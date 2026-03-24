올해 1승도 못한 토트넘

손흥민 떠난 뒤 팀 중심 잃고 부진

17위까지 추락… 49년 만 강등 위기

토트넘 홋스퍼의 공격수 히샬리송이 22일(현지시간) 노팅엄 포레스트와의 EPL 31라운드 홈경기에서 두 번째 골을 허용한 뒤 고개를 떨구고 있다. AP뉴시스

손흥민(LAFC)이 떠난 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼가 49년 만에 강등될 위기에 놓였다.



토트넘은 22일(현지시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 20 25-2026 EPL 31라운드 홈경기에서 노팅엄 포레스트에 0대 3으로 졌다. 잔류 경쟁팀과의 ‘승점 6점짜리 경기’를 놓치면서 토트넘은 리그 17위(승점 30·7승9무15패)로 추락했다. 강등권인 18위 웨스트햄 유나이티드와 단 1점 차다.



토트넘은 올 시즌 31경기를 치르는 동안 승점 30점을 얻는 데 그쳤다. 지난해 12월 29일 크리스털 팰리스전에서 1대 0 승리를 거둔 이후 단 한 번도 이기지 못했다. 13경기 5무 8패의 초라한 성적이다. 1977년 이후 49년 만에 2부 리그로 떨어질 위기에 처했다. 이날 통계업체 옵타에 따르면 토트넘의 강등 확률은 23.3%로 치솟았다.



지난해 주장 손흥민을 떠나보낸 이후 팀이 중심을 잃은 모습이다. 올 시즌 토마스 프랑크 감독 체제로 새 판을 짰지만 선수단 장악 실패와 성적 부진으로 지난달 경질됐다. 유벤투스(이탈리아)를 이끌었던 이고르 투도르 감독이 임시 지휘봉을 잡았지만 반전은 없었다. 여기에 시즌 내내 제임스 매디슨, 데얀 쿨루세브스키, 모하메드 쿠두스 등 핵심 선수들의 부상 악재가 잇따랐다.



이날 경기에 앞서 토트넘 팬들은 비난 대신 선수단 버스를 맞이하며 열렬한 응원을 보냈다. 탈장 수술을 앞둔 골키퍼 굴리엘모 비카리오까지 나서 승리를 노렸다. 하지만 토트넘은 경기 초반 주도권을 잡고도 좀처럼 기회를 살리지 못했다. 경기 막판 세 번째 골까지 내주자 팬들은 종료 휘슬이 울리기도 전에 경기장을 떠났다.



올 시즌 단 7경기만을 남겨놓고 있다. 3주간의 국제축구연맹(FIFA) A매치 휴식기에 또 한 번 결단을 내릴 것이란 전망이 나온다. BBC는 “남은 7경기를 두고 또 다른 임시 감독을 선임할지 정식 감독을 뽑을지 결정해야 할 것”이라고 전했다. 주장 크리스티안 로메로는 “남은 경기를 결승전처럼 임하겠다”고 말했다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 손흥민(LAFC)이 떠난 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼가 49년 만에 강등될 위기에 놓였다.토트넘은 22일(현지시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 20 25-2026 EPL 31라운드 홈경기에서 노팅엄 포레스트에 0대 3으로 졌다. 잔류 경쟁팀과의 ‘승점 6점짜리 경기’를 놓치면서 토트넘은 리그 17위(승점 30·7승9무15패)로 추락했다. 강등권인 18위 웨스트햄 유나이티드와 단 1점 차다.토트넘은 올 시즌 31경기를 치르는 동안 승점 30점을 얻는 데 그쳤다. 지난해 12월 29일 크리스털 팰리스전에서 1대 0 승리를 거둔 이후 단 한 번도 이기지 못했다. 13경기 5무 8패의 초라한 성적이다. 1977년 이후 49년 만에 2부 리그로 떨어질 위기에 처했다. 이날 통계업체 옵타에 따르면 토트넘의 강등 확률은 23.3%로 치솟았다.지난해 주장 손흥민을 떠나보낸 이후 팀이 중심을 잃은 모습이다. 올 시즌 토마스 프랑크 감독 체제로 새 판을 짰지만 선수단 장악 실패와 성적 부진으로 지난달 경질됐다. 유벤투스(이탈리아)를 이끌었던 이고르 투도르 감독이 임시 지휘봉을 잡았지만 반전은 없었다. 여기에 시즌 내내 제임스 매디슨, 데얀 쿨루세브스키, 모하메드 쿠두스 등 핵심 선수들의 부상 악재가 잇따랐다.이날 경기에 앞서 토트넘 팬들은 비난 대신 선수단 버스를 맞이하며 열렬한 응원을 보냈다. 탈장 수술을 앞둔 골키퍼 굴리엘모 비카리오까지 나서 승리를 노렸다. 하지만 토트넘은 경기 초반 주도권을 잡고도 좀처럼 기회를 살리지 못했다. 경기 막판 세 번째 골까지 내주자 팬들은 종료 휘슬이 울리기도 전에 경기장을 떠났다.올 시즌 단 7경기만을 남겨놓고 있다. 3주간의 국제축구연맹(FIFA) A매치 휴식기에 또 한 번 결단을 내릴 것이란 전망이 나온다. BBC는 “남은 7경기를 두고 또 다른 임시 감독을 선임할지 정식 감독을 뽑을지 결정해야 할 것”이라고 전했다. 주장 크리스티안 로메로는 “남은 경기를 결승전처럼 임하겠다”고 말했다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지