“호르무즈 안 열면 발전소들 초토화”… 트럼프 ‘48시간’ 최후통첩
도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 이란이 호르무즈 해협을 48시간 안에 개방하지 않으면 이란 발전소들을 초토화하겠다고 밝혔다. 이란도 언론을 통해 “‘눈에는 눈’ 정책을 넘어 적의 모든 실수에 더 큰 비용을 치르게 하겠다”며 맞대응을 공언했다. 양측은 서로의 핵시설을 겨냥한 공격도 주고받았다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 “만약 이란이 지금부터 48시간 이내에 아무 위협 없이 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 미국은 가장 큰 발전소를 시작으로 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화할 것”이라고 적었다. 미국 언론은 이란 부셰르의 원자력발전소, 다마반드 복합화력발전소가 타격 대상이 될 것으로 전망했다.
트럼프는 전날만 해도 군사작전의 ‘점진적 축소’ 방안을 고려하고 있다고 밝혔다. 트럼프는 트루스소셜에 “우리는 이란의 테러 정권에 대해 중동에서 대규모 군사적 노력을 점진적으로 축소하는 방안을 검토하는 가운데 우리는 목표 달성에 매우 근접하고 있다”고 설명했다.
하지만 이란이 4000㎞ 떨어진 인도양의 영국·미국 공동 군사기지(디에고 가르시아섬)에 탄도미사일 2발을 발사한 후 강경 메시지를 냈다. 1발은 도중에 고장났고, 나머지는 미군 함정이 요격했다. 이란은 이스라엘의 주요 핵시설 ‘시몬 페레스 네게브 핵 연구센터’ 인근 도시 디모나에도 미사일을 쐈다. 이란 반관영 타스님 통신은 자국 나탄즈 핵시설 공습에 대한 보복이라고 전했다.
타스님 통신은 ‘트럼프 최후통첩’ 이후 군 관계자를 인용해 “적이 우리 인프라 한 곳을 공격하면 우리는 여러 곳을 공격할 것”이라고 경고했다. 파르스 통신도 해수담수화 시설, 정보기술 시설을 공격할 것이라고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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