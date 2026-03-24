LG의 로봇 무브먼트… 전자는 ‘관절’·이노텍은 ‘눈’ 승부수
LG전자, 로봇사업 본격화 원년 선언
류재철 “액추에이터 직접 설계·생산”
문혁수 “휴머노이드 부품, 2년내 양산”
LG전자가 올해를 ‘로봇 사업 원년’으로 선언했다. 가정용 모터 기술력과 인프라를 바탕으로 향후 수십조원 성장이 예상되는 로봇 액추에이터(actuator·관절) 시장의 핵심 공급사로 자리매김하겠다는 것이다.
류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 23일 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 제24기 정기 주주총회에서 이 같은 중장기 전략을 공개했다.
핵심 키워드는 로봇이다. 류 CEO는 “올해를 로봇 사업 본격화의 원년으로 삼고 이를 위한 세부 전략을 속도감 있게 실행하겠다”고 밝혔다.
LG전자는 우선 로봇 원가의 40% 이상을 차지하는 액추에이터를 직접 설계·생산해 글로벌 로봇 제조사에 공급하는 기업간 거래(B2B) 부품 사업을 본격화한다. 연간 4500만대 규모의 가정용 모터 양산 인프라를 기반으로 로봇 타입에 최적화된 라인업을 구축하겠다는 계획이다.
AI 가전 기반 생활 데이터를 활용해 홈로봇 사업도 속도를 낸다. 올해 초 ‘CES 2026’에서 선보인 홈로봇 ‘클로이드’도 내년 상용화할 방침이다. 류 CEO는 “올해 또는 내년에 클로이드가 실험실에서 나와 직접 PoC(사업검증) 현장에 투입될 것”이라고 말했다. 그는 로봇과 함께 AI 데이터센터 냉각솔루션, 스마트팩토리, AI홈을 4대 성장 축으로 제시했다.
주주환원 강화 안건도 승인됐다. 보통주 주당 배당금은 지난해 1000원에서 1350원으로 35% 늘었고, LG정보통신 합병 및 지주회사 전환 과정에서 취득한 자사주 6442주는 전량 소각하기로 했다.
LG이노텍도 이날 서울 강서구 LG사이언스파크 마곡R&D캠퍼스에서 정기 주주총회를 열고 ‘피지컬 AI’ 솔루션 기업으로 도약하겠다는 청사진을 밝혔다. 시장 관심이 쏠리는 휴머노이드 로봇 부품의 경우 이르면 내년부터 양산에 돌입할 전망이다.
문혁수 LG이노텍 대표이사 사장은 주총 후 기자들과 만나 “휴머노이드 로봇 부품은 카메라 단품이 아닌, 카메라와 라이다 센서 등의 복합 센싱 모듈 형태가 될 것”이라며 “대규모 양산은 고객 일정을 감안해 내년 또는 내후년으로 논의하고 있다”고 말했다. 다만 의미있는 매출이 나오기까지는 3~4년 정도의 시간이 필요하다고 설명했다.
원재료 가격 상승으로 인한 수익성 저하는 제품 부가가치를 높이는 전략으로 돌파하겠다는 구상이다. 문 사장은 “하드웨어와 소프트웨어가 결합된 티어1(1차 협력사) 사업을 비중을 점차 확대하고 있다”며 “주요 소프트웨어 업체와의 협력 발표가 조만간 있을 것”이라고 밝혔다.
수요 대비 캐파(생산능력)가 부족한 반도체 기판 사업도 공격적인 확장에 나선다. 문 사장은 “공장 확장을 위한 부지 선정이 상반기 내 확정될 계획이며, 향후 전체 제품 캐파를 2배 가량 확대하려고 한다”고 말했다.
한편 구광모 LG그룹 회장이 취임 8년 만에 지주사인 ㈜LG 이사회 의장직에서 물러난다. 대표이사와 이사회 의장을 분리해 이사회 중심 경영을 강화하겠다는 취지다.
박상은 박선영 기자 pse0212@kmib.co.kr
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