‘유가 딜레마’에 다급해진 미국… 지상군 증파에 발전소도 위협

작전 축소 하루 만에 초강경 메시지

기름값 치솟자 이란 제재마저 풀어

“해병대 증원에 82공수사단도 검토”

이스라엘군의 공습으로 파괴된 이란 테헤란 시내 건물 안에서 21일(현지시간) 한 여성이 망연자실한 표정으로 바깥을 보고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 군사작전을 점진적으로 축소하겠다고 밝힌 지 하루 만에 발전소 타격까지 암시하며 ‘48시간 최후통첩’을 던진 것은 에너지 가격 급등을 우려한 강경책으로 분석된다. 트럼프 행정부가 중동에 지상군을 증파하는 상황과 맞물리며 대이란 전쟁이 새로운 국면에 진입했다는 경고가 나온다.



로이터통신은 21일(현지시간) “트럼프 대통령의 이번 최후통첩은 전쟁 기간 중 가장 급격하게 나온 태도 변화”라며 “이란에서 민간인의 일상생활에도 영향을 미치는 전력 시설이 미군의 공습을 받을 수 있다”고 전했다. 트럼프는 이보다 앞서 트루스소셜에서 “48시간 안에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 발전소를 초토화하겠다”며 “가장 큰 발전소부터 시작할 것”이라고 위협했다. 대상을 특정하지 않았지만 큰 피해를 줄 발전소부터 타격하겠다고 예고한 것이다.



로이터에 따르면 이란의 주요 전력원은 수도 테헤란 인근 다마반드 복합화력발전소(2868㎿)와 남동부 케르만 화력발전소(1910㎿), 서부 내륙의 라민 가스화력발전소(1890㎿), 서남부 페르시아만 연안의 부셰르 원전(약 1000㎿)이 꼽힌다. 부셰르 원전은 생산 규모에서 가장 큰 발전소는 아니지만 이란 유일의 원전이라는 상징성이 있다.



22일 이스라엘 남부 아라드에서 이란의 미사일 공격으로 뼈대만 남은 건물 안에서 구조대원이 부상자를 수색하는 모습. 신화연합뉴스

트럼프 대통령의 최후통첩은 에너지 시장 불안이 반영된 것으로 해석된다. 워싱턴포스트에 따르면 미국 내 주간 평균 휘발유 가격은 갤런당 3.91달러를 기록해 개전 후 3주 만에 33%나 급등했고, 4년 만에 최고치를 경신했다. 이런 유가 급등세에 미 재무부는 최근 러시아산뿐만 아니라 이란산 원유에 대해서도 제재를 해제했다. 전쟁 중인 적국의 원유 제재를 해제한 건 그만큼 유가 불안이 트럼프 행정부의 ‘아킬레스건’이 됐다는 방증이다.



파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 지난 20일 파이낸셜타임스 인터뷰에서 “(이란에서) 분쟁이 끝나 호르무즈 해협이 다시 개방돼도 손상된 석유·가스전을 재가동하는 데 6개월 이상이 소요될 수 있다”고 우려했다. 트럼프도 지난 18일 천연가스 등 에너지 시설을 공격한 이란과 이스라엘 모두에 확전 자제를 요구한 바 있다.



AP통신은 이날 하루에만 이란 내 핵시설인 나탄즈 우라늄 농축단지가 공습당하고, 이스라엘 핵시설 인근의 디모나에 보복 공격이 가해진 상황에서 트럼프 대통령의 최후통첩까지 나오자 “4주 차에 접어든 전쟁이 새로운 위험 국면으로 치닫고 있다”고 평가했다.



트럼프 행정부는 이미 중동에 파견 중인 해병대에 이어 추가 파병까지 준비하고 있다. 미국 CBS방송은 “미 육군 제82공수사단 소속 최정예 부대의 중동 배치가 준비되고 있다”고 전했다. 앞서 일본 오키나와에 주둔한 미 제31해병원정대 병력 2500여명이 가장 먼저 중동으로 파견된 데 이어 2200명 규모의 해병대 추가 병력도 캘리포니아 샌디에이고항을 출발했다.



