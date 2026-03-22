26만명 예측했는데 4만∼10만 모여… 광화문 공연 인파 관리 ‘과잉’ 논란

검문검색 등 알려지며 인원 준 듯

경찰 호루라기 통제 등에 불만도

지난 21일 서울 종로구 광화문광장에서 BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 열리고 있다. 사진공동취재단

지난 21일 최초로 광화문광장에서 열린 방탄소년단(BTS)의 복귀 공연은 별다른 사고 없이 마무리되며 ‘아미’(BTS 팬덤명)는 물론 시민들에게도 축제 분위기를 선사했다는 평가를 받는다. 다만 공연 당일 최대 26만명이 일대에 몰릴 것이라는 정부 예측과 달리 실제 인파는 절반에도 미치지 못하면서 ‘과잉 대응’ 논란이 도마에 올랐다.



22일 서울시가 운영하는 실시간 도시 데이터에 따르면 BTS 공연이 시작된 21일 오후 8시 광화문과 덕수궁 인근에는 4만~4만2000명이 몰린 것으로 집계됐다. 행정안전부는 이동통신 3사 접속자 수를 토대로 약 6만2000명이 모였다고 추산했다. 이 수치에는 현장 안전관리를 위해 투입된 경찰 등 공무원 1만명이 포함됐으나 외국인 관람객 수와 알뜰폰 이용자는 빠졌다. 주최사인 하이브는 이날 10만명이 운집한 것으로 추정했다. 집계 방식에 따라 다르지만 모두 정부 예측치의 절반에도 못 미치는 수치다. 한 경찰 관계자는 “대규모 인파에는 ‘과잉 대비’라도 해서 사고를 막는 게 우선”이라면서도 “인파가 많고 검문검색 등이 알려지면서 실제로 모인 인원이 줄었을 수 있다”고 말했다.



공연 시간이 가까워지면서 몰려드는 인파를 통제하기 위해 경찰이 호루라기를 불며 “Move(움직여라)” “멈추면 안 된다”며 일방통행을 유도했는데, 이를 두고도 방문객 등의 불만이 이어졌다. 경기도 시흥에서 온 김삼덕(64)씨는 “BTS에 관심 있는 건 아니지만 (축제 분위기를) 체험하기 위해 왔다”며 “서 있지 말라고 해서 뺑뺑이를 몇 바퀴 돌았나 모르겠다”고 아쉬움을 표했다. 캐나다에서 온 캣(32)과 빅터(27)도 “우리는 BTS 공연을 보고 싶었던 건데 왜 자꾸 경찰 때문에 ‘서클링’(도는 것)을 해야 하는지 이해가 안 간다”고 토로했다.



당초 예상보다 적었지만 광화문광장에서는 공연 당일 새벽부터 BTS가 보이는 ‘명당’을 선점하기 위한 경쟁이 치열했다. 미국인 헤더 세헤건(29)은 오로지 이번 공연을 보기 위해 비행기를 16시간 타고 방한했다. 티켓 예매에 실패한 그는 공연을 잘 볼 수 있는 자리를 선점하기 위해 공연 14시간 전인 오전 6시부터 광화문을 찾았다. 세헤건은 “이틀 전 한국에 왔다”며 “BTS의 목소리를 직접 들을 수 있어 기대된다”고 말했다. 하이브 용산사옥이나 여의도 한강공원, 반포대교 등도 굿즈를 사거나 BTS 관련 축제를 즐기려는 인파로 장사진을 이뤘다.



권민지 김다연 천양우 기자 10000g@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난 21일 최초로 광화문광장에서 열린 방탄소년단(BTS)의 복귀 공연은 별다른 사고 없이 마무리되며 ‘아미’(BTS 팬덤명)는 물론 시민들에게도 축제 분위기를 선사했다는 평가를 받는다. 다만 공연 당일 최대 26만명이 일대에 몰릴 것이라는 정부 예측과 달리 실제 인파는 절반에도 미치지 못하면서 ‘과잉 대응’ 논란이 도마에 올랐다.22일 서울시가 운영하는 실시간 도시 데이터에 따르면 BTS 공연이 시작된 21일 오후 8시 광화문과 덕수궁 인근에는 4만~4만2000명이 몰린 것으로 집계됐다. 행정안전부는 이동통신 3사 접속자 수를 토대로 약 6만2000명이 모였다고 추산했다. 이 수치에는 현장 안전관리를 위해 투입된 경찰 등 공무원 1만명이 포함됐으나 외국인 관람객 수와 알뜰폰 이용자는 빠졌다. 주최사인 하이브는 이날 10만명이 운집한 것으로 추정했다. 집계 방식에 따라 다르지만 모두 정부 예측치의 절반에도 못 미치는 수치다. 한 경찰 관계자는 “대규모 인파에는 ‘과잉 대비’라도 해서 사고를 막는 게 우선”이라면서도 “인파가 많고 검문검색 등이 알려지면서 실제로 모인 인원이 줄었을 수 있다”고 말했다.공연 시간이 가까워지면서 몰려드는 인파를 통제하기 위해 경찰이 호루라기를 불며 “Move(움직여라)” “멈추면 안 된다”며 일방통행을 유도했는데, 이를 두고도 방문객 등의 불만이 이어졌다. 경기도 시흥에서 온 김삼덕(64)씨는 “BTS에 관심 있는 건 아니지만 (축제 분위기를) 체험하기 위해 왔다”며 “서 있지 말라고 해서 뺑뺑이를 몇 바퀴 돌았나 모르겠다”고 아쉬움을 표했다. 캐나다에서 온 캣(32)과 빅터(27)도 “우리는 BTS 공연을 보고 싶었던 건데 왜 자꾸 경찰 때문에 ‘서클링’(도는 것)을 해야 하는지 이해가 안 간다”고 토로했다.당초 예상보다 적었지만 광화문광장에서는 공연 당일 새벽부터 BTS가 보이는 ‘명당’을 선점하기 위한 경쟁이 치열했다. 미국인 헤더 세헤건(29)은 오로지 이번 공연을 보기 위해 비행기를 16시간 타고 방한했다. 티켓 예매에 실패한 그는 공연을 잘 볼 수 있는 자리를 선점하기 위해 공연 14시간 전인 오전 6시부터 광화문을 찾았다. 세헤건은 “이틀 전 한국에 왔다”며 “BTS의 목소리를 직접 들을 수 있어 기대된다”고 말했다. 하이브 용산사옥이나 여의도 한강공원, 반포대교 등도 굿즈를 사거나 BTS 관련 축제를 즐기려는 인파로 장사진을 이뤘다.권민지 김다연 천양우 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지