‘불가역적 검찰개혁’ 與 강경파 완승… 검찰 78년 역사 마침표

공소청·중수청법 주말새 국회 통과



검사 특사경·영장지휘권 모두 삭제

중수청에 법왜곡죄 수사까지 넣어

검사 중수청 임용 부칙 등 우려 확산

서울 서초구 대검찰청의 모습. 윤웅 기자

오는 10월 폐지될 검찰청을 대체할 공소청·중대범죄수사청(중수청) 신설 법안이 주말 국회 문턱을 넘었다. 공소청 검사와 중수청 수사관의 상호 협력·견제, 특별사법경찰관리(특사경)에 대한 수사지휘 등 기존 정부안에 있던 조항들은 “수사·기소 분리에 반한다”는 이유로 대거 삭제됐다. ‘되돌릴 수 없는 검찰개혁’을 목표로 하는 여당 내 강경파의 뜻이 관철됐다는 평가다.



이재명 대통령의 재의요구권 행사가 없으면 10월 2일부터 법 시행에 따라 법무부 산하 공소청, 행정안전부 산하 중수청이 각각 신설된다. 검찰이 1948년 검찰청법 제정 이래 78년 만에 영욕의 세월을 뒤로하고 역사의 저편으로 사라지게 되는 것이다.





22일 국회 의안정보시스템에 따르면 공소청법안은 지난 20일, 중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률안은 지난 21일 각각 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 국무총리실 산하 검찰개혁추진단의 입법예고를 거쳐 정부가 제출한 법안은 국회 소관 상임위 논의에서 주요 내용 상당수가 삭제되거나 변경됐다.



공소청법은 공소청 조직의 명칭을 ‘공소청·광역공소청·지방공소청’으로 확정했다. 정부안은 ‘대공소청·고등공소청·지방공소청’이었으나 “법원과 동급이라는 검찰의 특권의식이 담겼다”는 여당 강경파의 지적에 따라 명칭이 변경됐다.



검사 사무에 대한 지휘·감독 조항은 정부안의 ‘소속 상급자의 지휘·감독에 따른다’는 내용에서 ‘법률에 따라 지휘·감독을 받는다’로 달라졌다. 정부안에는 검찰의 상명하복 원리인 ‘검사동일체의 원칙’이 투영됐다는 여당 측 반대 의견 때문이다.



정부안의 ‘검사의 직무’ 조항에는 ‘검사의 영장 청구·집행 지휘’가 명시돼 있었으나 이 역시 ‘영장청구에 관하여 필요한 사항’으로 축소됐다. 또 특사경에 대한 수사 지휘·감독권은 “검사에게 수사 우회로를 열어줄 수 있다”는 이유로 삭제됐다.



중수청법의 경우 검사·수사관의 상호 협력·견제를 담은 ‘검사와의 관계’ 조항을 통째로 들어냈다. 이에 따라 정부안에 있던 수사관의 수사 개시 시 검사 통보 의무, 다른 범죄사실(별건) 수사 필요시 검사의 입건요청권 등이 사라졌다. 검사·수사관이 수사에 관해 서로 의견을 제시하고 협의를 요청할 수 있도록 한 조항도 지워졌다. 검사가 수사에 관여할 여지를 원천봉쇄한 셈이다.



중수청 수사 범위에는 부패, 경제, 방위산업, 마약, 내란·외환, 사이버범죄 등 6개 중대범죄에 더해 정부안에 없던 법왜곡죄 등이 포함됐다. 공소청·경찰·고위공직자범죄수사처(공수처) 공무원 이외에 법원 공무원이 재직 중 저지른 범죄도 수사대상에 넣었다.



법조계에서는 법 통과 직후부터 우려의 목소리가 커지고 있다. 법원행정처는 중수청 수사대상에 법왜곡죄가 포함된 데 대해 “법왜곡죄는 법관의 직무상 범죄에 해당해 공수처 수사 범위가 될 가능성이 크다”며 “다수 수사기관이 같은 혐의로 중첩적 수사를 개시하면 법관의 직무수행에 지장을 초래할 수 있다”는 의견을 국회에 냈다.



검사의 중수청 임용 부칙 조항도 논란을 낳고 있다. 이 조항은 ‘검찰청 검사는 본인 의사를 존중해 대통령령에 따라 유사한 직무 내용의 상당 직급으로 중수청 등 공무원으로 임용할 수 있다’는 내용이다. 한 검사장 출신 변호사는 “헌법상 직업선택의 자유를 침해할 소지가 있고, ‘본인 의사 존중’ 같은 부분은 각자 해석이 달라 소송의 빌미가 될 수 있다”고 말했다.



