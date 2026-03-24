삼성, 에어드롭 열었다… “폐쇄적 애플 생태계 허물기”
갤럭시·아이폰 파일 공유 가능
“AI스마트폰 자신감으로 공세”
삼성전자의 프리미엄 스마트폰 갤럭시 S26 시리즈가 애플의 근거리 파일 공유 기능인 ‘에어드롭’ 지원을 시작했다. 갤럭시 S26 사용자라면 ‘퀵쉐어’를 활용해 아이폰 유저와 실시간으로 사진과 영상 등을 주고받을 수 있게 된 것이다. 갤럭시 기기 사용자가 겪는 불편함을 줄이는 동시에 강점인 개방성을 앞세워 경쟁사 애플의 폐쇄적인 생태계를 허물겠다는 전략이다.
삼성전자는 “갤럭시 S26 시리즈에 에어드롭 기능을 추가해 퀵쉐어를 통해 기기 간 콘텐츠 공유를 더욱 간편하게 할 수 있도록 지원한다”고 23일 밝혔다. 삼성전자 스마트폰이 이 기능을 지원하는 건 처음이다.
퀵쉐어로 애플 기기를 연결하려면 먼저 아이폰 등에서 에어드롭 수신 옵션을 ‘10분 동안 모든 사람’으로 설정해야 한다. 이후 갤럭시 S26 스마트폰에서 퀵쉐어를 실행하면 전송 대상 목록에 아이폰·아이패드 등 애플 기기가 뜬다. 한국에서는 무선 소프트웨어 업데이트(FOTA)를 통해 이날부터 순차적으로 적용된다. 미국·유럽 등 주요 시장은 오는 25일부터 업데이트를 하며 추가 갤럭시 기기 지원 일정은 추후 공개한다.
퀵쉐어는 삼성전자가 2020년 갤럭시 S20 시리즈에 처음 도입한 근거리 파일 공유 기능으로, 2024년 구글 ‘니어바이 쉐어’와 합쳐졌다. 이를 통해 갤럭시 기기와 안드로이드 운영 체제를 사용하는 기기 간에는 별다른 제한 없이 근거리에서 대용량 파일을 공유할 수 있었다. 하지만 애플 에어드롭과는 상호 호환이 되지 않아 콘텐츠를 주고받을 수 없었다.
가령 아이폰 사용자가 많은 대학 강의실에서 사진이나 과제를 에어드롭으로 공유하면 갤럭시 기기를 쓰는 학생은 불편을 감수해야 하는 상황도 종종 벌어졌다. 삼성전자 측이 에어드롭 지원을 시작한 배경과 관련해 “갤럭시 사용자들이 타 운영 체제 기기 사용자와도 원활히 소통할 수 있게 편의성을 극대화했다”고 설명한 것도 이런 이유다.
이에 더해 폐쇄성을 유지하고 있는 애플과 달리 개방성을 더욱 강화해 사용자 저변을 넓히려는 의도도 읽힌다. 애플이 현재처럼 자사 생태계를 제한적으로 개방하면 ‘기술적으로 가능한데, 끝까지 벽을 친다’는 식의 비판이 나올 수 있다. 반대로 상호 호환에 적극적으로 나설 경우 그동안 자신들이 고수해온 폐쇄적 생태계 벽을 스스로 낮추게 된다. 한 테크 업계 관계자는 “인공지능(AI) 스마트폰으로 자신감을 얻은 삼성전자가 공격적인 전략을 펼치는 것으로 보인다”고 설명했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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