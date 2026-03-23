“부동산 정책서 다주택 공직자 배제”… 李, 전례없는 초강수

“부동산 정책서 다주택 공직자 배제”… 李, 전례없는 초강수
비거주 고가주택 소유자도 대상
이해관계 걸린 공직자 원천배제
靑 고위직 중 다주택자 12명
재경·국토부 등 정책라인 비상
이재명 대통령이 다주택자와 비거주 고가주택 소유 공직자를 부동산 업무에서 배제하겠다고 밝혔다. 이해 당사자를 업무 배제하겠다는 전례없는 구상으로, 현실화 과정에서 진통이 예상된다. 당장 정책라인에는 비상이 걸린 분위기다.
이 대통령은 22일 자신의 엑스(X) 계정에 “주택과 부동산 정책의 논의, 입안, 보고, 결재 과정에서 다주택자와 비거주 고가주택 소유자, 부동산 과다 보유자를 배제하도록 청와대와 내각에 지시했다”면서 “부동산 공화국 탈출은 대한민국 대전환을 위한 핵심 중의 핵심과제이고, 부동산·주택 정책에서는 0.1%의 결함이나 구멍도 있어서는 안 되기 때문”이라고 밝혔다.
이 대통령은 “다주택자나 투자·투기용 비거주 주택 보유자, 초고가 주택 자체를 비난할 이유는 없다”면서도 “주택 보유가 많을수록 유리하도록, 집값이 오르도록 세제·금융·규제 정책을 만든 공직자가 문제이고, 그런 제도를 만들거나 방치한 공직자가 그 잘못된 제도를 악용해 투기까지 한다면 비판을 넘어 제재까지 받은 게 마땅하다”고 강조했다. 이해관계가 걸린 공직자를 업무에서 원천배제하고, 본인 이익 증대를 위한 정책 설계 또는 방치까지 봉쇄하겠다는 구상인 셈이다.
이 대통령의 초강수에 청와대는 분주히 현황 파악에 나섰다. 이규연 청와대 홍보소통수석은 “부동산·주택 정책 담당자의 부동산 보유 현황을 파악 중”이라며 “이후 업무 배제 조치를 시행할 계획이다. 각 부처에도 이 같은 지침이 전달됐다”고 말했다. 이 대통령은 지난 20일 김용범 정책실장에게 이런 내용을 지시한 것으로 알려졌다.
현재 청와대 비서관급 이상 고위 공직자 중 다주택자는 모두 12명인 것으로 알려졌다. 부동산 정책에 직접 관련된 인사는 이성훈 국토교통비서관이 유일하다. 이 비서관은 세종시에 30평대 아파트를 배우자와 공동 보유하고 있다. 배우자는 서울 강남구 아파트 지분의 10분의 1과 강남구 건물의 지분 4분의 1도 보유 중이다. 이 비서관의 다주택 처분에 대한 질문에 청와대 관계자는 “자율의지에 맡긴다는 것이 이 대통령 뜻”이라며 “대통령의 지시는 조금이라도 이해충돌 소지가 있는 공직자는 미리 배제하자는 것”이라고 부연했다.
관가에도 비상이 걸렸다. 관보에 따르면 재정경제부와 국토교통부 고위 공무원 가운데 다주택자는 황순관 재경부 국고실장 한 명뿐이다. 황 실장은 본인과 배우자 명의로 세종에 주택 한 채씩을 보유하고 있다. 이에 대해 황 실장은 “혼인에 따른 일시적 다주택자 상태로 2024년부터 한 채를 내놓은 상황”이라고 말했다. 조만희 재경부 세제실장은 세종시에 본인 명의 아파트 1채와 서울 서초구 방배동 재건축 조합원 지위를 갖고 있어 재건축이 마무리되면 다주택자로 분류될 수 있다.
재산 공개 의무가 없는 국·과장급 실무진을 고려하면 다주택자 수는 더 증가할 수 있다. 부동산 정책은 재경부 경제정책국, 조세정책과, 재산세제과, 국유재산 등을 담당하는 국고실 등이, 국토부에선 주택토지실과 주택공급추진본부 등이 관계돼 있다. 공직사회에서는 실무 경험이 많은 인력이 다주택자라는 이유만으로 배제돼 정책의 질이 떨어질 수 있다는 우려도 나온다. 한 정부 관계자는 “다주택 보유자에 대한 (매도) 압박의 의미도 있는 것 같다”고 말했다.
최승욱 기자, 세종=김윤 기자 applesu@kmib.co.kr
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