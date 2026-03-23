위기를 기회로… 석유화학 ‘2호 구조조정’ 본격화
여천NCC·롯데케미칼 등 4개 기업
여수 산단 사업재편계획서 제출
에너지 위기 속 업황 개선 기대도
중동 사태 장기화로 전례없는 위기를 맞은 국내 석유화학 업계가 ‘2호 구조조정’ 사례를 도출하며 자구책 마련에 속도를 내고 있다. 원유·나프타 수급 불안으로 업계의 연쇄 셧다운 가능성까지 거론되는 상황이지만, 일각에선 대규모 사업 재편과 석유화학 제품 가격 상승 등이 맞물려 장기적 측면에서는 수익성 개선 효과가 나타날 수 있다는 분석도 나온다.
22일 석화 업계에 따르면 여천NCC·롯데케미칼·한화솔루션·DL케미칼 4개 기업은 지난 20일 정부에 여수 산단 사업재편계획서를 제출했다. 충남 대산에 이은 두 번째 구조조정 합의 사례로, 여천NCC와 롯데케미칼의 여수 공장 설비를 통합해 신설 법인을 만드는 것이 핵심이다.
업계에선 한화솔루션과 DL케미칼의 합작사인 여천NCC의 2·3공장 가동을 중단하고 남은 1공장을 통합하는 방안을 유력하게 본다. 신설 법인은 롯데케미칼·한화솔루션·DL케미칼이 각각 3분의 1씩 지분을 보유한다. 각 사는 다운스트림 설비까지 신설 법인에 이전하고 고부가 제품 중심으로 사업 구조를 전환할 계획이다.
대산에 이어 에틸렌 생산 규모가 가장 큰 여수에서 사업 재편안이 도출되면서 석화 구조조정 작업도 2단계에 접어들었다는 평가가 나온다. 특히 중동발 에너지 위기가 업계 전반을 뒤흔들고 있지만, 역설적으로 구조조정을 서두르게 하는 요인으로도 작용했다는 분석이 제기된다.
증권가에서는 이번 사태가 업황 개선의 계기가 될 수 있다는 기대도 흘러나온다. 석화 업계 구조조정 원인이 된 중국의 공급 과잉 완화, 에틸렌·합성수지 등 석유화학 제품의 가격 상승 등이 업황 반등을 이끌 수 있다는 얘기다.
실제 에틸렌은 지난 18일 기준으로 52주 최고가를 기록하는 등 전주 대비 74% 넘는 상승세를 보였다. 에틸렌 스프레드(제품과 원재료 가격차)도 지난 2일 35달러에서 18일 241달러로 뛰어오르는 등 통상적 손익분기점으로 여겨지는 250달러선에 근접했다. KB증권은 올해 중순부터 호르무즈 해협 봉쇄가 단계적으로 해제되는 것을 가정해 롯데케미칼이 1000억원대 영업이익을 기록하며 흑자 전환할 것이라고 전망했다.
물론 중동 사태는 여전히 불확실성을 키우는 핵심 요인이다. 설비 가동률 축소와 재고 비축 등 단기 대응에만 집중하는 상황이 지속될 경우 실질적인 사업 재편 작업이 지연될 수 있다는 우려도 있다. 업계 관계자는 “전쟁이 어떻게 전개될 지 알 수 없어 업계 불안이 크다. 당장은 전쟁 여파를 회복하는 데에도 시간이 걸릴 것”이라고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사