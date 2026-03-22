이스라엘 뚫고 인도양 겨냥… 이란, 미사일 공세 본격화
“중거리탄도미사일 실전 첫 사용”
독일 프랑스 등 유럽도 사정권
그간 드론 중심의 반격을 펼쳐 왔던 이란이 미사일을 통한 공격을 본격화하고 있다. 이란은 미국·영국의 공동 군사기지가 있는 인도양 섬에 처음으로 중거리 탄도미사일을 발사한 데 이어 이스라엘 방공망을 뚫고 핵시설 인근 도시를 폭격했다. 이란이 유럽까지 사정권에 두는 미사일 능력을 보유했을 가능성도 제기된다.
월스트리트저널(WSJ)은 21일(현지시간) 이란이 전날 인도양 디에고 가르시아 섬의 미·영 공동 군사기지를 향해 사거리 4000㎞의 중거리 탄도미사일 2발을 발사했다고 보도했다. 이란이 실전에서 중거리 탄도미사일을 사용한 것은 처음이다. 이란은 그간 최고지도자 지침에 따라 탄도미사일 사거리를 2000㎞로 제한해 왔다.
다만 목표를 맞추진 못했다. 1발은 비행 도중 고장났고 나머지는 미 해군이 SM-3 요격미사일을 발사해 요격했다. WSJ는 목표에 닿지는 못했지만 이번 발사는 이란이 보다 공격적인 태세를 취하고 있으며 중동을 넘어서는 지역까지 타격할 능력을 보여줬다고 평가했다. 이스라엘군 참모총장 에얄 자미르는 엑스(옛 트위터)에 “이 미사일은 이스라엘만을 겨냥한 것이 아니다”며 “독일, 프랑스, 이탈리아 모두 직접적인 위협 범위 안에 있다”고 주장했다. 영국 싱크탱크 국제전략문제연구소(IISS)의 군사·항공우주 전문가 더글러스 배리도 “이번 발사는 그동안 가정에 머물렀던 위협을 현실로 만들었다”고 평가했다.
이란은 이날 미국·이스라엘이 나탄즈 우라늄 농축단지를 공격한 것에 대한 보복으로 이스라엘 남부 디모나와 아라드를 미사일로 공격했다. 디모나는 이란의 주요 핵시설이 있는 도시다. 알자지라는 이번 공격으로 127명이 부상을 입고 10여명이 중상을 입었다고 전했다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 “힘든 밤이었다”며 요격 실패를 인정했다.
세예드 마지드 무사비 이란 혁명수비대(IRGC) 항공우주군 사령관은 21일 엑스에 “점령된 영토 상공에서 이란의 아들들이 미사일 우위를 점하고 있음을 선언한다”고 밝혔다. 반면 일각에선 이란의 미사일 역량에 대한 의문도 제기한다. 블룸버그통신은 4000㎞급 탄도미사일이 운용될 경우 런던과 파리 등 유럽 주요 도시도 사정권에 들어갈 수 있다면서도 실제 보유 여부에는 의구심을 나타냈다.
미국 싱크탱크 퍼시픽포럼 선임연구원 윌리엄 앨버크는 “이란이 이 정도 사거리의 미사일을 보유하고 있을 것이라고는 아무도 예상하지 못했다”며 “개조된 미사일이거나 시험용일 가능성이 높다”고 분석했다.
이런 가운데 BBC는 지난 20일 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 분석 등을 토대로 미군의 중동 군사기지 피해가 지금까지보다 큰 최소 8억 달러(약 1조2000억원)에 달한다고 보도했다. 특히 요르단 공군기지에 배치된 고고도미사일방어체계(THAAD·사드)의 핵심 장비인 AN/TPY-2 레이더가 공격받아 큰 피해를 본 것으로 나타났다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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