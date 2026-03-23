美재무 “이란산 원유, 제재 해제로 한국·일본 등에 갈 수 있어”
베선트 “유가 안정시점 확신 못 해” 나토 사무총장은 ‘트럼프 달래기’
미국이 전쟁 당사국인 이란산 원유 제재를 해제한 것과 관련해 스콧 베선트 미 재무장관은 해당 조치가 한국 일본 등 동맹국의 원유 수급에 도움이 될 수 있다고 밝혔다. 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 “동맹국들이 호르무즈 해협 안보를 위해 결집하고 있다”며 나토를 비롯해 한국 일본 등 22개국이 결집할 것이라고 밝혔다.
베선트 장관은 22일(현지시간) NBC방송에 출연해 이란산 원유 제재 한시 해제로 이란이 140억 달러(21조원)의 수입을 얻게 된 게 아니냐는 질문에 “이란 원유는 늘 중국에 할인된 가격으로 팔린다”며 “재무부 입장에서는 이 석유가 인도네시아나 일본, 한국으로 갈 때 자금 흐름을 훨씬 더 잘 파악할 수 있고 대금이 입금되는 계좌를 동결할 수도 있다. 하지만 중국으로 가면 돈이 완전히 세탁돼 버린다”고 말했다.
이어 “140억 달러라는 수치는 과장된 것”이라며 “어차피 그들(이란)은 중국으로부터 돈을 받고 있었다”고 주장했다. 그러면서 재차 “우리는 에너지 자급자족이 가능하다. 따라서 제재를 해제하면 석유가 중국으로 가는 대신 일본, 한국, 인도네시아, 말레이시아 등으로 갈 수 있다”고 했다.
베선트 장관은 이란전쟁 성과를 감안하면 일시적 유가 상승은 미국인들이 감당 가능하다고 주장했다. 다만 그는 유가 안정 시점에 대해 “50일이 될지, 100일이 될지 확신할 수 없다”고 했다. 이란의 현 상황에 대해선 제2차 세계대전 말기 독일 지도부와 비교했다. 그는 “이란 정권의 지휘 통제 시스템은 혼란에 빠졌다”며 “마치 히틀러의 벙커 상황과 같다”고 말했다. 그러면서 “히틀러는 죽었고, (하인리히) 힘러도 죽었고, (헤르만) 괴링도 죽었다”며 “우리가 보고 있는 것의 대부분은 ‘외로운 늑대’식의 개별 활동”이라고 말했다.
뤼터 사무총장은 이날 폭스뉴스에 “트럼프 대통령이 유럽 및 여타 동맹국 대응이 너무 늦다고 느껴 분노하고 있는 것을 잘 알고 있다”며 “긍정적인 소식은 지난 목요일(19일) 이후 22개국이 호르무즈 해협을 자유롭게 열어둬야 한다는 그의 비전을 실행하기 위해 함께 모인다는 것”이라고 말했다. 그는 CBS에도 22개국이 호르무즈 해협의 개방을 위해 “무엇이 필요한지, 언제 필요한지, 어디에 필요한지 3가지 질문에 기본적으로 답하기 위해 함께 모였다”며 “이 3가지 질문은 이제 호르무즈 해협을 통한 자유로운 항행을 확보하라는 (트럼프) 대통령의 요구에 응답하기 위해 진행되고 있다”고 설명했다.
워싱턴=임성수 특파원
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