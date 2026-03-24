잇몸병 무시하다 큰코 다친다… 식도·대장암 위험 높여

취침 전 칫솔질 하루 중 가장 중요
누락 땐 식도암 발생 가능성 8% ↑
세균 대장까지 도달 암 악화시켜
항암치료 땐 2~3주 간격 관리해야
누락 땐 식도암 발생 가능성 8% ↑
세균 대장까지 도달 암 악화시켜
항암치료 땐 2~3주 간격 관리해야
‘철저한 잇몸 관리가 식도·대장암 위험을 줄입니다.’
대한치주과학회가 24일 ‘잇몸의 날’을 맞아 불량한 구강 건강과 소화기암의 연관성을 강조하고 나섰다. 치아 상실이나 잇몸병(치주 질환), 부실한 칫솔질 등이 식도암 발병에 영향을 미치고 잇몸병 세균은 대장암과 밀접한 관련이 있다는 것이다.
구강 상태, 식도암 고위험군 지표
근래 잇몸 관리가 제대로 되지 않을 경우 구강 내 미생물 환경의 변화로 식도 점막에 만성 염증이 유발되고 장기적으로는 세포 변이를 촉진해 식도암 위험을 높일 수 있다는 가설이 지속 제기돼 왔다.
중앙대병원 소화기내과 박재용 교수는 국민건강보험공단 데이터를 바탕으로 3가지 구강 건강 지표(치아 상실, 만성 치주염, 칫솔질 습관)와 식도암 발생의 관련성을 분석한 결과를 최근 학회 기자 간담회에서 공개했다.
박 교수팀은 지난 10년간 식도암 환자 1만8905명과 대조군 7만5604명의 건강 기록을 비교하고 건강검진 데이터와 연계해 연구를 진행했다. 구강 상태와 식도암 사이의 독립적 연관성을 입증하기 위해 성별, 소득 수준, 동반 질환은 물론 식도암의 주요 위험 인자인 흡연과 음주 변수는 철저히 배제했다.
분석 결과 3가지 구강 건강 지표가 식도암과 통계적으로 유의한 연관성을 보였다. 치아 상실과 만성 치주염이 있는 경우 식도암 위험이 각각 16%, 10% 더 높았다. 또 하루 3회 미만의 칫솔질은 약 14%, 취침 전 칫솔질 누락은 8%, 치간칫솔·치실 등 치아 세정 도구 사용 부족은 10% 더 식도암 발생 가능성을 높이는 걸로 확인됐다.
치아 상실은 치주염이나 충치 등에 의해 발생하며 씹는 기능을 저하시켜 식습관에 영향을 주고 전신 건강 악화로 이어질 수 있다. 치주염으로 인한 만성 염증과 염증 유발 물질은 온몸으로 확산하면서 식도암 발생에 기여할 수 있다. 치주염의 대표적 원인균은 P.진지발리스와 푸조박테리움 뉴클레아툼이다.
규칙적인 칫솔질은 이런 구강 세균을 효과적으로 제거하고 미생물 균형을 유지해 식도로의 세균 유입을 줄여준다. 또 잠자는 중에는 침 분비량이 줄어 구강 세균 증식이 활발해지기 때문에, 자기 전 양치는 하루 중 가장 중요한 칫솔질이다. 치아 세정 도구는 치아 사이 미세한 공간에 음식물 찌꺼기와 세균이 축적되는 걸 막아준다. 박 교수는 23일 “불량한 구강 건강은 식도암 고위험군을 식별하는 잠재적 지표가 될 수 있다”면서 “향후 구강 미생물 변화와 만성 염증이 식도 점막에 미치는 영향 기전과 상호 인과 관계를 확인하기 위한 후속 연구가 필요하다”고 설명했다.
2023년 중앙암등록통계에 따르면 국내 식도암은 3142명이 새로 발생해 주요 암 10위 안에 들진 못했다. 하지만 남성 암의 사망 원인 10위에 해당했다. 식도암은 발병 부위에 국한될 땐 5년 생존율이 74.8%이지만 주변으로 국소 진행 시 36.4%로 뚝 떨어지고 원격 전이 땐 7.8%에 불과하다.
