실용적 매파… 경기부양보다 물가안정에 무게 둘 가능성

한은 총재 후보자 철학과 과제



인플레·대출 선제적 대응 주장

중동전 와중 금리 딜레마 주목

美 서브프라임 경고로 유명세

적극적보다 ‘조용한 한은’ 전망

이재명 대통령이 22일 차기 한국은행 총재 후보로 신현송(오른쪽) 국제결제은행(BIS) 통화경제국장을 지명했다. 이창용 현 총재의 임기는 다음 달 20일까지다. 신 후보자가 이 총재와 대담하고 있는 모습. 대한상공회의소 제공

한국은행 신임 총재 후보로 22일 지명된 신현송 국제결제은행(BIS) 통화경제국장은 ‘실용적 매파(통화긴축 선호)’로 꼽힌다. 인플레이션과 과도한 대출을 막기 위해 중앙은행과 금융 당국이 선제적으로 대응해야 한다는 인식을 여러 차례 밝혀 왔다. 미국·이란 전쟁 국면을 맞아 ‘금리 딜레마’에 빠진 한은이 향후 기준금리를 결정하는 과정에서 경기 부양보다 물가와 금융 안정에 더 무게가 실릴 수 있다는 관측이 나온다.



금융권 안팎에선 신 후보자가 이끄는 한은 체제에서 추가 금리 인하 기대가 다소 약해질 수 있다는 관측이 힘을 얻고 있다. 경기 둔화 대응 필요성은 여전하지만 가계부채와 부동산 시장, 환율 변동성, 대외 불확실성 등을 감안할 때 신 후보자가 통화 완화에 신중한 접근을 택할 가능성이 있다는 뜻이다. 최근 국제유가가 크게 오르면서 원·달러 환율 변동성이 다시 커진 점도 새 한은 지도부의 판단에 부담 요인으로 지목된다.



신 후보자는 금리만으로 경기를 조절하는 전통적 중앙은행가보다는 자산시장 과열, 신용 팽창, 대출 여건 변화까지 함께 살피는 인물이라는 평가를 받는다. 국제금융 분야에서 학자로 일찌감치 이름을 알린 그는 1990년대 후반 투기자본의 외환시장 공격과 정책 당국의 대응을 다룬 연구로 주목받았다. 2006년 9월 국제통화기금(IMF) 연차총회에서 미국 서브프라임 부실 위험을 정확히 경고해 유명세를 얻었다. 2008년 글로벌 금융위기 국면에서도 주택시장 부실이 집값 문제에 그치지 않고 금융시장과 실물경제 전반으로 번질 수 있다고 지적한 바 있다.





그의 과거 발언과 이력을 봤을 때 통화정책 자체보다 재정 당국과의 정책 조율을 강조하는 ‘실용주의자’라는 분석도 나온다. 신 후보자는 2024년 7월 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서 “더 많이 말할수록 시장과의 상호작용은 더 복잡해진다. 단순한 메시지가 훨씬 더 효과적”이라고 언급했다. 이에 따라 구조개혁과 생산성·교육·노동 등 경제 전반의 의제에 적극적으로 메시지를 내던 이창용식 ‘시끄러운 한은’ 대신 통화와 금융 안정에 집중하는 ‘조용한 한은’으로 돌아갈 수 있다는 전망도 제기된다.



디지털 금융 전문가인 신 후보자는 현재 정치권에서 논의 중인 스테이블 코인에 대해선 부정적 입장을 보여왔다. 그는 과거 언론 인터뷰 등에서 “스테이블 코인은 위기 시 1대 1 가치를 유지하기 어렵다”며 화폐의 단일성을 강조했다. 민간 발행보다는 중앙은행 기반의 토큰화가 필요하다는 얘기다. 이에 따라 한은이 추진 중인 중앙은행 발행 디지털화폐(CBDC) 체계 구축이 힘을 받을 가능성도 거론된다.



