잇몸병 무시하다 큰코 다친다… 식도·대장암 위험 높여

[And 건강] 오늘 ‘잇몸의 날’

구강 건강·소화기암 연관성은

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취침 전 칫솔질 하루 중 가장 중요

누락 땐 식도암 발생 가능성 8% ↑

세균 대장까지 도달 암 악화시켜

항암치료 땐 2~3주 간격 관리해야



구강 상태, 식도암 고위험군 지표



대장암 유발·진행, 이 잇몸 병균



일부 잇몸 병균은 대장까지 쉽게 도달해 대장암 발생과 진행을 촉진하는 것으로 확인됐다. 게티이미지뱅크

암 환자, 시기별 잇몸 관리 중요



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