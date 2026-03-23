“유증기 배출 안돼 불길 키웠다… 2년 전 아리셀 참사와 판박이”
전문가 환기 힘든 내부 환경 지적
희생 가장 컸던 휴게실 화재 취약
소방 전문가들은 지난 20일 대전 대덕구 안전공업 화재와 관련해 평소 공장 내부에 절삭유와 기름때 등 인화성 물질이 가득 찬 상황에서 유독가스가 배출되지 않은 점을 피해를 키운 요인으로 지목했다. 23명이 숨진 2년 전 아리셀(경기도 화성 소재) 참사를 겪고도 여전히 산업 시설 내 화재 대응이 달라지지 않았다는 지적도 나온다.
함승희 서울시립대 소방방재학과 교수는 22일 국민일보와의 통화에서 “신고 접수 4분 만에 소방 인력이 도착했는데도 내부에 진입할 수 없었던 건 ‘플래시오버’(실내 전체가 폭발적으로 화염에 휩싸이는 현상)에 이미 도달했기 때문”이라며 “유증기 등 폭발을 일으키는 기체 연료가 조성돼 있었다고 볼 수 있다”고 말했다. 유증기로 가득 찬 공장 내부 환경이 불길이 삽시간에 퍼진 원인이었다는 것이다. 손원배 초당대 소방행정학과 교수는 “이러한 작업 환경에서는 환풍기뿐만 아니라 집진설비가 제대로 관리돼야 한다”면서 “집진설비 내부에 기름 찌꺼기 등이 계속 붙어 있으면 유증기가 배출되지 않아 화재를 키웠을 수 있다”고 말했다. 소방·안전 전문가인 인세진 전 우송대 교수도 “배관 내부의 기름 찌꺼기나 유증기를 청소했는지, 필터는 설치했는지 확인해야 한다”고 주문했다.
이번 사고에서 가장 많은 희생자가 나온 휴게실도 화재에 취약했다는 분석이 나온다. 출구가 하나인 데다 유독가스가 빠져나갈 통로도 없었기 때문이다. 류상일 동의대 소방방재행정학과 교수는 “금수성 물질(물과 접촉하면 폭발 위험이 커지는 물질)인 나트륨을 취급하는 구역과 분리된 휴게실에는 스프링클러가 있어야 했다”고 강조했다. 인 전 교수는 “휴게실 증축 등으로 유사시 피난 동선이 제약됐을 가능성도 점검해야 한다”고 말했다.
2024년 6월 발생한 일차전지 제조업체 아리셀 화재와 이번 사태가 유사하다는 지적도 나온다. 류 교수는 “아리셀 화재에서도 샌드위치 패널, 인화성 물질, 유독가스, 비상구 미비, 소방시설 미비 등의 문제점이 지적됐는데 이번 사태 역시 판박이”라고 말했다.
임송수 이정헌 이찬희 기자 songsta@kmib.co.kr
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