장기 지역거주 공무원시험 가점제 신설

15년 이상 거주한 응시자에게 부여

필기시험 과목별 만점의 3% 가산



정부가 응시 지역에 15년 이상 거주한 수험생에게 공무원 시험 가산점을 부여하기로 했다. 또 창업과 같은 개인사업 경험도 경력으로 인정한다.



인사혁신처와 행정안전부, 경찰청, 소방청은 지역 출신 인재와 우수 인력을 확보하기 위해 이 같은 내용의 제도 개선을 추진한다고 23일 밝혔다. 최동석 인사처장은 “지역 소멸과 청년 고용률 하락 등 사회 환경 변화를 반영해 공무원 채용 제도를 바꿔나가야 할 시점”이라고 설명했다.



우선 정부는 지역 출신 인재들의 공직 진출 확대를 추진한다. 근무 예정지를 미리 정해 공개 채용 시험을 진행할 때, 해당 지역에 15년 이상 거주한 응시자에게 필기시험 과목별 만점의 3% 가산점을 부여한다. 국가직 9급 지역 구분모집과 인구감소지역 지방직 7급 이하, 경찰 순경과 소방사 공채 등이 대상이다. 다만 가점으로 합격하는 인원이 선발 예정 인원의 10%를 초과할 수 없도록 할 예정이다. 다른 가점과의 중복 적용도 제외된다.



거주지 관련 응시 요건도 개선된다. 앞으로 지역별 채용에 응시하려면 해당 지역에 3년 이상 거주했거나 시험 시행 연도 이전부터 시험일까지 살고 있으면 된다. 또는 해당 지역 학교의 재학·졸업생이면 된다. 현재 직종·지역별로 다른 응시 기준을 통일하는 것이다. 새 기준은 국가·지방직에 대해선 내년부터, 경찰·소방에 대해선 2028년부터 적용된다.



지역 인재 선발 규모는 확대된다. 국가직 9급 지역 구분모집 비중이 현재 6%에서 2027년 8%, 2028년 10% 수준으로 늘어난다. 적용 직렬도 일반행정, 세무에서 고용노동, 통계 등으로 넓어진다. 지방직 지역 인재 추천 채용 대상인 직급을 현재 9급에서 7급으로 확대하는 방안도 추진된다.



경력 채용 범위는 넓어진다. 정부는 창업 등 개인사업자 경험도 경력으로 인정하기로 했다. 자격증 취득 이전 관련 경력도 50% 범위에서 수용한다. 공직사회 마약류 확산 방지를 위한 조치도 시행된다. 경찰·소방 등 특정직에만 시행 중인 마약류 검사가 일반직과 외무공무원 채용에도 도입된다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 응시 지역에 15년 이상 거주한 수험생에게 공무원 시험 가산점을 부여하기로 했다. 또 창업과 같은 개인사업 경험도 경력으로 인정한다.인사혁신처와 행정안전부, 경찰청, 소방청은 지역 출신 인재와 우수 인력을 확보하기 위해 이 같은 내용의 제도 개선을 추진한다고 23일 밝혔다. 최동석 인사처장은 “지역 소멸과 청년 고용률 하락 등 사회 환경 변화를 반영해 공무원 채용 제도를 바꿔나가야 할 시점”이라고 설명했다.우선 정부는 지역 출신 인재들의 공직 진출 확대를 추진한다. 근무 예정지를 미리 정해 공개 채용 시험을 진행할 때, 해당 지역에 15년 이상 거주한 응시자에게 필기시험 과목별 만점의 3% 가산점을 부여한다. 국가직 9급 지역 구분모집과 인구감소지역 지방직 7급 이하, 경찰 순경과 소방사 공채 등이 대상이다. 다만 가점으로 합격하는 인원이 선발 예정 인원의 10%를 초과할 수 없도록 할 예정이다. 다른 가점과의 중복 적용도 제외된다.거주지 관련 응시 요건도 개선된다. 앞으로 지역별 채용에 응시하려면 해당 지역에 3년 이상 거주했거나 시험 시행 연도 이전부터 시험일까지 살고 있으면 된다. 또는 해당 지역 학교의 재학·졸업생이면 된다. 현재 직종·지역별로 다른 응시 기준을 통일하는 것이다. 새 기준은 국가·지방직에 대해선 내년부터, 경찰·소방에 대해선 2028년부터 적용된다.지역 인재 선발 규모는 확대된다. 국가직 9급 지역 구분모집 비중이 현재 6%에서 2027년 8%, 2028년 10% 수준으로 늘어난다. 적용 직렬도 일반행정, 세무에서 고용노동, 통계 등으로 넓어진다. 지방직 지역 인재 추천 채용 대상인 직급을 현재 9급에서 7급으로 확대하는 방안도 추진된다.경력 채용 범위는 넓어진다. 정부는 창업 등 개인사업자 경험도 경력으로 인정하기로 했다. 자격증 취득 이전 관련 경력도 50% 범위에서 수용한다. 공직사회 마약류 확산 방지를 위한 조치도 시행된다. 경찰·소방 등 특정직에만 시행 중인 마약류 검사가 일반직과 외무공무원 채용에도 도입된다.김용헌 기자 yong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지