금융권의 한 관계자는 “신 후보자가 취임 이후 경기 둔화와 물가 안정, 금융 불균형 관리 사이에서 어떻게 정책 균형을 맞출지가 핵심과제가 될 것”이라고 말했다. 한은은 현재 해외에 체류 중인 신 후보자가 입국하는 대로 인사청문회 지원을 위한 청문회 태스크포스(TF)를 구성할 방침이다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국은행 신임 총재 후보로 22일 지명된 신현송 국제결제은행(BIS) 통화경제국장은 ‘실용적 매파(통화긴축 선호)’로 꼽힌다. 인플레이션과 과도한 대출을 막기 위해 중앙은행과 금융 당국이 선제적으로 대응해야 한다는 인식을 여러 차례 밝혀 왔다. 미국·이란 전쟁 국면을 맞아 ‘금리 딜레마’에 빠진 한은이 향후 기준금리를 결정하는 과정에서 경기 부양보다 물가와 금융 안정에 더 무게가 실릴 수 있다는 관측이 나온다.금융권 안팎에선 신 후보자가 이끄는 한은 체제에서 추가 금리 인하 기대가 다소 약해질 수 있다는 관측이 힘을 얻고 있다. 경기 둔화 대응 필요성은 여전하지만 가계부채와 부동산 시장, 환율 변동성, 대외 불확실성 등을 감안할 때 신 후보자가 통화 완화에 신중한 접근을 택할 가능성이 있다는 뜻이다. 최근 국제유가가 크게 오르면서 원·달러 환율 변동성이 다시 커진 점도 새 한은 지도부의 판단에 부담 요인으로 지목된다.신 후보자는 금리만으로 경기를 조절하는 전통적 중앙은행가보다는 자산시장 과열, 신용 팽창, 대출 여건 변화까지 함께 살피는 인물이라는 평가를 받는다. 국제금융 분야에서 학자로 일찌감치 이름을 알린 그는 1990년대 후반 투기자본의 외환시장 공격과 정책 당국의 대응을 다룬 연구로 주목받았다. 2006년 9월 국제통화기금(IMF) 연차총회에서 미국 서브프라임 부실 위험을 정확히 경고해 유명세를 얻었다. 2008년 글로벌 금융위기 국면에서도 주택시장 부실이 집값 문제에 그치지 않고 금융시장과 실물경제 전반으로 번질 수 있다고 지적한 바 있다.그의 과거 발언과 이력을 봤을 때 통화정책 자체보다 재정 당국과의 정책 조율을 강조하는 ‘실용주의자’라는 분석도 나온다. 신 후보자는 2024년 7월 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서 “더 많이 말할수록 시장과의 상호작용은 더 복잡해진다. 단순한 메시지가 훨씬 더 효과적”이라고 언급했다. 이에 따라 구조개혁과 생산성·교육·노동 등 경제 전반의 의제에 적극적으로 메시지를 내던 이창용식 ‘시끄러운 한은’ 대신 통화와 금융 안정에 집중하는 ‘조용한 한은’으로 돌아갈 수 있다는 전망도 제기된다.디지털 금융 전문가인 신 후보자는 현재 정치권에서 논의 중인 스테이블 코인에 대해선 부정적 입장을 보여왔다. 그는 과거 언론 인터뷰 등에서 “스테이블 코인은 위기 시 1대 1 가치를 유지하기 어렵다”며 화폐의 단일성을 강조했다. 민간 발행보다는 중앙은행 기반의 토큰화가 필요하다는 얘기다. 이에 따라 한은이 추진 중인 중앙은행 발행 디지털화폐(CBDC) 체계 구축이 힘을 받을 가능성도 거론된다.금융권의 한 관계자는 “신 후보자가 취임 이후 경기 둔화와 물가 안정, 금융 불균형 관리 사이에서 어떻게 정책 균형을 맞출지가 핵심과제가 될 것”이라고 말했다. 한은은 현재 해외에 체류 중인 신 후보자가 입국하는 대로 인사청문회 지원을 위한 청문회 태스크포스(TF)를 구성할 방침이다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지