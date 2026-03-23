유치원 AI 로봇 ‘지킴이’ 위험한 주변 환경 정돈하고 아이들 상태 모니터링
[2036년 당신의 직업은 안전합니까?]
2036년 가상 시나리오
2036년 3월 3일, 늘봄 유치원의 새 학기가 시작된 날. 전날까지 세차게 내리던 봄비의 흔적은 길가 곳곳 웅덩이에만 남아 있다. 현관 앞엔 보조교사 로봇 ‘지킴이’가 마중을 나와 있다.
“계단에 물기가 남아 있습니다. 건조 작업을 시작합니다.”
지킴이의 말이 교실 안 스피커로 퍼졌다. 지난해 지킴이 로봇이 시범 도입된 후로 유치원의 풍경은 사뭇 달라졌다. 지킴이 로봇은 CCTV 겸 원내 도우미 역할을 도맡았다. 아이들이 어지른 장난감을 정리하는 등 위험한 주변 환경을 정돈하고, 아이들 상태를 모니터링하는 게 주 업무였다.
“안녕하세요, 서아 어린이. 체온은 36.7도, 오늘 컨디션은 좋음입니다.” 지킴이를 지나쳐 온 서아의 표정은 굳어 있었다. 서아의 담임 혜진은 서아를 꼭 안았다.
“아침에 동생이랑 싸웠어?” 서아의 눈가가 붉어졌다. 지킴이는 서아의 체온은 읽었지만, 서아가 왜 갑자기 눈물을 흘리는지는 알지 못했다. 혜진은 서아를 달래며 교실 안으로 들어갔다.
아이들이 모두 교실에 모이자 혜진은 줄서기 교육을 시작했다. 앞에 선 아이가 갑자기 돌아서더니 다른 아이를 밀었다.
“야!” “내가 먼저야!” 지킴이가 “갈등 상황이 발생했습니다”라고 말하자 교실 뒤편에 있던 혜진이 몸을 돌려 아이들에게로 향했다. 아이들은 제각각 억울하다며 혜진에게 매달렸다. 혜진은 둘을 번갈아 안았다.
“괜찮아. 한 명씩 말해볼까?” 지킴이는 기록을 남겼다. “오전 10시20분, 갈등이 벌어졌습니다. 준서와 주은의 체온이 일시적으로 상승했지만 다친 어린이는 없었습니다.” 갈등 상황을 발견해 전달하는 건 지킴이의 일이지만, 아이들을 타이르며 소동을 정리하는 건 혜진의 일이다.
점심시간, 주방 로봇이 분주히 아이들의 식사를 준비해 날랐다. 알레르기 반응에 따라 메뉴를 구성해 아이들의 반찬은 제각각 달랐다. 혜진은 숟가락을 제대로 잡지 못하는 연우 옆에 앉아 손을 포갰다.
“자, 천천히 해보자. 손가락에 힘을 주고.” 연우를 가만히 쳐다보던 지킴이가 혜진의 태블릿에 문장 하나를 띄웠다. ‘발달성 협응 장애 가능성 22%’. 숟가락질이 잘 되지 않아 짜증이 난 연우가 식판을 밀며 칭얼댔다. 혜진의 태블릿에 또 다른 알림이 떴다.
‘배고픔 43%, 피로 27%, 분노 18%’. 혜진이 연우에게 말했다. “선생님은 천천히 먹는 게 소화도 잘되고 좋던데, 연우도 천천히 먹으니까 선생님이랑 얘기도 많이 하고 좋지?” 연우가 가만히 고개를 끄덕였다. 발달성 협응 장애는 면밀히 관찰하지 않으면 알아채기 어려웠다. 지킴이가 아니었다면 혜진은 연우의 칭얼거림의 이유를 알아차리지 못했을 터였다.
지킴이가 유치원에 남은 건 여러 시행착오를 겪은 뒤였다. 지킴이 전에는 ‘돌보미’라는 이름의 로봇이 있었다. 돌보미는 아이들과 감정적으로 교류할 수 있도록 설계됐다. 교사 1명당 아이 20명 안팎을 돌봐야 하는 유치원 환경을 개선하는 게 목적이었다. 돌보미는 아이들의 친구이자 보조교사였다. 도입 당시에는 예상하지 못한 일들이 생기면서 문제가 불거졌다.
테크이슈팀=심희정 양한주 김혜지 기자 simcity@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사