“정부가 초과사망 등 산불 피해 인과관계 적극 조사하고 지원해야”
이종구 의학한림원 부원장 인터뷰
이종구(사진) 대한민국의학한림원 부원장이 지난해 3월 영남 지역 대형 산불과 관련해 “정부가 ‘초과 사망자’ 등 산불 피해의 인과관계를 적극적으로 조사하고 필요한 지원을 해줘야 한다”고 강조했다. 초과 사망자란 재해 전 해당 지역의 통상적 사망 규모를 넘어선 사망자를 말한다. 이 부원장은 영남 산불 이재민들의 장기적인 신체·정신적 건강 영향 연구를 총괄하고 있다. 행정안전부가 최근 산불과 사망 등 인명 피해의 인과관계를 판단할 기준을 새로 마련하겠다고 밝히면서 이재민의 건강 영향을 추적한 이번 연구 결과가 주목받고 있다. 기존에는 사망진단서의 사인에 ‘산불’이 언급된 경우에만 피해자로 인정되는 한계가 있었다. 이 부원장은 23일 서울 종로구 연구실에서 진행된 국민일보와의 인터뷰에서 산불로 인한 건강 악화를 ‘재난성 질환’으로 규정하고 “국가 차원의 대응 방안을 강구해야 한다”고 주문했다. 다음은 일문일답.
-산불 피해 연구를 진행하게 된 계기는.
“2011년 질병관리본부장 재임 시절 역학조사를 진행해 ‘가습기살균제’와 폐 손상 간 인과관계를 확인했다. 의학한림원은 코로나19 대유행 때 ‘공중보건위기 대응위원회’를 설치하고 재난성 질환 대응 방안도 꾸준히 논의해 왔다. 지난해 영남 산불을 보면서 장기적 인과관계를 조사해 봐야겠다고 생각했다.”
-연구의 핵심 내용은.
“이재민들의 정신적 충격이 엄청나게 큰 것으로 나타났다. 이재민 400명 설문조사 결과 응답자의 34.2%가 PTSD(외상후 스트레스장애) 고위험군으로 파악됐다. 24.0%는 우울, 16.2%는 불안을 호소했다. 회복 탄력성이 높은 그룹과 낮은 그룹 간에 정신적 충격이 2배 가까이 차이가 있었다. 가족이나 이웃과 교류가 적은 경우 정신적 충격이 훨씬 크다는 의미다.”
-본보는 신체·정신적 영향으로 초과 사망자가 최소 17명 더 있을 수 있다고 보도했다.
“미처 주목하지 않은 ‘초과 사망’ 문제를 잘 조명했다. 초과 사망을 포함해 산불이 주민 건강에 어떤 영향을 미치는지 제대로 조사하고 분석해서 장기적인 대책을 세우자는 게 의학한림원 교수들의 공통된 생각이다. 이번 산불 피해 연구를 그 첫 단추로 삼겠다.”
-어떤 후속 조치가 필요한가.
“피해 주민들에 대한 장기적인 건강 추적조사가 필요하다. 국가 차원의 역학조사 역량도 키워야 한다. 산불, 감염병 등 여러 재난성 질환에 대한 국가 차원의 대응 방안을 강구해야 한다.”
-산불 피해 인과관계 입증이 쉽지 않다.
“의학한림원은 코로나19 백신 접종 후 발현되는 증상들에 대해 의학적·역학적 인과관계를 평가해 정부에 보고했다. 인과관계가 확실한 단계, 인과관계가 인정되는 단계, 판단 불가, 인과관계 부족 등 4단계로 구분해 의견을 전달했다. 인과관계 평가를 위한 기준을 세심하게 설계할 필요가 있다.”
이슈탐사팀=김판 김지훈 이강민 기자 pan@kmib.co.kr
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