日, 휴전 성립 땐 호르무즈 기뢰 제거 지원 검토
다카이치 “헌법 때문에” 트럼프 설득
“트럼프, 일정 부분 수긍한 듯 보여”
다카이치 사나에(사진) 일본 총리가 미국의 ‘호르무즈 해협 공헌’ 요청과 관련해 정전후 기뢰 제거용 함정 파견을 검토 중인 것으로 보인다.
22일 일본 NNN, 아사히신문 등 현지 언론에 따르면 다카이치 총리는 19일(현지시간) 열린 미·일 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 호르무즈 해협에 함정 파견이 어려운 이유를 직접 설명했다. 이날 설득 과정에선 일본 ‘헌법 9조’가 언급됐던 것으로 전해졌다. 일본은 헌법에 따라 전쟁이나 무력행사 권한을 완전히 포기한 상태라 전투가 벌어지고 있는 지역에 병력을 파견하기 어렵다는 설명이 있었을 것으로 보인다.
앞서 일본이 호르무즈 해협 문제 해결을 위해 “더 적극적으로 나서야 한다”고 주문했던 트럼프 대통령도 다카이치의 설명에 일정 부분 수긍한 것으로 보인다고 일본 현지 언론들은 전했다. 실제 트럼프는 회담 다음 날인 20일 폭스뉴스 인터뷰에서 “일본에는 (파병을 할 수 없는) 헌법상 제약이 있다”고 발언했다. 다만 아사히신문은 트럼프 대통령이 비공개 회담에서 호르무즈 해협의 항행 안전과 관련한 ‘공헌’을 직접 요청했다고 보도했다.
일본은 중동 정세가 안정된다면 기뢰 제거 등 역할 수행을 위한 군함 파견을 검토할 수 있다는 입장이다. 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 22일 후지TV 프로그램에서 “일본의 기뢰 제거 기술은 세계 최고”라며 “휴전이 성립되고 기뢰가 (해협 운항에) 장애물이 된다면 (함정 파견을) 고려해보게 될 것”이라고 밝혔다.
비록 이번 정상회담에선 자위대 파견을 노골적으로 요청받진 않았지만 다카이치 총리가 “앞으로 우리가 할 수 있는 일은 실행해 나갈 것”이라고 밝힌 만큼 공헌 방식과 규모, 시기 등을 둘러싼 일본의 고민도 계속될 전망이다. 모테기 외무상은 “(파병에 대해) 구체적인 것을 약속하거나 숙제를 갖고 돌아온 것은 전혀 아니다”고 밝혔다. 아사히신문은 “미국의 소형 모듈형 원자로 건설을 위한 11조엔 규모의 프로젝트를 지원하겠다는 일본의 ‘아낌없는 선물’이 효과를 거둔 것일지도 모르겠다”고 평가했다.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
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