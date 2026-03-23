‘4월 원유 위기설’ 선 그은 정부… “내달 비축유 방출… 문제 없다”
나프타 수급난엔 수출 제한 검토
공급망 지원센터 신설 관리 강화
정부가 이란 전쟁이 야기한 원유 수급 위기에 대응하기 위해 다음 달 중 비축유를 방출할 계획이다. 방출한 비축유로 생산한 나프타(납사)는 국내 석유화학업계에 우선 배분하기로 했다. ‘공급망지원센터’를 신설해 산업 생산과 국민 생활에 밀접한 품목의 수급 관리도 강화할 방침이다.
양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 23일 정부세종청사 브리핑을 통해 “4월 중에는 비축유를 방출해야 하는 상황”이라며 “민간(정유사)이 추가 확보하는 대체 물량 등을 종합적으로 고려해 방출할 예정”이라고 말했다.
특히 정유·석유화학업계에서 불거진 ‘4월 위기설’과 관련해 수급 차질이 없도록 관리하겠다는 입장을 강조했다. 양 실장은 “다음 달 도입되는 원유 물량이 평소보다 줄어드는 것은 맞다”면서도 “대체 물량이 들어오고 있고 비축유 방출까지 계획돼 있어 전체 수급에는 특별한 문제가 없다”고 강조했다. 다만 미국이 한시적으로 제재를 해제한 러시아·이란산 원유 도입에 대해서는 “원유 품질, 대금 결제 등 위험이 커 정유사들도 신중한 입장”이라고 전했다.
나프타 공급 차질 문제는 수출 제한 조치와 국내 수급 조절을 통해 대응한다는 방침이다. 현재 국내에서 사용되는 나프타의 약 45%는 해외 수입분이다. 이 중 절반 이상이 호르무즈 해협을 지나다 보니 수급 문제가 발생한 상태다. 이에 정부는 전체 물량의 55%가량인 국내 생산 제품을 석화업계 전반에 배분한다는 방침이다. 양 실장은 “비축유를 방출하며 수출 제한 조치와 수급 조정을 시행할 것”이라며 “이 경우 (나프타 공급이) 다음 달 말이나 5월까지 지속될 수 있다”고 말했다.
산업부는 이날 공급망지원센터를 출범하고 국민 생활과 산업 생산에 밀접한 품목 30~40개도 집중 점검하기로 했다. 박동일 산업부 산업정책실장은 “특정 품목 위기가 과도하게 포장돼 시장 혼란이나 사재기가 발생하지 않도록 꼼꼼히 관리하겠다”고 말했다.
정부가 주유소 기름값 안정을 위해 시행한 석유 최고가격제는 단기간·제한적으로 활용하는 게 바람직하다는 제언도 나왔다. 산업연구원은 이날 발표한 보고서를 통해 “최고가격제는 단기적으로 가격 급등 억제와 소비자 부담 완화에 기여할 수 있다”면서도 “장기화할 경우 재정 보전 확대나 물량 축소 문제로 이어질 가능성이 있다”고 진단했다. 연구진은 “유류세 인하 및 취약계층 직접 지원, 비축유 활용, 도입선 다변화 등 다양한 정책 수단의 병행이 필요하다”고 제언했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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