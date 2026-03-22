李대통령, 새 한은총재 후보에 신현송 BIS 통화경제국장 지명

李대통령, 새 한은총재 후보에 신현송 BIS 통화경제국장 지명
국제기구서 잔뼈 굵은 금융·거시경제 세계적 석학
이재명 대통령이 새 한국은행 총재 후보로 신현송(사진) 국제결제은행(BIS) 통화경제국장을 지명했다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 22일 브리핑에서 “신 후보자는 미국 프린스턴대학 교수뿐 아니라 국제통화기금(IMF)과 뉴욕연방준비은행 등에서 활동해 왔고, 학문 깊이와 실무 통찰력을 모두 갖춘 국제금융과 거시경제의 세계적인 권위자”라며 “중동 사태로 인해 국제경제의 불확실성이 더 커진 상황에서 물가 안정과 국민경제 성장이라는 통화정책 목표를 동시에 달성할 적임자”라고 소개했다.
학계와 국제기구에서 폭넓은 경력을 쌓은 신 후보자는 금융 안정과 거시 건전성 분야의 세계적 석학이다. 이 수석이 “(경력 부분에서) 빠지는 것이 별로 없는 전문가”라고 자신할 만큼 여러 방면에서 활동해 왔다. 프린스턴대 교수를 지낸 뒤 2014년부터 ‘중앙은행의 중앙은행’으로 불리는 BIS의 경제자문역 겸 조사국장으로 근무했다. 한국인이 BIS 조사국장에 임명된 건 신 후보자가 최초다.
신 후보자가 글로벌 이력에 비해 국내 정세 이해도가 부족할 수 있다는 지적에 이 수석은 “사실과 다르다. 국내 통화정책 분야에 지속적으로 관심을 가져 왔고, 세미나 참석과 강연을 많이 해 왔다”고 부인했다. 이어 “경제 부문은 국제 상황과 국내 상황을 구분할 수 없는 현실이 됐기 때문에 이분의 전문성이 더욱 돋보일 것”이라고 강조했다.
신 후보자에게 기대하는 정책 방향을 묻는 말에 이 수석은 “일단 물가 관리를 잘하는 것, 국민경제가 성장할 수 있도록 하는 것 두 가지”라고 설명했다.
신 후보자는 국제 학계에서 명망이 있고, 국제기구 경험이 많은 인사라는 측면에서 현 이창용 총재와 유사한 점이 많다. 이 총재 후임으로 글로벌 금융계에서 인지도를 가진 신 후보자가 임명되면 한은의 위상은 더 공고해질 수 있다는 평가다. 신 후보자는 중앙은행 본연의 임무인 물가 및 금융 안정에 집중할 가능성이 크다는 관측도 나온다.
1959년 대구 출생인 신 후보자는 영국 옥스퍼드대에서 경제학 박사를 받았다. 영국 옥스퍼드대와 런던정경대, 미국 프린스턴대에서 교수 생활을 했고, 미국 뉴욕 연방준비은행 금융자문위원과 IMF 상주학자 등을 역임했다. 이명박정부 시절이던 2010년에는 청와대 국제경제보좌관을 지내며 정책 현장도 경험했다. 이 총재의 임기는 다음 달 20일까지로 신 후보자가 국회 인사청문회를 통과하면 대통령이 임명할 수 있다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사