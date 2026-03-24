[단독] 영남 산불 1년… 응답자 71% 정신 증상 55%는 호흡기 질환

의학한림원 ‘이재민 400명 대면 설문조사’ 결과 입수



주민들 신체·정신적 이상 증상 확인

응답자 34.3%는 PTSD 고위험군

국가 차원 장기 추적관리 체계 필요

1년 전 대형 산불이 휩쓸고 간 경북 영양군 일대 야산의 모습. 불에 탄 나무의 기둥 부분이 지난 4일 여전히 새까맣게 그을려 있다. 영양=이강민 기자

정부가 발주한 연구용역에서 지난해 3월 영남 산불 피해 지역민들이 산불 이후 장기적이고 광범위한 신체·정신적 건강 문제를 겪고 있다는 결과가 보고됐다. 영남 산불 피해의 장기적 건강 영향을 평가한 첫 공식 연구다.



23일 국민일보 취재에 따르면 대한민국의학한림원은 질병관리청 산하 국립보건연구원 의뢰로 지난해 9월부터 현재까지 ‘산불 피해 이재민의 장·단기 건강영향조사 모델 개발 및 시범연구’를 진행하고 있다. 의학한림원은 국내 의학 분야 최고 석학들이 모인 단체로 국가 보건의료정책 자문 역할을 수행하고 있다.



국민일보가 입수한 중간 보고서에 따르면 의학한림원이 지난달 이재민 400명을 대상으로 실시한 대면 설문조사에서 산불 이후 주민들에게 다양한 신체·정신 관련 이상 증상이 나타난 것으로 파악됐다.



구체적으로 새롭게 발생한 증상을 묻는 질문(복수 선택)에 응답자 286명(71.5%)이 우울증 등 정신 증상을 겪었다고 답했다. 호흡기 증상도 221명(55.2%)으로 절반 이상에서 보고됐다. 이외에도 안구 증상(24.2%), 전신 증상(19.0%), 피부 증상(14.0%) 등이 다양하게 나타났다.



호흡기 질환으로 진단 또는 치료를 받은 응답자는 산불 발생 전 25명(6.2%)에서 이후 140명(35.0%)으로 크게 증가했다. 정신질환 역시 15명(3.8%)에서 188명(47.0%)으로 급증한 것으로 파악됐다.





산불 영향으로 실제 의료기관 이용도 늘어난 것으로 파악됐다. 산불 발생 전 1년간 ‘한 달에 2~3회 이상’ 의료기관을 이용한 응답자는 27명(6.8%)이었으나 산불 이후에는 59명(14.8%)으로 배 이상 증가했다.



특히 정신건강 분야에서 위기 신호가 포착됐다. 연구팀은 응답자의 34.3%를 PTSD(외상후 스트레스장애) 고위험군으로 분류했다. 응답자의 24%는 중증도 이상 우울감을 호소했다. 회복 탄력성이 낮은 사람들이 정신건강 문제에 더 취약한 것으로 파악됐다.



조사 시점 기준 최근 한 달간 산불과 관련한 악몽을 꾸거나 관련 경험이 떠오른 적이 있다는 응답률은 56.3%에 달했다. 최근 2주간 ‘차라리 죽는 게 더 낫겠다고 생각했다’ 또는 ‘자해할 생각을 했다’는 응답도 20%로 나타났다.



연구팀은 국가 차원에서 건강 고위험군을 장기적으로 추적·관리하는 체계를 구축할 필요가 있다고 결론 내렸다. 연구 결과는 다음 달 공식 발표될 예정이다.



연구팀은 아울러 대형 산불에 대해 “단순한 자연현상이나 화재 사고가 아닌 지역주민의 삶과 건강을 흔드는 심각한 공중보건 위기”로 규정했다. 하지만 산불로 인한 건강 영향을 직접적으로 분석하는 통계 체계가 미흡하다고 지적했다. 주로 피해 면적, 사상자 수, 재산 피해 중심으로 현황을 관리할 뿐 건강영향평가는 전무하다는 것이다. 국민건강보험공단, 응급실 방문자료, 소방청 119 구급자료 등 활용 가능한 자원이 많지만 현재는 전혀 활용되지 못하고 있다. 이 때문에 연구팀은 이번에 빅데이터를 기반으로 한 건강영향평가안도 새로 설계했다. 위성데이터를 통해 산불 연기 확산 경로를 확인하고, 건강보험공단 자료를 활용해 산불 발생 전후 의료 이용 변화를 추적하는 방식이다.



