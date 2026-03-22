시사 전체기사 [포토] 공중에 매달린 소형 크레인 입력:2026-03-22 19:21 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 22일 서울 여의도 국회 본청에서 대형 크레인이 소형 크레인 차량을 옮기다 화물을 매달 때 사용하는 ‘슬링바’가 일부 끊어지는 사고가 발생해 차량이 줄에 그대로 매달려 있다. 뉴시스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령 “‘그알’ 사과해야”… 與 ‘검찰 조작 기소’ 국조 시동 2 李대통령 “다주택 유리한 제도 만든 공직자들이 문제” 3 李대통령 “혼자일지라도 국민이 인정하면 성공한 정치인” 4 [속보] 李대통령, 한국은행 새 총재에 신현송 BIS 통화경제국장 지명 5 “불안정한 비정규직이 정규직보다 더 받아야”… 李 ‘동일노동 차등임금’ 지적 해당분야별 기사 더보기 1 BTS 온다고 왕창 발주했더니…편의점 ‘재고 수백개’ 땡처리 2 ‘우리 쓸 것도 없는데…’ 국내 비축원유, 해외로 팔려 3 ‘저PBR’ 1위는 한신공영… 이름 공개해 기업가치 제고 압박 4 [단독] 미국인은 송파·용산, 중국인은 평택… 외국인도 ‘똘똘한 한채’ 5 “거의 2억” SK하이닉스 직원 연봉 역대급 상승…최태원은? 해당분야별 기사 더보기 1 광화문 채운 ‘4만명’ 아미…완전체 컴백에 눈물 흘리기도 2 “표 없어도 BTS 보러 왔어요”… 광화문 가득 ‘아미 물결’ 3 [단독] 화재 공장 대표, “깊은 애도” 사과…지난해 정부 훈장도 4 [단독] 생존자들 “평소처럼 화재 경보기 오작동이라고 생각” 5 BTS 컴백 연출자 “아미가 핵심…경복궁-BTS-팬들, 한 프레임에” 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프의 최후통첩 “48시간 안에 호르무즈 개방 않으면 이란 발전소 초토화” 2 트럼프, 이란작전 ‘점진적 축소’ 언급… “한국 등 호르무즈 이용국 나서야” 3 생중계 도중 ‘쾅’…기자 바로 뒤에 떨어진 이스라엘 포탄 4 “기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론 5 트럼프 “48시간 안에 호르무즈 개방 않으면 이란 발전소 초토화” 해당분야별 기사 더보기 1 세상 향한 일곱 청년의 ‘아리랑’… “삶의 파도 헤치고 나가겠다” 2 “한국문화 ‘얼굴’ 된 BTS에게 주어진 영예” 외신 호평 3 ‘왕사남‘ 1400만 관객 돌파…역대 5위 4 넷플 타고 세계로…BTS 컴백 공연, 광화문이어야 했던 이유 5 홍명보호 합류 앞둔 옌스, 멀티골 폭발…손흥민은 또 침묵 해당분야별 기사 더보기 1 BTS “광화문공연 도와주신 분들 감사하고 죄송” 연신 언급 2 “韓에 러브레터” “왕좌로 컴백”…BTS ‘아리랑’에 외신 호평 3 광화문 무대 선 BTS…“행복해, 오늘밤 못 잊을 것” 울컥 4 ‘이것’ 먹었더니 치매 위험 55%↓…인지기능 저하 완화 5 보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스] 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 BTS 온다고 왕창 발주했더니… 편의점 ‘재고 수백개’ 외국인이 가장 좋아하는 식당은 BHC…2위는 ‘닭한마리’ 트럼프의 최후통첩 “48시간 안에 호르무즈 개방 않으면 이란 발전소 초토화” 李대통령 “다주택 유리한 제도 만든 공직자들이 문제…배제해야” BTS “광화문공연 도와주신 분들 감사하고 죄송” 연신 언급 대전 공장 화재 실종자 14명 모두 숨져…사상자 74명 ‘尹검찰 조작기소 국조계획서’ 본회의 상정… 국힘 “이재명 죄지우기” 필리버스터 “韓에 러브레터” “왕좌로 컴백”…BTS ‘아리랑’에 외신 호평 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요