구자창 기자 critic@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1282 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 오는 10월 폐지될 검찰청을 대체할 공소청·중대범죄수사청(중수청) 신설 법안이 주말 국회 문턱을 넘었다. 공소청 검사와 중수청 수사관의 상호 협력·견제, 특별사법경찰관리(특사경)에 대한 수사지휘 등 기존 정부안에 있던 조항들은 “수사·기소 분리에 반한다”는 이유로 대거 삭제됐다. ‘되돌릴 수 없는 검찰개혁’을 목표로 하는 여당 내 강경파의 뜻이 관철됐다는 평가다.이재명 대통령의 재의요구권 행사가 없으면 10월 2일부터 법 시행에 따라 법무부 산하 공소청, 행정안전부 산하 중수청이 각각 신설된다. 검찰이 1948년 검찰청법 제정 이래 78년 만에 영욕의 세월을 뒤로하고 역사의 저편으로 사라지게 되는 것이다.22일 국회 의안정보시스템에 따르면 공소청법안은 지난 20일, 중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률안은 지난 21일 각각 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 국무총리실 산하 검찰개혁추진단의 입법예고를 거쳐 정부가 제출한 법안은 국회 소관 상임위 논의에서 주요 내용 상당수가 삭제되거나 변경됐다.공소청법은 공소청 조직의 명칭을 ‘공소청·광역공소청·지방공소청’으로 확정했다. 정부안은 ‘대공소청·고등공소청·지방공소청’이었으나 “법원과 동급이라는 검찰의 특권의식이 담겼다”는 여당 강경파의 지적에 따라 명칭이 변경됐다.검사 사무에 대한 지휘·감독 조항은 정부안의 ‘소속 상급자의 지휘·감독에 따른다’는 내용에서 ‘법률에 따라 지휘·감독을 받는다’로 달라졌다. 정부안에는 검찰의 상명하복 원리인 ‘검사동일체의 원칙’이 투영됐다는 여당 측 반대 의견 때문이다.정부안의 ‘검사의 직무’ 조항에는 ‘검사의 영장 청구·집행 지휘’가 명시돼 있었으나 이 역시 ‘영장청구에 관하여 필요한 사항’으로 축소됐다. 또 특사경에 대한 수사 지휘·감독권은 “검사에게 수사 우회로를 열어줄 수 있다”는 이유로 삭제됐다.중수청법의 경우 검사·수사관의 상호 협력·견제를 담은 ‘검사와의 관계’ 조항을 통째로 들어냈다. 이에 따라 정부안에 있던 수사관의 수사 개시 시 검사 통보 의무, 다른 범죄사실(별건) 수사 필요시 검사의 입건요청권 등이 사라졌다. 검사·수사관이 수사에 관해 서로 의견을 제시하고 협의를 요청할 수 있도록 한 조항도 지워졌다. 검사가 수사에 관여할 여지를 원천봉쇄한 셈이다.중수청 수사 범위에는 부패, 경제, 방위산업, 마약, 내란·외환, 사이버범죄 등 6개 중대범죄에 더해 정부안에 없던 법왜곡죄 등이 포함됐다. 공소청·경찰·고위공직자범죄수사처(공수처) 공무원 이외에 법원 공무원이 재직 중 저지른 범죄도 수사대상에 넣었다.법조계에서는 법 통과 직후부터 우려의 목소리가 커지고 있다. 법원행정처는 중수청 수사대상에 법왜곡죄가 포함된 데 대해 “법왜곡죄는 법관의 직무상 범죄에 해당해 공수처 수사 범위가 될 가능성이 크다”며 “다수 수사기관이 같은 혐의로 중첩적 수사를 개시하면 법관의 직무수행에 지장을 초래할 수 있다”는 의견을 국회에 냈다.검사의 중수청 임용 부칙 조항도 논란을 낳고 있다. 이 조항은 ‘검찰청 검사는 본인 의사를 존중해 대통령령에 따라 유사한 직무 내용의 상당 직급으로 중수청 등 공무원으로 임용할 수 있다’는 내용이다. 한 검사장 출신 변호사는 “헌법상 직업선택의 자유를 침해할 소지가 있고, ‘본인 의사 존중’ 같은 부분은 각자 해석이 달라 소송의 빌미가 될 수 있다”고 말했다.구자창 기자 critic@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지