이슈탐사팀=김판 김지훈 이강민 기자 pan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 김판 기자 pan@kmib.co.kr 2635 응원 하기 카톡(ID : pandan22)으로 편하게 제보 남겨주세요. 확인 후 연락드리겠습니다. 정부가 발주한 연구용역에서 지난해 3월 영남 산불 피해 지역민들이 산불 이후 장기적이고 광범위한 신체·정신적 건강 문제를 겪고 있다는 결과가 보고됐다. 영남 산불 피해의 장기적 건강 영향을 평가한 첫 공식 연구다.23일 국민일보 취재에 따르면 대한민국의학한림원은 질병관리청 산하 국립보건연구원 의뢰로 지난해 9월부터 현재까지 ‘산불 피해 이재민의 장·단기 건강영향조사 모델 개발 및 시범연구’를 진행하고 있다. 의학한림원은 국내 의학 분야 최고 석학들이 모인 단체로 국가 보건의료정책 자문 역할을 수행하고 있다.국민일보가 입수한 중간 보고서에 따르면 의학한림원이 지난달 이재민 400명을 대상으로 실시한 대면 설문조사에서 산불 이후 주민들에게 다양한 신체·정신 관련 이상 증상이 나타난 것으로 파악됐다.구체적으로 새롭게 발생한 증상을 묻는 질문(복수 선택)에 응답자 286명(71.5%)이 우울증 등 정신 증상을 겪었다고 답했다. 호흡기 증상도 221명(55.2%)으로 절반 이상에서 보고됐다. 이외에도 안구 증상(24.2%), 전신 증상(19.0%), 피부 증상(14.0%) 등이 다양하게 나타났다.호흡기 질환으로 진단 또는 치료를 받은 응답자는 산불 발생 전 25명(6.2%)에서 이후 140명(35.0%)으로 크게 증가했다. 정신질환 역시 15명(3.8%)에서 188명(47.0%)으로 급증한 것으로 파악됐다.산불 영향으로 실제 의료기관 이용도 늘어난 것으로 파악됐다. 산불 발생 전 1년간 ‘한 달에 2~3회 이상’ 의료기관을 이용한 응답자는 27명(6.8%)이었으나 산불 이후에는 59명(14.8%)으로 배 이상 증가했다.특히 정신건강 분야에서 위기 신호가 포착됐다. 연구팀은 응답자의 34.3%를 PTSD(외상후 스트레스장애) 고위험군으로 분류했다. 응답자의 24%는 중증도 이상 우울감을 호소했다. 회복 탄력성이 낮은 사람들이 정신건강 문제에 더 취약한 것으로 파악됐다.조사 시점 기준 최근 한 달간 산불과 관련한 악몽을 꾸거나 관련 경험이 떠오른 적이 있다는 응답률은 56.3%에 달했다. 최근 2주간 ‘차라리 죽는 게 더 낫겠다고 생각했다’ 또는 ‘자해할 생각을 했다’는 응답도 20%로 나타났다.연구팀은 국가 차원에서 건강 고위험군을 장기적으로 추적·관리하는 체계를 구축할 필요가 있다고 결론 내렸다. 연구 결과는 다음 달 공식 발표될 예정이다.연구팀은 아울러 대형 산불에 대해 “단순한 자연현상이나 화재 사고가 아닌 지역주민의 삶과 건강을 흔드는 심각한 공중보건 위기”로 규정했다. 하지만 산불로 인한 건강 영향을 직접적으로 분석하는 통계 체계가 미흡하다고 지적했다. 주로 피해 면적, 사상자 수, 재산 피해 중심으로 현황을 관리할 뿐 건강영향평가는 전무하다는 것이다. 국민건강보험공단, 응급실 방문자료, 소방청 119 구급자료 등 활용 가능한 자원이 많지만 현재는 전혀 활용되지 못하고 있다. 이 때문에 연구팀은 이번에 빅데이터를 기반으로 한 건강영향평가안도 새로 설계했다. 위성데이터를 통해 산불 연기 확산 경로를 확인하고, 건강보험공단 자료를 활용해 산불 발생 전후 의료 이용 변화를 추적하는 방식이다.이슈탐사팀=김판 김지훈 이강민 기자 pan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지