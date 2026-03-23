“쿠바 접수” 트럼프 엄포에 쿠바 외무차관 “우리 군 늘 준비”
이달 들어 세 번째 대규모 정전
미국의 고강도 제재로 에너지난에 허덕이는 쿠바가 이달 들어 세 번째 대규모 정전 사태를 겪었다. 쿠바 당국자는 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘쿠바 접수’ 발언과 관련해 가능성이 작겠지만 침공 대비태세를 일부 갖추고 있다고 밝혔다.
로이터통신 등 외신에 따르면 21일(현지시간) 쿠바 전역의 가정과 사업장에 전기 공급이 끊기면서 1000만명 이상 불편을 겪었다. 지난 16일 발생한 대규모 정전을 복구하는 데 29시간이 소요됐는데, 그로부터 사흘 뒤 또 전력망이 마비된 것이다.
쿠바 에너지광업부 산하 쿠바전력노조에 따르면 이번 정전은 카마과이 화력발전소의 발전기 1대가 고장나 주변 설비에 연쇄적으로 영향을 끼치면서 발생했다. 쿠바전력청은 병원과 상수도시설 등 필수 시설을 우선 복구 중이라고 밝혔으며, 21일 오후까지 수도 아바나의 절반가량에 전력 복구가 완료된 것으로 파악됐다.
한편 공산주의 정권 퇴진을 요구하며 지난 1월부터 쿠바로 향하는 원유 공급을 완전 차단한 트럼프 대통령은 16일 “쿠바를 손에 넣는 영광을 갖게 될 것”이라고 발언하며 베네수엘라, 이란에 이어 쿠바에도 미국의 군사 개입이 이뤄질 수 있다는 전망에 불을 지폈다. 카를로스 페르난데스 데 코시오 쿠바 외무차관은 22일 미 NBC방송 시사 프로그램에 “그것(침공)이 일어날 법한 일이라고 믿지는 않지만 대비하지 않는다면 그건 순진한 생각일 것”이라고 말했다. 또 “우리나라는 역사적으로 군사적 침략에 대비해 국가 전체가 동원될 준비를 해 왔다”며 “우리 군은 늘 준비해 왔고, 지금도 침략 가능성에 대비하고 있다”고 밝혔다.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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