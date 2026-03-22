NYT “BTS, 그들 뿌리에 대한 경의 표하는 자리”
주요 외신 집중 조명
BBC “무대, 개선문 떠올리게 해”
5집 앨범 14개 수록곡 차트 싹쓸이
“방탄소년단(BTS)이 그들의 뿌리에 대한 경의를 표하는 자리였다.”
한국의 역사와 전통을 품은 상징적 공간 광화문광장에서 21일 펼쳐진 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’에 대한 뉴욕타임스(NYT)의 총평이다. 전통과 현대가 어우러진 서울 도심 한복판에서 역대급 규모로 치러진 이번 공연을 주요 외신들도 집중 조명했다.
NYT는 공연이 넷플릭스를 통해 190여개국에 생중계된 점을 두고 “BTS의 글로벌 위상과 인기를 입증하는 증거”라고 했다. BTS가 컴백 무대에서 한국 브랜드 ‘송지오’의 의상을 택한 것에 대해선 “세계 무대에서 한국 문화와 정체성이 차지하는 위상에 대한 선언”이라고 짚었다.
BBC는 “14세기 왕궁의 관문인 광화문광장에 들어서며 마치 BTS에 헌정된 사원에 들어온 듯한 느낌을 받았다”고 전했다. ‘ㄷ’자를 세워놓은 듯한 오픈형 큐브 구조의 무대에 대해선 “개선문을 떠올리게 했다”며 “한국 문화의 ‘얼굴’이 된 일곱 멤버에게 주어진 흔치 않은 영예”라고 의미를 부여했다.
공연 전날 발표된 정규 5집 앨범 ‘아리랑’에 대한 해외 반응도 뜨겁다. 신보에 수록된 14곡이 하루 만에 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이의 ‘데일리 톱 송’ 차트 1~14위를 싹쓸이했다.
음악지 롤링스톤은 “그룹 정체성과 한국적 뿌리를 강조하는 동시에 과감하게 새로운 음악적 영역을 탐구한다. 이보다 더 대단한 컴백은 없을 것”이라고 평가했다. 빌보드 칼럼니스트 제프 벤저민은 “고국에 보내는 러브레터 같은 앨범”이라며 “BTS는 비틀스나 마이클 잭슨처럼 업계에서 ‘그들 이전과 이후’로 시간을 가늠하는 아티스트로 기억될 것”이라고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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