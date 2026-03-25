‘붉은사막’ 엇갈린 평가… 평점은 저조, 판매는 1위
한국형 AAA급 게임 경쟁력 가늠대
조작감·편의성 지적… 그래픽엔 찬사
세계 게임 시장의 문을 두드리는 펄어비스의 신작 ‘붉은사막’이 출시 초기 비평가들로부터 엇갈린 평가를 받으며 혹독한 신고식을 치르고 있다. 조작감과 편의성 면에서 지적받으며 평점이 시장의 기대치에 미치지 못하고 있으나 상업적으로는 출시 직후 글로벌 판매 1위를 달성하는 등 높은 판매고를 올렸다. 업계는 한국형 AAA급 게임의 글로벌 경쟁력을 가늠할 척도가 될 붉은사막의 초기 한 달 성적표를 예의주시하고 있다.
24일 업계에 따르면 붉은사막은 메타크리틱 PC 버전 평점 78점과 오픈크리틱 79점을 기록하고 있다. 이는 애초 시장이 기대했던 80점대 후반의 고득점에는 미치지 못하는 수치다. 비평가들은 펄어비스의 자체 엔진인 블랙스페이스가 구현한 압도적인 그래픽과 방대한 오픈월드에 대해서는 찬사를 보냈으나 복잡한 조작 체계와 사용자 환경, 불친절하게 느껴지는 서사 전개 방식을 감점 요인으로 꼽았다. 조작의 직관성을 중시하는 아시아권 이용자들의 평가는 더욱 박한 상황이다.
비평적 분위기와는 별개로 상업적 흥행 지표는 견고하다. 붉은사막은 출시 24시간 만에 전 세계에서 200만장 이상의 판매고를 올리며 초기 화력을 입증했다. 글로벌 최대 게임 플랫폼 스팀에서는 출시와 동시에 매출 1위를 기록하며 전 세계 게이머들의 높은 관심을 증명했다. 용병단 동료 시스템과 방대한 사이드 퀘스트의 완성도는 이용자들로부터 뜻밖의 호평을 받으며 장기 흥행의 요소로 부상했다.
글로벌 게임 플랫폼 ‘스팀’에서의 초기 반응도 긴박하게 흘러가고 있다. 출시 직후 이용자 긍정 평가 비율은 67%에 머물며 ‘복합적’ 등급으로 출발했으나 데이원 패치 배포와 시스템 적응이 이뤄짐에 따라 현재는 ‘대체로 긍정적’으로 서서히 반등하는 추세다. 이용자들 사이에서는 조작 편의성을 두고 설전이 벌어지고 있다. 스팀의 한 베스트 댓글 작성자는 “조작감이 손 없는 생명체가 설계한 것 같다”며 피로도를 호소했다. 반면 또 다른 이용자는 “100대 명작을 블렌더에 넣고 돌린 듯한 방대한 시스템”이라며 게임의 자유도를 높게 평가했다.
업계에서는 이번 붉은사막의 성과를 한 편의 게임 출시 이상의 의미로 보고 있다. 그동안 모바일과 확률형 아이템 중심이었던 한국 게임 산업이 콘솔 기반의 싱글 플레이 게임으로 체질 개선을 시도하는 중요한 분수령이기 때문이다.
펄어비스 개발진은 이용자들의 초기 피드백 중 가장 큰 비중을 차지하는 조작감과 최적화 문제를 인지하고 출시 직후부터 즉각적인 패치 업데이트에 착수했다.
이다니엘 기자
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