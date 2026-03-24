가계대출 막자 개인사업자로 눈 돌리는 인터넷은행
정부 고강도 규제에 영업 직격탄
업체들 앞다퉈 우대 금리로 공략
인터넷전문은행이 정부의 고강도 가계대출 규제 기조가 이어지자 개인사업자대출 분야로 눈을 돌리고 있다. 시중은행은 가계대출 억제에도 기업대출을 통해 수익성을 확보할 수 있지만, 인터넷은행은 가계대출 의존도가 높아 타격이 큰 탓이다.
23일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 최근 개인사업자 부동산담보대출 금리를 최대 0.75% 포인트 인하했다. 대출금리는 최대 0.60% 포인트 내리고, 우대금리 혜택은 기존 연 0.15% 포인트에서 연 0.30% 포인트로 배 확대했다. 금리 인하와 우대금리를 모두 적용하면 최저금리는 연 2.895%까지 줄어들게 된다.
카카오뱅크가 개인사업자 부동산담보대출 금리를 낮추면서 평균 금리도 낮아질 전망이다. 지난 1월 말 잔액 기준 4.27%인 카카오뱅크의 평균 물적담보대출금리는 3%대가 될 가능성이 높다. 은행연합회의 은행별 비교공시에 따르면 지난 1월 말 잔액 기준 시중은행의 물적담보대출 금리는 우리은행 4.53%, 하나은행 4.32%, NH농협은행 4.24%, 신한은행 4.13%, KB국민은행 4.07% 순으로 집계됐다.
카카오뱅크가 시중은행보다 낮은 금리 상품으로 개인사업자를 공략하는 이유는 금융 당국의 가계대출 총량 규제 때문이다. 가계대출 의존도가 높은 인터넷은행 특성 상 포트폴리오를 다각화해야 수익을 끌어올릴 수 있다.
인터넷은행 간 경쟁도 치열해졌다. 카카오뱅크는 지난해 ‘1억원 초과 개인사업자 신용대출’ ‘개인사업자 부동산담보대출’ 등 신규 상품을 선보였다. 케이뱅크도 ‘사장님 부동산담보대출’ 등을 출시해 운영 중이다.
포트폴리오 다변화는 인터넷은행 개인사업자 대출액 증가로 이어지고 있다. 카카오뱅크의 개인사업자대출 잔액은 2023년 말 9500억원에서 지난해 말 기준 3조550억원으로 크게 뛰었다. 케이뱅크도 지난해 말 개인사업자대출 잔액이 2조3000억원을 돌파했다. 국내 5대 은행 개인사업자대출 잔액이 2024년 말 325조6000억원에서 지난해 말 324조4000억원으로 오히려 1조2000억원 감소한 것과 대비된다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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