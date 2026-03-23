‘변준형 20점’ 정관장 단독 2위로… 우승 경쟁 안 끝났다
KT는 7위로… 6강 PO 진출 위기
프로농구 안양 정관장이 갈 길 바쁜 수원 KT를 꺾고 단독 2위로 올라섰다. 정관장은 4강 플레이오프(PO)에 직행할 수 있는 2위 자리를 넘어 정규리그 우승에 도전할 수 있는 기회를 되살렸다. 6강 PO 턱걸이를 노리는 KT는 시즌 최대 위기를 맞았다.
정관장은 22일 안양 정관장 아레나에서 열린 KT와의 2025-2026 KBL 정규리그 경기에서 86대 76으로 승리했다. 31승(17패)째를 달성한 정관장은 이날 경기가 없었던 서울 SK(30승 17패)를 0.5경기 차로 밀어내고 단독 2위에 이름을 올렸다. 외국인 선수 조니 오브라이언트가 28점, 가드 변준형이 20점을 쏟아내며 정관장의 공격을 쌍끌이했다.
전반까지 36-41로 뒤졌던 정관장은 후반 시작과 동시에 경기 흐름을 바꿨다. 오브라이언트가 3쿼터에만 3점포 3개를 포함해 홀로 17점을 책임지며 65-61 역전을 주도했다. 4쿼터 초반에는 브라이스 워싱턴과 변준형이 연속 득점을 합작하며 순식간에 달아났다. 정관장은 경기 종료 약 5분을 남겨두고 점수 차를 15점까지 벌려 일찌감치 승기를 잡았다.
유도훈 정관장 감독은 “2위 자리를 지키면서 누군가를 떨어뜨려야 하는 우리 팀도 간절하게 임하고 있다. 매 경기가 살얼음판”이라고 말했다. 정관장은 리그 1위 창원 LG(33승 15패)에 2경기 차로 따라붙었다. 유 감독은 “코트 위 집중력 차이에 따라 막판 순위 싸움이 달라질 거라 본다. 일단 남은 경기를 다 이긴 뒤 결과를 지켜본다는 마음으로 준비하고 있다”며 우승에 대한 욕심을 숨기지 않았다.
7위 KT(23승 26패)는 6위 부산 KCC(25승 24패)와의 격차가 2경기로 벌어졌다. 문정현과 데릭 윌리엄스가 나란히 19점씩을 올리는 활약을 보여줬지만, 최근 대체 외국인 선수로 영입한 조나단 윌리엄스가 성급한 플레이로 아쉬움을 남겼다.
문경은 KT 감독은 “남은 5경기에서 모두 이긴다는 생각으로 임하겠다”고 말했다. 오는 27일 KT의 다음 상대는 6위 경쟁 중인 KCC다.
안양=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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