대장암 유발·진행, 이 잇몸 병균
잇몸병 세균은 대장까지 도달해 대장암 초기 및 진행과 밀접한 관련이 있는 것으로도 밝혀졌다. 조선대 구강생화학교실 국중기 교수는 2024년 네이처에 발표한 자신의 연구 논문을 통해 잇몸병을 일으키는 ‘푸조박테리움 뉴클레아툼’ 중 ‘아종 애니멀리스 C2(Fna C2)’라는 세균의 위험성을 강조했다.
국 교수에 따르면 구강 안에는 774종의 미생물이 존재하며 전신 건강에 영향을 준다. 특히 Fna C2균은 대장암 발생의 미세 환경에 최적화된 유전 변이를 가지며 대장암 조직에서 선택적으로 발견되는 것으로 확인됐다. 구강 내 서식 때보다 대장 암세포와 상호 작용할 때 필요한 200여 개의 추가 유전자를 보유하고 있다. 또 위의 강한 산성을 견뎌내는 ‘위산 저항성’을 보여 대장까지 쉽게 도달, 암을 악화시킨다. 국 교수는 “선종 같은 전(前) 단계 병변이 악성 대장암으로 빠르게 전환되도록 대사적 환경을 재구성하는 역할도 한다”고 말했다.
연구팀은 다발성 선종을 유발시킨 쥐 모델에 Fna 2C균 투여 시 악성 종양으로 변하는 빈도가 급증함을 확인했다. 국 교수는 “올바른 칫솔질과 여러 구강 위생 용품(가글 용액, 치실, 치간칫솔) 사용이 구강 질환뿐만 아니라 대장암 같은 전신 질환을 예방하는 가장 기초적이고 확실한 방법”이라고 강조했다.
암 환자, 시기별 잇몸 관리 중요
암 환자들은 잇몸 관리를 어떻게 해야 할까. 암 환자들은 항암 치료 과정에서 침 분비가 줄어 구강 건조증이 생기기 쉽다. 또 전신 컨디션 저하로 인해 철저한 구강 위생 관리가 어려워진다. 이로 인해 구취, 미각 이상, 오심, 치은염, 치주염, 충치 등 여러 구강 합병증을 겪기 십상이다.
단국대병원 치주과학교실 이성조 교수는 항암 치료 전·중·후 각 단계에서 실천할 수 있는 맞춤형 잇몸 건강 실천 가이드를 제시했다. 이 교수는 “암 환자는 고불소 함유 치약, 향이 거의 없거나 적은 치약을 사용하고 다양한 구강 위생 기구의 활용도 필요하다”고 조언했다. 또 “알코올이 들어있지 않은 구강 세정제를 쓰고 벤지다민 성분을 포함한 구강 세정제가 구강 점막염 예방에 도움 된다. 무설탕 껌이나 레몬 사탕도 추천된다”고 했다.
암 환자들은 항암 치료 2~4주 전에 잠재적 감염원을 제거하는 게 권고된다. 예후가 좋지 않은 치아는 발치하고 스케일링으로 치석을 제거하거나 한 단계 더 깊게 잇몸 안쪽에 쌓인 치석·치태, 염증 조직을 없애는 치근 활택술이 필요할 수 있다. 항암 치료 중에는 2~3주 간격으로 잇몸 관리를 해야 한다. 항암제 맞으러 병원 오는 날(혈액검사 수치가 가장 좋을 때) 치과도 들러서 입안을 점검하고 스케일링 등을 진행하는 것이 안전하다. 항암 치료 후에도 정기 검진을 소홀히 해선 안 된다. 첫 1년은 1~3개월 간격으로, 특히 고농도 방사선 치료를 받은 환자라면 꼭 지켜야 한다. 2년 차엔 3~4월 간격, 이후는 6개월 간격의 검진이 바람직하다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지