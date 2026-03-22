기약없는 미·중 정상회담… 벼랑 끝 선 G2 무역휴전
“이란전 전부터 양국 입장 차이”
도널드 트럼프 미국 행정부가 이란전쟁이 끝날 때까지 미·중 정상회담 일정 논의를 보류했다는 보도가 나왔다. 트럼프 대통령이 “정상회담이 5~6주 연기됐다”고 밝힌 것과 달리 이란전의 전황에 따라 일정이 추가 지연될 수 있다는 의미다.
미 정치매체 폴리티코는 21일(현지시간) 워싱턴 주재 외교관을 인용해 “트럼프 행정부가 정상회담의 다음 일정은 이란전 격화 국면이 끝난 후에야 제안될 것이라고 알려왔다”고 전했다. 워싱턴의 다른 소식통도 트럼프 행정부가 이 같은 타임라인을 공유했다고 전했다.
트럼프 대통령은 오는 31일부터 3일간 중국을 방문해 시진핑 국가주석과 정상회담을 할 예정이었지만, 지난 16일 이란전 관리를 이유로 “중국 측에 연기를 요청했다”고 밝혔다. 17일에는 “정상회담이 5~6주 뒤에 열릴 것”이라며 “중국 측도 동의했다”고 주장했다.
폴리티코는 “정상회담 준비를 이란전 종결과 연계하는 것은 불안정한 미·중 무역 휴전 상태를 유지하기 위한 이번 회담에 추가 지연이 발생할 수 있음을 의미한다”고 전했다. 트럼프 대통령과 시 주석은 지난해 10월 말 한국에서 정상회담을 갖고 관세 인하와 희토류 수출 통제 유예 등 관세·무역 전쟁의 일시 휴전에 합의했다. 미국외교협회(CFR) 러시 도시 중국 전략 이니셔티브 디렉터는 “정상 간 소통이 없으면 양국 관계가 예상보다 훨씬 불안정해질 수 있다”고 우려했다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCM P)는 이날 복수의 소식통을 인용해 정상회담 연기 배경에는 이란전쟁 격화 외에 훨씬 이전부터 빚어진 양국의 입장 차이와 기대 불일치 등 복잡한 배경이 있다고 지적했다.
SCMP는 그 근거로 정상회담을 준비하는 양국 실무그룹의 만남이 올해 들어 뜸해졌고 중국 측이 제안을 보내도 회신이 오지 않는 경우가 많았다는 점을 들었다. 중국은 회담 내용에 신경을 썼지만, 미국이 회담 성사만 목표로 삼자 기대치를 낮췄다는 점도 작용했다. 미국이 추진하는 양국 간 무역 관리 메커니즘 구축과 관련한 세부 조율이 충분하지 않았다는 점도 회담 연기에 영향을 미쳤다.
미 싱크탱크 퀸시연구소의 데니스 사이먼은 “정상회담 연기 이유에 대한 설명은 단순하지만 표면적인 것에 불과하다”면서 “시기, 신호 전달, 협상 맥락 등을 자세히 들여다보면 이번 결정은 지정학, 지렛대 구축, 위험 관리가 훨씬 더 복잡하게 뒤섞인 것으로 보인다”고 말했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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