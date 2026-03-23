박형준 “李정권, 염치 없는 나라 만들어”

박형준 “李정권, 염치 없는 나라 만들어”
[국민의힘 부산시장 경선 후보 인터뷰]
서울 견줄 수 있는 도시로 업그레이드
“이재명정부와 더불어민주당이 정치적 염치가 없는 나라를 만들고 있다.”
3선에 도전하는 박형준(사진) 부산시장은 정부·여당을 견제하기 위한 국민의힘의 단결을 촉구했다. 박 시장은 지난 19일 부산시청 청사에서 국민일보와 만나 “이재명 대통령이 행정 경험과 정치적 노련함을 바탕으로 국민의 마음을 얻는 데 능한 측면이 있다”면서도 “아무리 지지율이 높더라도 대한민국의 헌정 질서를 훼손해서는 안 된다”고 말했다. 이어 “여당이 과거라면 ‘독재’라는 평가가 나올 정도로 강한 권한을 행사하고 있지만, 야당은 제대로 힘을 발휘하지 못하고 있다”고 지적했다. 그러면서 “국민의힘은 지금 분열적 전략에 매몰될 때가 아니다”며 “선거를 앞두고 통합의 리더십을 발휘하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.
박 시장은 2021년 재보궐선거 승리 이후 약 5년간 축적한 ‘행정 역량’을 최대 강점으로 내세웠다. 그는 “부산은 한 단계 도약했다”며 “‘다시 태어나도 살고 싶은 글로벌 허브 도시’라는 비전이 더 이상 구호에 그치지 않고 현실로 다가오고 있다”고 평가했다. 이어 “부산이 지향해 온 국제 자유비즈니스 도시로서 의미 있는 진전을 이뤘다”며 “앞으로 ‘부산 글로벌 허브도시 특별법’을 통해 부산을 서울에 견줄 수 있는 도시로 성장시키는 것이 목표”라고 밝혔다.
당내 경쟁 상대인 주진우 국민의힘 의원에 대해서는 “당내에서 몇 안 되는 이재명 정권 비판의 선봉에 서 있는 인물”이라며 “젊다는 점도 분명한 강점”이라고 평가했다. 그러나 “부산은 하나의 작은 국가와도 같은 규모와 복합성을 지닌 도시다. 종합 행정과 정책 전반에 대한 깊이 있는 이해와 안목이 요구되는 자리”라며 주 의원의 연륜 부족을 지적했다.
전재수 더불어민주당 의원을 향해서는 “장관직을 몇 개월 수행한 것 외에는 주로 국회의원 경력이 중심인데, 대도시를 운영할 충분한 역량을 갖췄는지는 의문”이라며 “제기된 통일교 금품수수 의혹에 대해서도 명확히 해소하는 것이 시민에 대한 책임 있는 자세”라고 촉구했다.
부산=박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
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