가구) 이후 12년 만에 가장 적은 양이다. 특히 서울은 전년 대비 9988가구(36.8%) 줄어든 2만7115가구가 입주할 예정이다. 이날 직방이 집계한 다음 달 전국 입주 물량은 1만6311가구로, 전년 동기(1만4763가구) 대비 10.5% 증가했다. 다만 지방이 증가세를 이끌었고, 서울은 전월보다 소폭 늘어난 1121가구가 공급될 예정이다.정진영 기자 young@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지