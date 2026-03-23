이달까지 ‘중국(대만)’ 안 고치면 대만, 전자입국표 ‘남한’으로 변경
대만 정부가 한국 측이 전자입국신고서에 ‘중국(대만)’ 표기를 바꾸지 않으면 ‘남한’ 표기를 확대하겠다며 추가 보복을 예고했다. 한국은 지난해 2월 도입한 전자입국신고서에 대만을 ‘중국(대만)’으로 표기하고 있다.
22일 대만 자유시보 등에 따르면 린자룽 대만 외교부장(장관)은 이날 방송된 현지 매체 인터뷰에서 오는 31일까지 한국 측의 긍정적 답변이 없으면 전자입국표상의 한국 표기를 대한민국의 공식 영문 명칭인 ‘KOREA, REPUBLIC OF’에서 남한을 뜻하는 ‘KOREA
(SOUTH)’로 바꾸겠다고 밝혔다. 지난 1일 외국인 거류증상의 ‘한국’ 명칭을 ‘남한’으로 바꾼 조치를 더 확대하는 셈이다.
대만 외교부는 대만이 주권 독립 국가이고 중화인민공화국에 예속되지 않기 때문에 ‘중국(대만)’ 표기를 받아들일 수 없다고 주장한다.
린 부장은 “한국 측이 10여년 전 대만에 ‘한성’을 ‘서울’로, ‘남한’을 ‘대한민국’으로 바꿔 달라고 요청해 협력했는데 한국은 대만의 요구를 무시한다”고 비판했다. 그는 지난 19일 취재진과 만나 “대만 측 조치가 효과가 있을 것으로 믿는다”면서 “양측이 모두 받아들일 수 있는 결과가 있기를 바란다”고 말했다.
린 부장은 이날 한국과 대만 관계에 대한 질문에 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 들어 양자 관계가 때로 불평등해 보인다며 불만을 표했다. 그는 “당시 한국 정부는 대만 주한대표처(주한 대만대사관 격)와 소통하지 않고 주타이베이 한국대표부(주대만 한국대사관 격)를 통해 간접적으로 연락하는 등 고자세를 보였다”고 주장했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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