김철오 기자, 워싱턴=임성수 특파원 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2894 응원 하기 Boom de yada 도널드 트럼프 미국 대통령이 대(對)이란 군사작전을 점진적으로 축소하겠다고 밝힌 지 하루 만에 발전소 타격까지 암시하며 ‘48시간 최후통첩’을 던진 것은 에너지 가격 급등을 우려한 강경책으로 분석된다. 트럼프 행정부가 중동에 지상군을 증파하는 상황과 맞물리며 대이란 전쟁이 새로운 국면에 진입했다는 경고가 나온다.로이터통신은 21일(현지시간) “트럼프 대통령의 이번 최후통첩은 전쟁 기간 중 가장 급격하게 나온 태도 변화”라며 “이란에서 민간인의 일상생활에도 영향을 미치는 전력 시설이 미군의 공습을 받을 수 있다”고 전했다. 트럼프는 이보다 앞서 트루스소셜에서 “48시간 안에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 발전소를 초토화하겠다”며 “가장 큰 발전소부터 시작할 것”이라고 위협했다. 대상을 특정하지 않았지만 큰 피해를 줄 발전소부터 타격하겠다고 예고한 것이다.로이터에 따르면 이란의 주요 전력원은 수도 테헤란 인근 다마반드 복합화력발전소(2868㎿)와 남동부 케르만 화력발전소(1910㎿), 서부 내륙의 라민 가스화력발전소(1890㎿), 서남부 페르시아만 연안의 부셰르 원전(약 1000㎿)이 꼽힌다. 부셰르 원전은 생산 규모에서 가장 큰 발전소는 아니지만 이란 유일의 원전이라는 상징성이 있다.트럼프 대통령의 최후통첩은 에너지 시장 불안이 반영된 것으로 해석된다. 워싱턴포스트에 따르면 미국 내 주간 평균 휘발유 가격은 갤런당 3.91달러를 기록해 개전 후 3주 만에 33%나 급등했고, 4년 만에 최고치를 경신했다. 이런 유가 급등세에 미 재무부는 최근 러시아산뿐만 아니라 이란산 원유에 대해서도 제재를 해제했다. 전쟁 중인 적국의 원유 제재를 해제한 건 그만큼 유가 불안이 트럼프 행정부의 ‘아킬레스건’이 됐다는 방증이다.파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 지난 20일 파이낸셜타임스 인터뷰에서 “(이란에서) 분쟁이 끝나 호르무즈 해협이 다시 개방돼도 손상된 석유·가스전을 재가동하는 데 6개월 이상이 소요될 수 있다”고 우려했다. 트럼프도 지난 18일 천연가스 등 에너지 시설을 공격한 이란과 이스라엘 모두에 확전 자제를 요구한 바 있다.AP통신은 이날 하루에만 이란 내 핵시설인 나탄즈 우라늄 농축단지가 공습당하고, 이스라엘 핵시설 인근의 디모나에 보복 공격이 가해진 상황에서 트럼프 대통령의 최후통첩까지 나오자 “4주 차에 접어든 전쟁이 새로운 위험 국면으로 치닫고 있다”고 평가했다.트럼프 행정부는 이미 중동에 파견 중인 해병대에 이어 추가 파병까지 준비하고 있다. 미국 CBS방송은 “미 육군 제82공수사단 소속 최정예 부대의 중동 배치가 준비되고 있다”고 전했다. 앞서 일본 오키나와에 주둔한 미 제31해병원정대 병력 2500여명이 가장 먼저 중동으로 파견된 데 이어 2200명 규모의 해병대 추가 병력도 캘리포니아 샌디에이고항을 출발했다.김철오 기자, 워싱턴=임성수 특파원 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지