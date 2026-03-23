2차 특검, 대검·중앙지검 압색
‘김건희 도이치 수사 무마’ 의혹 관련
이창수 ‘무죄 판례 검토 지시’ 확보
2차 종합특검이 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 수사 무마 의혹 관련 강제수사에 나섰다.
특검은 23일 서울 서초구 대검찰청 정책기획과·정보통신과·반부패2과, 서울중앙지검 반부패수사2부, 대전지검 공주지청장실 등 5곳에 각각 수사관을 보내 압수수색을 진행했다. 앞서 특검은 해당 사건과 관련해 당시 지휘부였던 이창수 전 서울중앙지검장과 조상원 전 서울중앙지검 4차장을 입건하고 출국금지 조치했다.
특검은 김 여사의 도이치모터스 주가조작 수사 무마 의혹과 관련해 당시 검찰 지휘부에 직권남용 혐의가 있는 것으로 판단하고 관련 압수물을 분석 중이다.
김지미 특검보는 브리핑에서 “김건희 특검에서 서울중앙지검 압수수색 관련 자료를 받았으나, 미진한 부분이 있어 추가로 하는 것”이라고 설명했다.
해당 의혹은 김 여사가 도이치모터스 주가조작에 가담해 8억1000만원가량 부당이득을 취득한 의혹과 디올백 수수 의혹에 관한 것이다. 2024년 10월 서울중앙지검 반부패수사2부가 혐의가 없다며 불기소 처분을 내리는 과정에서 부실 수사가 있었다는 의혹이 핵심이다. 특검은 윤석열 전 대통령 부부가 박성재 전 법무부 장관 등을 통해 수사에 영향을 미쳐 검찰이 불기소로 결론 낸 것으로 의심한다. 이와 관련해 특검은 김건희 특검이 압수수색에서 확보한 이 전 지검장의 무죄 판례 검토 지시 내부 메신저 내용도 넘겨받은 것으로 알려졌다.
윤 전 대통령 부부가 본인 또는 타인 사건 관련 수사상황을 보고받고, 사건을 은폐·무마했다는 의혹은 특검법상 수사 대상 중 하나다. 특검은 이 사안을 포함해 현재까지 참고인 17명을 소환조사한 것으로 전해졌다.
박재현 이서현 기자 jhyun@kmib.co.kr
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