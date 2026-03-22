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[포토] 공중에 매달린 소형 크레인

입력:2026-03-22 19:21
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22일 서울 여의도 국회 본청에서 대형 크레인이 소형 크레인 차량을 옮기다 화물을 매달 때 사용하는 ‘슬링바’가 일부 끊어지는 사고가 발생해 차량이 줄에 그대로 매달려 있다. 뉴시스

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