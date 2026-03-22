절삭유·나트륨·불법 증축에… 허망한 죽음
74명 사상 대전 화재 참사 원인은
공장 내부 찌든 절삭유 불쏘시개
폭발 위험 나트륨 탓 진화 어려움
9명 숨진 채 발견 헬스장 ‘무허가’
대전의 한 자동차 부품 제조공장에서 지난 20일 발생한 화재로 14명이 목숨을 잃고 60명이 다쳤다. 공장 내부 절삭유와 기름때 등이 불쏘시개 역할을 하며 불길을 키운 것으로 보인다. 삽시간에 번진 불은 무허가로 증축된 헬스장과 휴게실 등에 있던 직원들을 덮쳤다. 물에 닿으면 폭발하는 나트륨을 공장에서 빼내며 진화 작업을 병행해야 하는 악조건 속에서 피해가 커졌다.
소방 당국은 지난 20일 오후 1시17분쯤 대전 대덕구 문평동 안전공업에서 난 화재로 74명의 사상자가 발생했다고 22일 밝혔다. 화재 진압을 완료한 20일 오후 10시50분쯤 구조대원을 투입해 21일 오후까지 수색을 진행했지만 실종자 14명 모두 숨진 채 발견됐다. 부상자는 중상 25명, 경상 35명으로 집계됐으며 이 중 2명은 진압 과정에서 다친 소방관이다.
경찰은 불법 증축 시설이 대피 또는 구조 작업을 방해했는지 수사할 방침이다. 실종자 9명이 숨진 채 발견된 곳은 공장 2층의 복층 공간인 헬스장이었다. 또 이 근처 휴게실 계단에서 사망자 1명이 발견됐다. 헬스장과 휴게실 모두 도면에는 없는 무허가 증축 시설로 파악됐다. 대덕구 관계자는 “2014년 준공 검사 이후 (헬스장 등에 대한) 증축 신고가 들어온 게 없다”고 말했다.
가공 공정에 사용되는 절삭유와 기름때 등은 화재를 순식간에 키운 원인으로 지목됐다. 기계와 공작물 간 마찰과 열을 줄이는 데 쓰이는 절삭유는 인화성이 크지는 않지만 천장 등에 넓게 달라붙어 있을 경우 화재를 확산시킬 수 있다. 남득우 대전 대덕소방서장은 “주방 후드에 기름때가 끼는 것처럼 천장 등에 기름때가 많이 묻어 있던 상태”라며 “배관 등을 따라 순식간에 연소가 확대한 것으로 판단된다”고 설명했다. 발화지점 인근에 나트륨 약 101㎏이 보관돼 있어서 이를 피해 물을 뿌리는 데 한계가 있었다. 소방 당국이 화재 발생 4분 만에 도착했지만 물과 만나면 폭발하는 나트륨을 옮긴 뒤에야 진화 작업은 속도를 냈다.
안전공업 측이 대형 사고를 예방할 수 있는 안전교육을 제대로 실시하지 않았고, 화재 위험 신호에 적극적으로 대응하지 않았다는 증언도 나왔다. 국민일보가 접촉한 화재 생존자들은 ‘실질적인 안전 관리나 교육이 이뤄지지 않았다’고 입을 모았다. 채진 목원대 소방방재학과 교수는 “대피로가 연기에 차단됐던 것으로 추정된다. 옥외 계단, 철제 피난 사다리 같은 게 마련돼 있었다면 피해를 줄일 수 있었을 것”이라고 말했다.
경찰과 검찰은 참사의 원인과 책임을 파악하기 위해 전담수사팀을 꾸렸다. 회사 대표이사와 공장장, 현장 관리자 등 관계자들이 줄줄이 조사 대상에 오를 예정이다. 정부는 중대재해처벌법 위반 적용 여부를 검토할 계획이다. 류상일 동의대 소방방재행정학과 교수는 “피해 회복이 사실상 불가능해 상응하는 법적 처벌이 따를 것으로 예상된다”고 말했다.
대전=전희진 김성준 이찬희 기자 heejin@kmib.co.kr
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